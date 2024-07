Nam diễn viên Việt nói lý do bị HIV, netizen: "Không sao đâu, em đừng quá sợ hãi"

Mới đây, diễn viên Đức Huy (nghệ danh Huy Ma) gây bất ngờ khi tiết lộ bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV. Nam nghệ sĩ đang sinh sống một mình ở Thái Lan và đã qua giai đoạn sốc khi phát hiện bệnh. Anh chọn cách đối diện và chia sẻ về bệnh tình của mình với mọi người trên kênh Youtube riêng.

Huy Ma từng là gương mặt trẻ được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao của showbiz Việt. Trong ảnh Huy Ma và Khả Ngân từng hợp tác trong phim Trở về.

Trong một clip, Huy Ma cũng nói rõ lý do anh nhiễm bệnh. Nam diễn viên cho biết, có những người kém may mắn khi vô tình bị mà không biết. Tuy nhiên với Huy Ma anh đã biết trước nguy cơ mắc bệnh của mình nhưng vì thiếu kinh tế nên không đủ mua thuốc phòng tránh, cộng với tâm trạng bất ổn do có nhiều chuyện buồn.

Nam diễn viên cũng nói rõ lý do công khai vì muốn cảnh báo tới mọi người. Muốn khuyến khích mọi người sống dũng cảm, mạnh mẽ hơn.

"Vì sao Huy không phải là người kém may mắn, có người sẽ nghĩ những người nhiễm HIV là những người ăn chơi trác táng nhưng Huy là một người biết mình có nguy cơ nhưng vì Huy gặp nhiều chuyện buồn quá và không có tiền.

Vì nhiều chuyện buồn nên mình mới buông xuôi luôn lúc đó. Và cũng như là gặp nhiều chuyện buồn nó dồn lại một lần và mình không có tài chính để đi mua những hộp thuốc như thế này (thuốc phòng tránh nguy cơ mắc bệnh).

Huy làm clip này để lỡ may những bạn có gặp chuyện buồn thì các bạn đừng có mà buông xuôi...", nam diễn viên tâm sự.

Huy Ma chia sẻ lý do mắc bệnh.

Sau khi thông tin Huy Ma nhiễm HIV được nhiều kênh truyền thông đăng tải, rất nhiều người đã vào động viên và mong nam diễn viên cố gắng vượt qua, sống lành mạnh và có ích. Nhiều người khuyên Huy Ma không cần phải quá bận tâm tới những lời đàm tiếu tiêu cực để tinh thần luôn vui vẻ.

"Tôi có người quen bị bệnh HIV, kiên trì uống thuốc ở trạm y tế phường phát, giờ cũng khoảng 20 năm. Cô ấy đã sinh được 1 đứa con gái, xinh xắn, bình thường không bị nhiễm. Cô ấy ngày 1 đẹp ra, vẫn ổn. Tinh thần rất quan trọng. Em cố gắng lên nhé không sao đâu, em đừng quá sợ hãi"; "Huy hiền, tốt bụng. Nếu ai bị bệnh đó, cũng sẽ khóc thôi nên đừng chê bai ai. Huy dũng cảm chia sẽ cho mọi người biết phòng tránh, nên cảm ơn huy thật nhiều mới đúng"; "Cảm ơn bạn đã tạo động lực cho những người nhiễm bệnh như bạn có thể vượt qua và sống tốt sống khỏe bên gia đình, bạn bè!"; "Đừng lo quá không sao đâu con. Uống thuốc đúng giờ, ăn uống điều độ không sao hết. Em chồng cô bị 25 năm giờ vẫn còn sống bình thường"... là những lời chia sẻ, động viên của cư dân mạng gửi đến nam diễn viên ở ngay dưới clip anh chia sẻ lý do mắc bệnh.

Huy Ma cảm ơn báo đài đưa tin và những lời ủng hộ, động viên từ netizen.

Trước tình cảm của mọi người dành cho mình, cách đây ít giờ Huy Ma đã tiếp tục đăng tải một clip để gửi lời cảm ơn. Nam diễn viên diện áo sơ mi trắng để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn. Trong gần 20 phút chia sẻ, anh cũng nhiều lần bật khóc.

Huy Ma tên thật là Lê Đức Huy, sinh năm 1989, sinh ra tại TPHCM. Anh từng tham gia một số phim như: Tiệm bánh hoàng tử bé, Đoạt hồn, Trở về... Ngoài diễn xuất, Huy Ma còn lấn sân âm nhạc với các sản phẩm như single Thầm yêu, album Cậu bé hạt tiêu.