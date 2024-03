Sao nữ 16 tuổi rớt vai, 10 năm sau mua luôn cả đoàn phim để "trả thù"

Việc bị đoàn phim chấm rớt xảy ra nhan nhản và thường xuyên trong ngàng điện ảnh, đặc biệt là nơi khắt khe như Hollywood. Ấy vậy mà có một nữ diễn viên đã chờ đợi 10 năm chỉ để... có động thái "đáp trả" ekip đã từng đánh rớt mình năm xưa.

Cụ thể vào năm 2014, Sydney Sweeney từng đi thử vai cho bộ phim kinh dị mang tên Immaculate . Khi ấy, cô chỉ mới 16 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Chính vì vậy, Sweeney không ngoài dự đoán bị đánh rớt và phải buồn bã ra về. Bẵng đi một thời gian, dự án Immaculate cũng gặp nhiều trở ngại và bị "cất kho", không được sản xuất.

Sweeney thời 16 tuổi

Thế nhưng không vì thế mà duyên phận giữ Sydney Sweeney và dự án phim này kết thúc. Gần đây trong một phỏng vấn, cô chia sẻ rằng ý niệm về bộ phim vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của cô nàng. Nó chưa bao giờ rời đi và cô không khỏi nuối tiếc về lần rớt vai năm đó. Sau khi nghe tin Immaculate cho đến giờ vẫn chưa được "bật đèn xanh", Sydney Sweeney đã có hành động táo bạo, đó là... tự bỏ tiền túi mua lại cả dự án và tự đầu tư sản xuất.

Nữ diễn viên tự bỏ tiền túi thuê biên kịch mới để "nhào nặn" lại kịch bản, sau đó cũng đóng luôn vai nữ chính. Giờ đây dự án Immaculate đã chính thức "thành hình thành dạng", sắp sửa ra mắt và nữ chính đương nhiên là người mà năm xưa đoàn phim đã đánh rớt.

Sydney Sweeney trong Immaculate chính thức

Sau nhiều vai diễn đáng nhớ trong Euphoria hay gần đây nhất là Anyone But You , Sydney Sweeney đã có giá trị thương hiệu lên đến 4 triệu USD. Với thù lao hậu hĩnh, nữ diễn viên thành lập công ty sản xuất phim Fifty-Fifty và cũng là "bến đỗ" của dự án Immaculate . Việc cô nàng trở thành chủ tịch công ty ở độ tuổi 20 truyền cảm hứng đến nhiều khán giả, đặc biệt là câu chuyện "phục thù" đoàn phim từng đánh rớt mình khiến ai nấy không khỏi thích thú.