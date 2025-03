Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) đang gây bão trên khắp các trang mạng và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Mỗi nhân vật xuất hiện trong phim đều có ý nghĩa riêng, dù thời lượng không nhiều nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng.

Trong đó, sao nhí Kim Soo Ahn thể hiện vai Oh Jenny trong tập 7 và tập 8 của phim. Thế nhưng, nhiều khán giả không nhận ra nữ diễn viên từng nổi tiếng khắp châu Á với tác phẩm Train To Busan (2016).

Kim Soo Ahn ngày còn bé

Hiện tại, cô đã trở thành thiếu nữ

Khán giả không nhận ra Kim Soo Ahn vì cô bé đã lớn nhanh: - Trời ơi lớn nhanh ghê, mà lớn lên hao hao Lee Young Ji

- Xem phim bé này hồi nhỏ cứ nghĩ là con trai

- Hồi xem Train To Busan tưởng con trai

- Xuất hiện cái là tôi nhận ra rồi bé nó lớn nhanh quá

- Hèn chi thấy con bé quen quen

- Lớn nhanh vậy trời nhận không ra

- Không nhận ra cô bé luôn

- Hèn chi thấy quen

Gần 10 năm trôi qua, Kim Soo Ahn bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ 19 tuổi dễ thương. Kim Soo Ahn gây ấn tượng bởi đôi mắt giàu cảm xúc và khả năng diễn xuất không kém cạnh bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào. Mỗi bộ phim mà cô bé tham gia, khán giả lại được thưởng thức một sắc màu riêng biệt, đa dạng trong ngoại hình lẫn tính cách nhân vật.

Không sở hữu ngoại hình ngọt ngào như đa số các bạn diễn đồng trang lứa, nhưng ngoại hình có nét riêng cùng sự chuyên nghiệp trong diễn xuất giúp Kim Soo Ahn có thể hoàn thành xuất sắc những vai diễn đòi hỏi sức bền, sức chịu đựng cao. Kim Soo Ahn trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những kịch bản nặng ký, khai thác đề tài sinh tồn, hành động, kinh dị,...

Kim Soo Ahn là sao nhí tài năng của màn ảnh Hàn Quốc

Diễn xuất đa dạng của cô bé chinh phục khán giả

Góp mặt trong nhiều tác phẩm bom tấn, Kim So Ahn trở thành bạn diễn đáng yêu bên cạnh nhiều nam tài tử nổi tiếng như Gong Yoo, So Ji Sub, Song Joong Ki, Cha Tae Hyun. Các nam tài từ luôn dành sự quan tâm đặc biệt với bạn diễn nhỏ tuổi của mình.

Kim Soo Ahn sinh năm 2006 tại Hàn Quốc. Tham gia diễn xuất từ 5 tuổi với tác phẩm Sorry, Thanks, cho đến nay cô bé đã bỏ túi gia tài phim khổng lồ với 29 tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó phải kể đến các tác phẩm nổi bật như Train To Busan (2016), The Battleship Island (2017), A Little Princess (2019), …

Kim Soo Ahn trưởng thành không đẹp ngọt ngào nhưng cá tính, diễn xuất tốt

Cô bé vẫn tích cực đóng phim

4 năm liền cô bé đạt 8 giải thưởng diễn xuất, trong đó có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 38, 26th Buil Film Awards, 1st The Seoul Awards, giải thưởng LHP ngắn quốc tế Busán.

Kim Soo Ahn còn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi được tham dự các liên hoan phim quốc tế và giành vô số giải thưởng xuất sắc như Acting Award (2014), Best New Actress Award (2015), Popular Star Award (2017), ...

Năm 2024, Kim Soo Ahn tham gia phim điện ảnh Dự Án Mật: Thảm Họa Trên Cầu (Project Silence)