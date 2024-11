Sao nam Việt mắc HIV đăng đàn nghi bị hãm hại

Khoảng hơn 3 tháng trước, Huy Ma bất ngờ xác nhận bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV. Anh đang sinh sống một mình ở Thái Lan và lựa chọn cách đối diện, chia sẻ về căn bệnh của mình với mọi người trên kênh YouTube riêng.

Tuy nhiên mới đây, Huy Ma đã có loạt bài đăng bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân. Anh cho rằng có người hãm hại khi hàng loạt các tờ báo bên Thái Lan đột ngột chia sẻ thông tin mắc HIV: "Đảm bảo có người hại mình. Về Việt Nam không dám về mà bây giờ lên báo Thái Lan như vậy. Coi như đời tôi chấm dứt tại đây".

Vừa qua, nam diễn viên sinh năm 1989 gây sốc khi đăng tải bài viết có nội dung tiêu cực lên mạng xã hội. Cụ thể, Huy Ma viết: "Trút hơi thở cuối cùng tại một căn phòng nhỏ giữa lòng Bangkok trong thanh thản và bình an". Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đều khích lệ và động viên tinh thần của Huy Ma.

Nhiều trang báo Thái Lan đăng tải thông tin về nam diễn viên Huy Ma bị HIV

Nam diễn viên bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh và thông tin bất ngờ xuất hiện trên kênh truyền thông

Huy Ma từng chia sẻ vì sợ sự bàn tán, soi mói từ những người xung quanh nên anh đã quyết định ở lại Thái Lan để sinh sống

Trong một clip, Huy Ma cũng nói rõ lý do anh nhiễm bệnh. Nam diễn viên cho biết, có những người kém may mắn khi vô tình bị mà không biết. Tuy nhiên Huy Ma tiết lộ đã biết trước nguy cơ mắc bệnh của mình nhưng vì thiếu kinh tế nên không đủ mua thuốc phòng tránh, cộng với tâm trạng bất ổn do có nhiều chuyện buồn.

Nam diễn viên cũng nói rõ lý do công khai vì muốn cảnh báo, khuyến khích mọi người sống dũng cảm, mạnh mẽ hơn. "Vì sao Huy không phải là người kém may mắn, có người sẽ nghĩ những người nhiễm HIV là những người ăn chơi trác táng nhưng Huy là một người biết mình có nguy cơ nhưng vì Huy gặp nhiều chuyện buồn quá và không có tiền.

Vì nhiều chuyện buồn nên mình mới buông xuôi luôn lúc đó. Và cũng như là gặp nhiều chuyện buồn nó dồn lại một lần và mình không có tài chính để đi mua những hộp thuốc như thế này (thuốc phòng tránh nguy cơ mắc bệnh). Huy làm clip này để lỡ may những bạn có gặp chuyện buồn thì các bạn đừng có mà buông xuôi...", nam diễn viên tâm sự.

Huy Ma tiết lộ đã biết trước nguy cơ mắc bệnh HIV nhưng vì thiếu kinh tế nên không đủ mua thuốc phòng tránh

Huy Ma từng được công chúng chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, thư sinh khi đóng vai Subin trong sitcom Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé . Tuy nhiên sau vai diễn này, anh không có hoạt động nào nổi trội và ghi dấu ấn với khán giả.

Anh từng tham gia một số phim như: Tiệm bánh hoàng tử bé, Đoạt hồn, Trở về...