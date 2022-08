Sao nhí lần đầu nổi tiếng sau 25 năm, tỏa sáng giữa hàng nghìn người để diễn vai "bom tấn"

Có những sao nhí không có được cơ hội tỏa sáng ngay khi vừa ra mắt. Thậm chí không ít cái tên phải nỗ lực và chờ đợi thời điểm rất lâu, thậm chí hàng chục năm mới bắt đầu được khán giả chú ý. Sau đây chính là một trường hợp được công nhận sau 25 năm chăm chỉ không ngừng.

Sao nhí được đề cử giải thưởng hàng đầu thế giới

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi, Tom Sturridge là cậu con út của gia đình có truyền thống phim ảnh. Ba anh, Charles Sturridge, là một đạo diễn, còn mẹ và chị gái thì làm diễn viên. Năm 1996, anh tham gia phim đầu tay Gulliver's Travels cùng mẹ, thế nhưng được thủ vai chính trong khi mẹ chỉ đóng vai khách mời.

Tom Sturridge thuở còn là sao nhí

Sau đó, Sturridge tiếp tục tham gia phim điện ảnh rồi tạm dừng sự nghiệp để tập trung việc học. Phải đến tận 7 năm sau, sao nhí ngày nào mới trở lại với hình tượng trưởng thành hơn xưa. Tham gia một số phim có tiếng như Vanity Fair, Like Minds,... Tom Sturridge vẫn khó tìm thấy ánh hào quang vì đã vắng mặt quá lâu. Thế là nam diễn viên "lấn sân" sang mảng sân khấu, hoạt động tại Broadway kể từ nằm 2010. Không ngờ tại đây, anh đã được đề cử giải Tony đầu tiên cho Nam chính xuất sắc nhất nhờ vở Orphans.



Tom Sturridge trở lại với màn ảnh nhưng bị lu mờ

Tuy nhiên với bản thân anh, diễn xuất phim ảnh vẫn là đam mê bất diệt mà anh cần chinh phục.



Lần đầu tìm thấy hào quang nhờ đóng phim DC

Vẫn tham gia những dự án phim kém tiếng, đến tận năm 2022 Tom Sturridge mới có vai diễn "bom tấn" đầu tiên trong The Sandman. Đây là dự án được đầu tư sản xuất bởi DC Entertainment và Warner Bros., chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng của hãng. Trong The Sandman, Tom Sturridge vinh dự đảm nhiệm vai nam chính Dream, về sau trở thành Lord Morpheus hùng mạnh.

Tom Sturridge đóng The Sandman của DC

Dream là hiện thân của giấc mơ, đứng đầu Cõi mộng trong thế giới của The Sandman. Thật không may, Dream bị bắt giữ và giam cầm vào năm 1916. Sau 106 năm, Dream tìm cách thoát thân và khôi phục lại Cõi mộng, trở lại vai trò thống trị của mình. Hiện tại, The Sandman đang là dự án phim truyền hình "gây sốt" của màn ảnh Âu Mỹ, đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng phim trực tuyến và nhận được sự bàn tán sâu rộng của khán giả khắp thế giới.



Nam chính Morpheus được tán dương

Chia sẻ về lý do chọn Sturridge mà không phải ai khác, Neil Gaiman và Allan Heinberg - bộ đôi nhà sản xuất của The Sandman khẳng định nam diễn viên sinh năm 1985 là lựa chọn đầu tiên, duy nhất mà họ chú ý khi nghía qua hàng nghìn hồ sơ tuyển chọn. Biên kịch của phim Allan Heinberg khẳng định: "Dream có vẻ là một nhân vật, một thực thể vô cảm, lạnh lùng và quyền lực. Ngay từ đầu Tom đã thấu hiểu và thể hiện được điều đó".



Vậy là sau 25 năm, tài năng và nỗ lực của Tom Sturridge đã được công nhận. Chất lượng đến từ The Sandman đã được giới chuyên môn công nhận thông qua những điểm số cao, đầy ưu ái. Sắp tới nam diễn viên được dự đoán sẽ trở thành cái tên "nặng ký" cho những giải thưởng truyền hình danh giá, trong đó có Emmy và Quả cầu vàng.

Tom Sturridge ở tuổi 37

Nguồn ảnh: Variety, Warner Bros.