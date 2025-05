Sao nam 9x bị tuyên án tù sau khi tự thú sử dụng ma túy và thuốc lắc

Ngày 2/5, tờ KoreaBoo đưa tin Tòa án quận Seoul (Hàn Quốc) vừa tuyên án đối với Kwon Min Sik (nghệ danh Sik-K) vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Nam rapper nổi tiếng bị kết án 10 tháng tù giam, 2 năm quản chế, phải hoàn thành 40 giờ giáo dục phòng chống tái nghiện ma túy.

Theo bản cáo trạng, Sik-K đã sử dụng các chất gây nghiện bị cấm như cần sa, ketamine và thuốc lắc (MDMA) nhiều lần. Thẩm phán đánh giá hành vi của Sik-K gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhân vật của công chúng.

Sik-K bị tuyên án tù vì vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc

Giữa tháng 1/2023, Sik-K gây chấn động dư luận Hàn Quốc khi đến đồn cảnh sát thú nhận hành vi sử dụng ma túy. Rapper này cho biết anh đã sử dụng ketamine và thuốc lắc từ ngày 1 đến ngày 9/10/2023, và sau đó là cần sa. Xét nghiệm máu tìm thấy methamphetamine trong cơ thể của nam nghệ sĩ, và xét nghiệm nhanh cũng cho thấy anh dương tính với ma túy.

Sau cuộc điều tra, Sik-K đã bị truy tố mà không bị giam giữ vào tháng 6/2023. Các công tố viên ban đầu đã đề nghị mức án tù là 3 năm 6 tháng tù giam đối với Sik-K. Tuy nhiên, do nam rapper đã tự thú, thể hiện sự hối hận sâu sắc về những sai lầm và cam kết không tái phạm lần nữa, tòa đã giảm án xuống còn 10 tháng tù giam cho anh.

Sik-K được giảm án vì tự nguyện khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình

Sik-K sinh năm 1994, ra mắt vào năm 2015 và là rapper có tiếng trong làng hip-hop Hàn Quốc. Anh từng tham gia chương trình Show Me the Money của đài Mnet, được biết đến qua các bài hát nổi bật như Eung Freestyle, Party, Skip and Kiss… Sik-K từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn như Jay Park, Crush, thành viên Wheein (Mamamoo), Jeong Se Woon…

Nguồn: KoreaBoo