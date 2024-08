5 sao nữ Vbiz đầu tiên tham gia Chị đẹp 2024: Không một ai hát tốt!

Vào ngày 30/8, chương trình Chị đẹp đạp gió đã gây chú ý trên mạng xã hội khi công bố 5 cái tên đầu tiên sẽ tham gia mùa 2 năm nay. Theo đó, 5 chị đẹp đầu tiên được gọi tên là Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Ngọc Phước và Đồng Ánh Quỳnh.

Tuy nhiên, 5 gương mặt này lại trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nguyên do vì netizen cho rằng đây đều là những người có giọng hát không tốt, liên tục gây tranh cãi. Đông đảo khán giả vô cùng tò mò những người đẹp này sẽ biểu diễn và thể hiện như thế nào ở chương trình Chị đẹp đạp gió mùa thứ 2. Trong cuộc thi, phần thanh nhạc và vũ đạo là những yếu tố quan trọng then chốt để tạo nên những tiết mục, đêm công diễn thành công. Do đó, việc người chơi thiếu đi những yếu tố này khiến khán giả ngờ vực và đặt ra nhiều câu hỏi.

Ở mùa trước, chương trình gần như giữ nguyên format của bản gốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Mỗi đêm công diễn, sau những buổi luyện tập cả về thanh nhạc lẫn vũ đạo, các chị đẹp sẽ được lập thành các nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên. Đội nhận về nhiều phiếu bầu chọn trực tiếp sẽ giành chiến thắng và đi tiếp. Sau 5 đêm công diễn, đêm Chung kết sẽ chọn ra 7 chị đẹp có lượng fan đông đảo nhất, dựa trên bình chọn của khán giả trường quay để ra mắt với tư cách một nhóm nhạc. Khán giả lo lắng liệu 5 cái tên này sẽ thể hiện, luyện tập như thế nào trong hành trình sắp tới.

5 chị đẹp đầu tiên được công bố tham gia Chị đẹp đạp gió là Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Ngọc Phước và Đồng Ánh Quỳnh

Tuy nhiên, những cái tên này lại nhận về những tranh cãi trái chiều vì đều không có giọng hát hay, nội lực trong showbiz Việt

Minh Hằng từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả màn ảnh Việt thông qua vai diễn Phụng của bộ phim truyền hình đình đám Gọi giấc mơ về. Thời gian qua, cô hoạt động showbiz Việt với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Tuy nhiên, ở vai trò người mẫu và ca sĩ, Minh Hằng không được đánh giá quá cao. Cách phát âm hơi "đớt", sự chênh vênh trong giọng hát của Minh Hằng thường khiến khán giả hồi hộp mỗi khi xem biểu diễn.

Khi quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, Minh Hằng cho biết được chồng ủng hộ hoàn toàn. "Sau thời gian làm mẹ thì đã đến lúc tôi trở lại. Tôi muốn được học hỏi và giao lưu với các chị đẹp tham gia chương trình năm nay", Minh Hằng chia sẻ.

Lần quay trở lại này, Minh Hằng đã tự chủ động sắp xếp quỹ thời gian dành cho tổ ấm nhỏ. "Trước khi quyết định tham gia chương trình, Hằng đã sắp xếp chuyện gia đình ổn thỏa. Chỉ là giải quyết nỗi nhớ con hằng ngày. Nhưng nghĩ đến việc con sẽ thấy mẹ trên tivi, được tỏa sáng theo cách của mẹ, Hằng nghĩ mọi thứ đều xứng đáng", cô cho hay.

Minh Hằng hoạt động showbiz Việt với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu

Vũ Ngọc Anh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2012 và loạt vào Top 5. Đây là lần đầu tiên cô ghi danh vào một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Vũ Ngọc Anh từng gây ấn tượng với khán giả khi dám đảm nhận vai diễn nữ chính nặng đô đầu tay của phim điện ảnh Quyên. Đối với người đẹp, ca hát hoàn toàn là nghề tay ngang, thậm chí sản phẩm của cô khi phát hành còn khiến khán giả ngán ngẩm.

