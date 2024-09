5 cái tên tiếp theo của Chị Đẹp 2024: Xuất hiện 1 "phú bà", Gil Lê không được gọi là Chị Đẹp

Diva Mỹ Linh, Thu Phương, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Thiều Bảo Trâm và Vũ Ngọc Anh là 7 chị đẹp đã xác nhận sẽ tham gia hành trình Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2. Cách đây ít hôm, trên fanpage chính thức của chương trình đã đăng ảnh chụp phía sau lưng và đưa ra thử thách dự đoán 5 chị đẹp tiếp theo. Đến trưa 4/9, chương trình đã chính thức công bố danh sách những sao nữ tiếp theo góp mặt chính là Thảo Trang, Gil Lê, Hạnh Sino, Xuân Nghi, DJ Mie. Đây là những cái tên không quá xa lạ trong showbiz Việt, tuy nhiên có người đã tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài nay tái xuất nên khiến khán giả vô cùng mong chờ.

Xuân Nghi sinh năm 1994, năm nay vừa tròn 30 tuổi, nữ ca sĩ nổi tiếng từ khi còn bé. Xuân Nghi ra album đầu tay khi tròn 9 tuổi, sau đó liên tục phát hành những album cá nhân đánh dấu tên tuổi. Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ, Sơn Ca Không Hát...

Tuy nhiên, ngay thời điểm thăng hoa của sự nghiệp, Xuân Nghi bất ngờ sang nước ngoài định cư. Ở Mỹ, Xuân Nghi theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California. Đến năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để tiếp tục ước mơ chinh phục âm nhạc. Nữ ca sĩ cho ra mắt sản phẩm mới nhưng hiệu quả không cao. Khi đến với chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, Xuân Nghi mong muốn được "thoát kén", cho khán giả cảm nhận được sự kiên cường và nỗ lực trong hành trình lột xác.

Xuân Nghi chính thức tái xuất ở chương trình thực tế sau nhiều năm vắng bóng

Cô từng là ca sĩ nhí quen mặt của khán giả Việt

Gil Lê từng là cựu thành viên của nhóm nhạc X5. Khi lấn sân sang lĩnh vực MC, Gil giữ vai trò quan trọng trong X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam, Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, Siêu Tài Năng Nhí... và đặc biệt là cột mốc giành giải Quán quân The Heroes 2022. Gil Lê từng cho ra mắt loạt ca khúc như: Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình... Thời gian gần đây, Gil gây chú ý khi bắt gặp hôn Xoài Non trên sân pickleball. Gil Lê cho biết việc ghi danh Chị Đẹp Đạp Gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc.

Đặc biệt, trong số 5 nhân vật được công bố thì "poster" của Gil Lê không có thêm danh xưng "Chị đẹp". Gil Lê vốn được biết đến là người đuổi hình tượng tomboy đầy cá tính, chi tiết này hứa hẹn mang đến nhiều điểm thú vị cho mùa 2 năm nay.

Gil Lê không gắn với danh xưng "Chị đẹp" trong poster công bố

Gil Lê là một trong những nhân vật dự sẽ "rất gì và này nọ" ở chương trình

Sự trở lại của Hạnh Sino khiến nhiều người trông chờ, kỳ vọng. Cô từng là hot girl đình đám Hà Thành, thành viên nhóm nhạc B.Sily cùng Huyền Baby và Emily. Sau thành công của Huyền Baby, khán giả càng thêm "chấm hóng" màn tái xuất của phú bà, phu nhân hào môn Hạnh Sino. Đây cũng là lần hiếm hoi cô trở lại sân khấu âm nhạc, nghệ thuật hậu kết hôn với đại gia và chào đón cặp nhóc tỳ song sinh.

Phu nhân hào môn Hạnh Sino chính thức tái xuất

Cô đã lui về hậu trường hơn 10 năm để kinh doanh, kết hôn và sinh con

Thảo Trang là một trong 5 chị đẹp vừa được chương trình công bố. Xuất thân là thí sinh Vietnam Idol 2007, tính đến nay Thảo Trang đã có hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật. Cô từng cho ra mắt loạt sản phẩm và đều đạt được hiệu ứng nhất định từ khán giả. Thảo Trang chính là nhân vật mascot Kỳ Đà Hoa trong Ca Sĩ Mặt Nạ 2022.

Thảo Trang góp mặt trong danh sách Chị đẹp mùa 2

Được mệnh danh là "Búp bê DJ", ít người biết rằng Mie từng bắt đầu sự nghiệp của mình bằng vai trò là một diễn viên múa. Vi Cá Tiền Truyện, Khi Ta Hai Lăm, Quỷ Cẩu là một số những bộ phim thành công với sự góp mặt của Mie trong vai trò diễn viên. Với sự đa tài, có thể cân nhiều lĩnh vực, Mie là một trong những nhân tố đáng mong chờ của chương trình.

DJ Mie hoạt động năng nổ hơn sau khi chia tay Hồng Thanh

Chị Đẹp Đạp Gió 2024 dự kiến sẽ phát sóng vào "khung giờ vàng" của VTV3 vào lúc 20h00, thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ tháng 10/2024 và 20h30 trên hệ thống kênh YouTube với tổng số 15 tập và thời lượng 90 phút/tập/tuần.