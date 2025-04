Sao nam 9X ngoan nhất showbiz đăng clip nhạy cảm: 3 lần ra tuyên bố nóng, càng nói càng dại

Trong vòng 24 giờ qua, cộng đồng mạng xứ Hàn náo loạn trước nghi vấn nam diễn viên gen Z nổi tiếng Nam Yoon Soo (phim Luyến Mộ) đăng lên trang cá nhân clip đồi trụy. Đoạn video này là quảng cáo cho 1 sản phẩm người lớn và trong clip xuất hiện cả hình ảnh mô phỏng bộ phận sinh dục nữ bằng bóng bay. Được biết, nam nghệ sĩ sinh năm 1997 vốn nổi tiếng ngoan hiền bậc nhất Kbiz, từng hiến thận cứu bố nên vụ việc lần này khiến ai nấy cũng choáng váng, ngỡ ngàng.

Chỉ trong ngày 13/4, Nam Yoon Soo đã ra hẳn 3 thông báo nóng liên quan tới sự việc ồn ào mới đây. Lần đầu tiên, nam diễn viên 9X cho rằng anh có thể bị đối tượng xấu hack tài khoản mạng xã hội rồi phát tán nội dung khiêu dâm. Ngay sau đó, thông qua công ty quản lý, tài tử họ Nam lại đột ngột thay đổi lời giải thích của mình: "Chuyện này xảy ra khi điện thoại của Nam Yoon Soo còn ở trong túi. Nếu nam diễn viên chạm vào màn hình khi đang sử dụng điện thoại thì anh ấy đã công khai xin lỗi rồi. Nhưng chắc là anh ấy vô tình chạm vào khi điện thoại còn đang ở trong túi. Nam Yoon Soo và phía công ty chỉ biết chuyện này sau khi người hâm mộ thông báo, nên bài đăng nhạy cảm chỉ bị xóa sau khi được đăng lên 1 lúc. Nếu Nam Yoon Soo vô tình chạm vào màn hình khi đang sử dụng điện thoại thì anh ấy đã xóa bài đăng nhạy cảm ngay lập tức vào lúc đó rồi".

Nam Yoon Soo liên tục thay đổi lời giải thích sau khi trang cá nhân của anh xuất hiện bài đăng đồi trụy

Tới lần thứ 3, Nam Yoon Soo đã chính thức gửi lời xin lỗi tới công chúng sau vụ ồn ào liên quan tới bài đăng 19+: "Xin chào các bạn, tôi là diễn viên Nam Yoon Soo. Tôi vừa phát hiện ra rằng 1 bài đăng nhạy cảm đã được đăng lên từ tài khoản của mình. Thực ra ban đầu tôi không hề hay biết chuyện này. Tôi đang cảm thấy vô cùng thất vọng vì sự cố này đã mang đến sự khó chịu cho rất nhiều khán giả. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới các bạn. Tôi xin hứa sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thi nhau bày tỏ thái độ tiêu cực trước việc Nam Yoon Soo liên tục thay đổi lời giải thích xung quanh ồn ào về clip 19+. Nhiều khán giả nhận xét Nam Yoon Soo càng giải thích càng gây cười, đồng thời đặt ra nghi vấn nam diễn viên này từng xem nhiều video có nội dung tương tự: "Thế bình thường anh ấy hay xem clip kiểu gì mà nội dung khiêu dâm đó lại hiển thị trong phần video được đề xuất?", "Càng giải thích nghe càng buồn cười, thà ngay từ đầu nói rằng vô tình chạm vào màn hình khi đang dùng điện thoại", "Lúc thì nói bị hack, lúc lại nói vô tình chạm vào màn hình khi điện thoại đang ở trong túi"...

Nam Yoon Soo bị chê cười vì đưa ra lời giải thích được cho là vô lý

Nam Yoon Soo sinh năm 1997, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi mới 17 tuổi qua 1 MV của ca sĩ Hong Jae Mok. Tới năm 2018, anh chính thức nhận được vai diễn đầu tiên ở bộ phim chiếu mạng mang tên Want More 19. Từ đó đến nay, mỹ nam gen Z dần trở nên nổi tiếng nhờ thành công của Extracurricular và Luyến Mộ. Bên cạnh đóng phim dài tập, anh còn từng bước khẳng định tên tuổi ở địa hạt điện ảnh với Live Your Strength (2020) và Soulmate (2023).