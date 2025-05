Nữ MC góp giọng trong thời khắc trọng đại của Lễ kỷ niệm 30/4

Chương trình nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra hôm 30/4 tại TPHCM có nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Có thể kể đến màn biểu diễn trống hội của Bộ Công an, xếp hình nghệ thuật của Bộ Quốc phòng và chương trình Rạng rỡ non sông Việt Nam do BTC kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM chủ trì.

MC Phương Thảo dẫn dắt nhiều tiết mục trình diễn quan trọng vào sáng 30/4 tại TPHCM.

MC Phương Thảo là người góp giọng đọc truyền cảm trong các tiết mục trình diễn. Dù khán giả khó có thể nhìn thấy MC do lực lượng biểu diễn hàng ngàn người trong mỗi tiết mục nhưng Phương Thảo cho biết cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được góp một phần công sức trong ngày trọng đại.

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Phương Thảo phải vượt lên chính mình. "Do vào mùa cao điểm, liên tục tập dượt và di chuyển khuya - sớm, nên tôi bị cảm lạnh, có khả năng ảnh hưởng đến cột hơi và giọng nói", nữ MC nói.

Nữ MC trải qua cảm giác không bao giờ quên khi được giao nhiệm vụ quan trọng.

Cô nỗ lực để đem đến những đoạn dẫn chiếm trọn tình cảm của người xem. Với Phương Thảo, được dẫn chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam và tham gia khối diễu hành văn nghệ sĩ tiêu biểu là vinh dự lớn, kỷ niệm không bao giờ quên.

Nữ MC bày tỏ: "Cảm giác được vỡ òa cảm xúc cùng triệu triệu trái tim Việt Nam trong những thời khắc trọng đại của dân tộc là cảm xúc tuyệt vời có một không hai trong đời".

MC, Thạc sĩ báo chí Phương Thảo công tác tại Đài truyền hình TPHCM từ năm 2005. Cô đạt giải Nhì cuộc thi Duyên dáng truyền hình lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2007. Phương Thảo từng dẫn chương trình thời sự trên HTV và các game show Vui để học, Vượt lên chính mình...

Những năm qua, do điều kiện gia đình, cô xin nghỉ ở HTV nhưng vẫn luôn được lãnh đạo giao nhiệm vụ dẫn các sự kiện, chương trình chính luận lớn. Dịp này, Phương Thảo được chọn tham gia đoàn diễu hành các văn nghệ sĩ tiêu biểu của TPHCM cùng NSND Kim Xuân, NSND Mỹ Uyên, MC Vũ Mạnh Cường, MC Quỳnh Hoa...