Sao nữ kể chuyện tha thứ cho chồng ngoại tình, ngờ đâu bị mắng không thương tiếc

Vào đầu năm 2024, tài tử Kang Kyung Joon (To The Beautiful You) đã bị chồng của nhân tình kiện vì ngoại tình, yêu cầu bồi thường 50 triệu won (877 triệu đồng). Danh tiếng bị hủy hoại, tài tử bị giới giải trí quay lưng nhưng may mắn được vợ Jang Shin Young tha thứ để giữ tổ ấm.

Kể từ đó đến nay, chỉ còn Jang Shin Young xuất hiện trên các chương trình truyền hình thay vì cả gia đình như trước. Cô liên tục kể lại biến cố gia đình như "Tôi và chồng đã có nhiều cuộc thảo luận. Anh ấy liên tục tự trách mình và suy ngẫm về hành động của mình. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm đau khổ, nhưng chúng tôi vẫn sống chung với nhau vì các con" hay "Tôi không muốn kết thúc mọi chuyện bằng ly hôn. Tôi đã nghĩ về cách giảm thiểu tổn thương cho con mình và cách chúng tôi có thể sống thoải mái hơn như trước đây". Trong teaser chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant phát sóng ngày 24/1, Jang Shin Young vừa nấu ăn, vừa bế con rồi bật khóc, chuẩn bị giãi bày tâm sự về chuyện hôn nhân.

Jang Shin Young liên tục kể chuyện tha thứ cho chồng ngoại tình

Tuy nhiên, hành động này không nhận được sự ủng hộ, thương xót của cư dân mạng xứ Hàn. Nhiều người chỉ trích Jang Shin Young lợi dụng phơi bày đời tư trên sóng truyền hình để kiếm tiền. Bên cạnh đó, việc cô công khai gương mặt của những đứa con cũng làm mất đi quyền riêng tư của các bé.

"Cô này tiết lộ chuyện gia đình và cuộc sống riêng tư, nhưng khi có chuyện xảy ra, cô ta sẽ bảo đó là chuyện cá nhân", "Tại sao lại biến chương trình tạp kỹ thành phim truyền hình dài tập?", "Kẻ kiếm lợi từ sự đau khổ", "Tôi mong cô này sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng mà không cần tiết lộ đời tư", "Tại sao phải phơi bày gương mặt những đứa trẻ 1 lần nữa"... netizen chỉ trích.

Netizen chỉ trích Jang Shin Young kiếm tiền từ kể chuyện đời tư

Kang Kyung Joon sinh năm 1983, chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2004 qua tác phẩm kinh điển 1 thời Nonstop. Nam nghệ sĩ bắt đầu được công chúng chú ý đến từ bộ phim truyền hình ăn khách To The Beautiful You (2012). Kể từ đó, tài tử 8X được đôn lên hàng vai chính trong loạt tác phẩm như Flower of Revenge, Two Women's Room...

Kang Kyung Joon lần đầu gặp bà xã Jang Shin Young trên phim trường Flower of Revenge và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Họ kết hôn vào năm 2018 và đón quý tử chào đời sau đó 1 năm. Trước khi đến với nam diễn viên Kang Kyung Joon, Jang Shin Young từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng trước.

Cách đây 5 năm, Kang Kyung Joon cùng Jang Shin Young gây sốt khi cùng xuất hiện trong chương trình Same Bed Different Dreams 2: You Are My Destiny (SBS). Qua chương trình, người xem không khỏi xúc động khi được biết về tình yêu thương nam diễn viên dành cho vợ và con trai riêng của cô. Đến nay, gia đình này tiếp tục là gương mặt quen thuộc trong chương trình The Return of Superman. Tuy nhiên hình tượng của gia đình này đã sụp đổ sau vụ bê bối ngoại tình.

Gia đình Jang Shin Young - Kang Kyung Joon từng là biểu tượng hạnh phúc tại Kbiz

Nguồn: Kbizoom