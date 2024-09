Sao nam Vbiz bình luận 2 chữ kém duyên về Gil Lê gây phẫn nộ

Mới đây, Gil Lê chính thức được công bố là 1 trong những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong Chị đẹp đạp gió 2024. Gil Lê cho biết mong muốn được khám phá bản thân, tự tin thể hiện cá tính khi đến với chương trình thực tế này. Trong "poster" công bố, Gil Lê không gắn với cụm từ giới thiệu là "Chị đẹp" như Thảo Trang, Xuân Nghi, Hạnh Sino và DJ Mie. Trên trang cá nhân, Gil Lê tự xưng là "Anh đẹp", khoe được các đồng nghiệp nữ yêu thương, nâng niu khi tham gia Chị đẹp mùa 2.

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng của Gil Lê, trong khi các nghệ sĩ như Duy Khánh, Thiều Bảo Trâm, Xuân Lan... thể hiện sự mong chờ, gọi Gil Lê là "chú", "anh đẹp trai"... thì ca sĩ Hoàng Tôn nhận phẫn nộ của cộng đồng mạng khi để lại bình luận: "Chào chị". Ngay lập tức, Gil Lê cũng phải lên tiếng để sửa lại Hoàng Tôn: "Chào đứa em trai chứ anh". Netizen cho rằng bình luận này của Hoàng Tôn thể hiện EQ thấp, thiếu tinh tế, đùa kém duyên và thậm chí là không tôn trọng cá tính của người khác.

Gil Lê không được giới thiệu đi kèm với 2 chữ "Chị đẹp" như 11 nhân vật khác đã được công bố

Khi Gil Lê chủ động xưng là "Anh đẹp" thì Hoàng Tôn khiến netizen phẫn nộ khi bình luận "Chào chị"

Hoàng Tôn bị chê thiếu lịch sự, không tôn trọng Gil Lê

Trước đó, Gil Lê từng khẳng định "Tôi là hình tượng phi giới tính rõ ràng trong giới nghệ sĩ". Gil Lê từng chia sẻ mong được khán giả, bạn bè thân thiết gọi bằng tên hoặc những cách xưng hô gần gũi như "chú", "anh". Gil Lê từng thổ lộ sẽ xem xét ngừng nói chuyện nếu phát hiện ra ai đó dùng chuyện giới tính để cố tình đùa, "cà khịa" mình.

Gil Lê chia sẻ: "Hiện tại, tôi thấy cách gọi hoặc cách xưng hô với một ai đó được nhiều người quan tâm và là vấn đề được xem trọng trong việc giao tiếp. Tôi cảm thấy thích điều đấy, vì mọi người ngày càng biết tôn trọng nhau trong cách giao tiếp, thậm chí, để ý nhân xưng. Việc gọi nhầm trong lần đầu tiên gặp hoặc người đó muốn gọi mình như vậy bằng sự tôn trọng, lịch sự là điều bình thường. Còn mình muốn được gọi như thế nào cho thoải mái trong lúc giao tiếp là do mình thôi. Ngược lại, nếu có sự 'cà khịa' và cố tình chọc ghẹo thì tôi sẽ cảm nhận được, từ đó, tôi sẽ cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc nói chuyện nữa hay không".

Gil Lê từng chia sẻ coi trọng việc xưng hô của đối phương dành cho mình trong giao tiếp

Khi được hỏi định hướng xây dựng hình ảnh cá nhân, Gil Lê từng nói: "Mình chỉ mong phong cách mình theo đuổi và hình ảnh mình tạo nên sẽ làm cho mọi người có thiện cảm, hay có thể định hướng cho các bạn muốn theo đuổi phong cách phi giới tính như mình chọn được một phong cách phù hợp với họ. Hành trình của Gil là hành trình hiểu về bản thân mình, chấp nhận và yêu thương những bản thể, những nhân cách có trong người Gil chứ không phải là một cái hành trình để đào thải, bỏ bớt hay một cái gì đó trong cơ thể để trở thành một cái gì đó. Mình phải hiểu và yêu bản thân mình trước đã, phải thật sự yêu, yêu hết tất cả những gì mình đang có, trân quý tất cả thì mới phát triển".

Gil Lê từng là cựu thành viên của nhóm nhạc X5. Khi lấn sân sang lĩnh vực MC, Gil giữ vai trò quan trọng trong X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam, Nữ hoàng vũ đạo đường phố, Siêu Tài năng nhí ... và đặc biệt là cột mốc giành giải Q uán quân The Heroes 2022 . Gil Lê từng cho ra mắt loạt ca khúc như: Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình ... Thời gian gần đây, Gil gây chú ý khi bắt gặp hôn Xoài Non trên sân pickleball. Gil Lê cho biết việc ghi danh Chị đẹp đạp gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc.