Sao nam 94 nhập viện cấp cứu giữa đêm, nguyên nhân đằng sau gây xôn xao

Mới đây, người hâm mộ đang nóng ruột nóng gan với thông tin Vương Gia Nhĩ phải hủy bỏ sự kiện âm nhạc tổ chức tại Hàn Quốc vì tình hình sức khỏe. Ekip của mỹ nam này đã lên tiếng cho biết: "Vương Gia Nhĩ đã phải đi cấp cứu giữa đêm khuya vì ngộ độc thực phẩm. Trước mắt, anh ấy đang nhận được sự điều trị thích đáng và cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục lại".

Bên cạnh đó, phía Vương Nhất Bác cũng cho biết họ sẽ sớm sắp xếp lại thời gian để tổ chức lại sự kiện và có phương án bồi thường cho những người hâm mộ chịu ảnh hưởng của việc hủy show giữa chừng.

Vương Gia Nhĩ phải hủy show vì bị ngộ độc thực phẩm.

Được biết, tối ngày 15/8, có người hâm mộ chia sẻ việc gặp được Vương Gia Nhĩ tại một cửa hàng cua ngâm tương lớn ở Seoul (Hàn Quốc) và còn khoe ảnh chụp chung với nam ca sỹ. Trong bức hình, Vương Gia Nhĩ vẫn vui vẻ rạng ngời, chẳng hề có dấu hiệu bất thường gì. Ai dè, ngay đêm hôm đó, anh đã phải đi khám gấp ngay trong đêm khiến dân tình lo lắng không thôi. Có nhiều ý kiến cho rằng món cua ngâm tương chính là lý do khiến Vương Gia Nhĩ phải "lên bờ xuống ruộng", hủy cả sự kiện.

Cua ngâm tương là món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc, được làm từ hải sản sống lên men, ngâm trong nước tương khoảng một tuần. Đây là một món ăn rất tươi ngon, nhưng cũng có khả năng gây dị ứng hải sản, đi tả, viêm dạ dày và có vẻ như Vương Gia Nhĩ đã chẳng may gặp phải vấn đề này. Nhiều người cho rằng, cựu thành viên nhóm nhạc GOT7 nên thận trọng hơn trong việc ăn uống để vừa đảm bảo tình trạng sức khỏe lại tránh lỡ dở công việc như hiện tại.

Buổi tối, Vương Gia Nhĩ vẫn khỏe mạnh và vui vẻ chụp hình cùng fan. Ai dè đến đêm, anh lại phải vào viện gấp.

Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) sinh năm 1994, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc GOT7, do JYP Entertainment thành lập từ năm 2014. Anh có sự nghiệp thành công tại Hàn Quốc và được yêu thích tại Trung Quốc với những album tiêu biểu như Mirrors, Magic Man…

Năm 2020, Vương Gia Nhĩ rời công ty quản lý JYP Entertainment, tự thành lập hãng thu âm Team Wang. Đồng thời, anh còn là giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế chính cho thương hiệu thời trang Team Wang Design. Vương Gia Nhĩ được đánh giá có khả năng rap và nhảy điêu luyện, nhiều lần được mời làm huấn luyện viên các chương trình tuyển chọn thần tượng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có nhiều thông tin đời tư thiếu tích cực được lan truyền trên mạng xã hội, khiến hình tượng của anh giảm sút. Mỹ nam này bị tố có đời sống riêng thác loạn, nhiều lần mua dâm, quan hệ với gái gọi cao cấp, tham gia tiệc tùng của Seungri (Big Bang), có liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong... Mặc dù Vương Gia Nhĩ đã lên tiếng phủ nhận nhưng dân tình vẫn nửa tin nửa ngờ.

Nguồn: QQ