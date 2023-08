Sao nữ 61 tuổi vẫn hóa thiếu nữ đôi mươi, còn tỏ ra nhõng nhẽo nhưng lại khiến dân tình cảm thương?

Cuối cùng thì bộ phim Durian's Affair (Quý Bà Du Ri An) cũng chính thức khép lại sau bao tình tiết gây hoang mang. Hai nhân vật mẹ chồng - nàng dâu thời Joseon cuối cùng cũng có thể quay về đúng thời, không còn phải "bỡ ngỡ" trước thế giới hiện đại nữa. Thế nhưng một nhân vật trong phim lại nhận cái kết đắng khiến dân tình khóc thương, tiếc nuối.

Ở tập cuối của Durian's Affair, phu nhân Baek Do Yi (Choi Myung Gil) đã có kết cục khá đáng thương. Sau con trai cưng Chi Gam quyết định bỏ đi, rời thực tại để cùng nữ chính Du Ri An trở về thời Joseon, bà Do Yi đã gần như hóa điên. Nỗi nhớ thương con đã biến bà từ một phu nhân hào môn đĩnh đạc trở thành kẻ thần trí bất ổn.

Bà Do Yi nhận kết đắng trong phim

Cảnh cuối cùng của Durian's Affair cho thấy việc bà Baek Do Yi nửa tỉnh nửa mê, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân còn đang là thiếu nữ. Tạo hình tuổi đôi mươi của Choi Myung Gil trong cảnh này khiến khán giả bất ngờ, khi nữ diễn viên mặc váy, thắt bím tóc và còn có cử chỉ nhõng nhẽo với người làm khi không được chiều theo ý muốn. Thậm chí bà còn chỉ tay lên TV, gọi bản thân trên màn hình là mẹ của mình. Chỉ khi cậu con cả Chi Gang xuất hiện, Do Yi mới "ngoan ngoãn" trở lại.

Tạo hình "hồi xuân" của nữ diễn viên Choi Myung Gil 61 tuổi khi nhân vật Do Yi đã bất ổn về tâm lý

Tuy có màn "cưa sừng làm nghé" bất thình lình nhưng lần này trong Durian's Affair, khán giả lại tỏ ra cảm thương cho nhân vật thay vì cười cợt hay chê bai. Có không ít ý kiến trên nền tảng Reddit cho rằng Do Yi không xứng đáng có đoạn kết đắng cay thế này. Mặt khác, cũng có người xem suy luận rằng đây có thể là cái giá mà bà phải trả ở kiếp này, khi ở kiếp Joseon bà Do Yi (lúc ấy là phu nhân Kim - mẹ chồng của Du Ri An) đã ra tay sát hại Dol Soe - anh chàng nông dân có tình ý với Du Ri An trong lúc anh đang ngủ. Điều đáng nói, Dol Soe cũng chính là kiếp trước của Chi Gam, nên việc Chi Gam bỏ Do Yi mà đi cũng có thể giải thích được.

Ngoài 60, Choi Myung Gil vẫn tự tin với những tạo hình trẻ hơn tuổi đời rất nhiều

Durian' Affair là bộ phim Hàn có nhiều tình huống gây sốc, đan xen giữa hiện tại và các tình tiết "tiền kiếp" trong quá khứ. Có thể xem Durian's Affair có thành tích khá ổn trong năm nay, đạt rating trung bình toàn quốc cao nhất lên đến 8,1% ở tập cuối khi chiếu trên đài TV Chosun.