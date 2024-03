Phim ẵm điểm 0 còn bị chê "rác phẩm không xứng đáng tồn tại", dàn cast bỏ đi hết vì ekip quá vô lý

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim Megamind vs. the Doom Syndicate thu về số điểm 0%, trở thành dự án "thảm họa" bị chấm điểm thấp nhất 2024 cho đến hiện tại. Đây cũng là phim hoạt hình hiếm hoi trong nhiều năm qua nhận về số điểm tiêu cực hoàn toàn từ giới phê bình trong nhiều năm qua.

Về phần khán giả, phần 2 của Megamind cũng chỉ có số điểm tích cực 6%. Trong khi đó, phần 1 ra mắt vào năm 2010 nhận được hiếu ứng tích cực, với điểm số 73% "đỏ tươi". Tuy vậy, việc Megamind có sự tụt dốc không phanh về chất lượng được cho là đã nhìn thấy trước.

Megamind 2 bị chấm 0 điểm

Nội dung của loạt phim Megamind kể về kẻ phản diện siêu thông minh đến từ vũ trụ là Megamind, cập bến Trái Đất sau khi chiến thắng kẻ thù truyền kiếp của hắn là Metro Man. Megamind lên kế hoạch tạo nên một "anh hùng" mới làm kẻ thù của hắn. Thế nhưng "anh hùng" này bất ngờ trở thành kẻ ác hơn cả Megamind, buộc hắn bất đắc dĩ trở thành "anh hùng" mới để cứu thành phố.

Trong phần 2, Megamind đụng độ một nhóm phản diện tên Doom Syndicate thôn tính đưa thành phố Mega City lên mặt trăng. Thế nhưng dự án chiếu trực tuyến này bị chê bai hết lời vì giảm chất lượng rõ rệt về nội dung, hiệu ứng hình ảnh đến cả dàn cast. Trang Roger Ebert đánh giá dự án buồn cười đến mức giống như DreamWorks đã cho phần 1 vào máy giặt, "lái" sơ vài vòng rồi lấy ra thành phần 2.

Trang Cultured Vultures gọi Megamind vs. the Doom Syndicate là phần phim không xứng đáng tồn tại so với chất lượng đáng nhớ của phần 1. Nhiều trang đánh giá khác "vạch trần" thài độ rõ ràng của hãng phim khi xem đây là một cầu nối cho series sắp ra mắt và không có tác dụng gì hơn.

Trước đó, DreamWorks đã đối mặt với sự chỉ trích khi sản xuất Megamind 2 nhưng hoàn toàn "thay máu" từ đạo diễn đến cả dàn cast. Sao nam nổi tiếng Will Ferrell không còn đảm nhận lồng tiếng nhân vật Megamind, cũng như dàn sao như Brad Pitt, Tina Fey, Jonah Hill... đều rời đi. Theo lời ekip, DreamWorks mong muốn thay thế dàn cast, trong đó diễn viên mới Keith Ferguson từng lồng tiếng Megamind trong các sản phẩm game ăn theo. Theo ý của DreamWorks, Ferguson xứng đáng lồng tiếng vai này hơn Ferrell vì đã theo nhân vật nhiều thời gian hơn, từ đó theo hãng là mang đến nhiều cảm xúc đúng đắn cho nhân vật hơn.

Will Ferrell và dàn cast cũ rời đi vì những quyết định sai lầm của ekip phim

Điều này sau đó bị fan phản đối kịch liệt, do sau cùng Ferrell mới là người đứng sau Megamind bản phim và nổi tiếng diện rộng. Giờ đây, thất bại thảm hại của Megamind 2 chính là minh chứng cho sai lầm của DreamWorks, và chắc chắn có nguy cơ cao dẫn tiếp đến cả series sắp ra mắt trong tương lai.