Trước quyết định đặc biệt của chính mình, Vũ Ngọc Anh chia sẻ ông xã Cường Seven không bất ngờ trước quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 của cô. Nguyên do vì Cường Seven biết cô mong muốn có được cơ hội này và thấy được quá trình cô tập luyện, chuẩn bị cho hành trình Chị đẹp đạp gió 2024.

Vũ Ngọc Anh hầu như không có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu

Ngọc Phước được biết tới nhiều hơn khi giành giải Quán quân của chương trình Cười Xuyên Việt 2020. Thời gian qua, cô tham gia nhiều web drama cũng như thường xuyên xuất hiện ở các gameshow lớn.



Về việc tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, cô cho biết đây là một cột mốc đáng nhớ tuổi 30. "Tôi nghĩ những trải nghiệm trong hành trình này sẽ khó có lại trong cuộc đời làm nghệ thuật của chính mình và đặc biệt ở độ tuổi này", nữ diễn viên cho hay. Vốn chỉ có kỹ năng diễn xuất và không có khả năng ca hát nên khán giả đặt ra câu hỏi liệu Ngọc Phước sẽ thể hiện như thế nào ở trong chương trình. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của nữ diễn viên chỉ đơn giản là dụng ý đem lại mảng miếng hài hước thêm cho Chị đẹp đạp gió 2024.

Ngọc Phước từng giành giải Quán quân của chương trình Cười Xuyên Việt 2020

Tính tới thời điểm hiện tại, Thiều Bảo Trâm đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, số sản phẩm mà nữ ca sĩ 9x để lại ấn tượng với khán giả khá khiêm tốn. Dù có sự chăm chỉ nỗ lực nhưng có thể thấy Thiều Bảo Trâm khá vất vả khi tìm chỗ đứng của mình trong làng nhạc Việt. Không chỉ những màn hát live của Thiều Bảo Trâm gây thất vọng mà ngay cả các sản phẩm âm nhạc cũng lộ nhiều điểm yếu về chuyên môn như giọng hát mỏng, yếu, làn hơi ngắn.

Nói về quyết định tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, Thiều Bảo Trâm chia sẻ: "Khi nhận được lời mời tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, tôi không phải suy nghĩ nhiều vì đây là một trong những chương trình âm nhạc mà tôi rất thích. Tôi rất sẵn sàng thể hiện những khía cạnh mới mẻ của mình cùng các chị đẹp năm nay".

Thiều Bảo Trâm đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt. Cô cho biết rất hào hứng và sẵn sàng thể hiện bản thân ở trong cuộc thi

Bước ra từ chương trình The Face Vietnam 2017 với danh hiệu Á quân, Đồng Ánh Quỳnh nhận được nhiều cơ hội, lời mời hợp tác từ các nhãn hàng nổi tiếng. Cô có cơ hội xuất hiện tại các tạp chí thời trang cũng như tham gia diễn xuất ở một số dự án tại Việt Nam.

Cô cho biết việc tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 giúp cô đến gần với khán giả yêu thương mình hơn qua nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên cũng như một số gương mặt nêu trên, ca hát không phải sở trường của Đồng Ánh Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh từng đoạt Á quân cuộc thi The Face Vietnam 2017, sau đó cô chuyển hướng sang làm diễn viên

Chị đẹp đạp gió 2024 là chương trình truyền hình thực tế quy tụ 30 chị đẹp, là nghệ sĩ nổi tiếng có độ tuổi từ 30, đã và đang hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí ở mọi lĩnh vực. Họ sẽ cùng nhau tương trợ, biến hóa trong từng màn trình diễn trên sân khấu âm nhạc.

Chị đẹp là phiên bản Việt hóa của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Năm 2023, chương trình được xem là làn gió mới với format hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, bàn luận từ khán giả, đồng thời chiếm lĩnh nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài.

Sau chương trình, nhóm nhạc thành đoàn không hoạt động, thay vào đó là sự ra mắt của LUNAS gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp và Huyền Baby. Ngoài LUNAS, VibeQueen gồm Lưu Hương Giang và Phương Vy cũng ra sản phẩm mới.

Diva Mỹ Linh và Thu Phương sẽ trở lại chương trình Chị đẹp đạp gió 2024

Chị đẹp đạp gió là phiên bản Việt hóa của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng