"Sao nhí quốc dân" Kim So Hyun xinh đẹp ở tuổi 25, phong cách đơn giản mà chuẩn thanh lịch

"Sao nhí quốc dân" Kim So Hyun mới quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim ngôn tình Serendipity's Embrace (Định Mệnh Của Chúng Ta). Bộ phim nhận được lời khen cho nội dung ngọt ngào, hài hước, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khán giả hơn nữa trong những tập tiếp theo.

Ngoài diễn xuất, nhan sắc của "sao nhí quốc dân" Kim So Hyun cũng luôn nhận được sự chú ý. Càng trưởng thành, Kim So Hyun càng xinh đẹp và yêu kiều. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì được nét trẻ trung và ngọt ngào, bằng chứng là Kim So Hyun vào vai nữ sinh trung học rất thuyết phục ở tuổi 25. Chưa hết, phong cách thời trang của Kim So Hyun cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Dù là đi dự sự kiện hay trong các khoảnh khắc đời thường, Kim So Hyun đều chọn lối lên đồ đơn giản, thanh lịch, rất đáng để chị em học hỏi.

Là một nữ diễn viên nổi tiếng, Kim So Hyun thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn nhỏ. Mỹ nhân sinh năm 1999 có các lựa chọn trang phục rất tinh tế, chẳng hạn như váy dáng vest, váy hai dây tối giản hay váy họa tiết ngọt ngào. Kim So Hyun hiếm khi chọn màu sắc trang phục quá rực rỡ, thay vào đó, cô ưa chuộng những tông màu trung tính, đặc biệt là đen hay trắng. Đây chính là tuyệt chiêu giúp Kim So Hyun dễ dàng ghi điểm trang nhã, thanh lịch nhưng vẫn toát lên nét hiện đại và trẻ trung.

Bên cạnh váy vóc nữ tính và điệu đà, Kim So Hyun còn có niềm đam mê với quần jeans. Đây là món thời trang trẻ trung, cá tính, luôn chuẩn mốt với thời gian. Kim So Hyun biến hóa phong cách với 2 kiểu quần jeans "hot" nhất mùa hè, đó là quần jeans ống suông và quần jeans ống vẩy. Kim So Hyun kết hợp quần jeans cùng áo dệt kim, áo gile màu trung tính hoặc áo khoác tông màu nhã nhặn. Nhờ vậy, cô nàng không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung mà còn ghi điểm sang trọng. Kim So Hyun cũng có nhiều "bí kíp" tôn dáng hiệu quả, đó là kết hợp quần jeans với áo lửng hoặc sơ vin gọn gàng, rồi hoàn thiện outfit bằng đôi giày cao gót.

Trong những khoảnh khắc đời thường, Kim So Hyun ưa chuộng các set đồ đơn giản, thoải mái. Cô diện một số công thức rất quen thuộc với chị em, chẳng hạn như áo blouse trắng + quần jeans ống đứng, áo sơ mi oversized khoác ngoài áo hai dây và quần ống rộng, hay áo tank top kết hợp cùng quần kaki… Đây là những cách phối đồ giúp các nàng tiết kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn ghi điểm trẻ trung và thời thượng.

Bên cạnh các công thức diện đồ mang tông màu trung tính làm chủ đạo, Kim So Hyun còn làm mới phong cách với set váy hoa cổ vuông, tay bồng đậm chất nàng thơ. Kim So Hyun cũng không quên tô điểm cho các outfit đơn giản những món phụ kiện như dây chuyền mảnh, mũ bucket để vẻ ngoài có sự nổi bật nhưng không mất đi nét tinh tế. Nếu không muốn lên đồ quá cầu kỳ, các set trang phục đời thường của Kim So Hyun có thể trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chị em.

Ảnh: Sưu tầm