“Sao các anh tìm thấy em hay vậy? - Thanh niên sinh năm 2000 ngỡ ngàng thốt lên khi bị bắt

Ngày 19/11, Công an xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản. Trước đó công an đã phải vượt 300km bắt giữ T. đang lẩn trốn tại xã biên giới Đăk Long và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 7/11, Công an xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.X.S (sinh năm 1991, trú thôn Châu Thuận Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị trộm số tiền hơn 30 triệu đồng, là khoản kinh phí gia đình dành để điều trị bệnh cho cha chồng.

Đối tượng V.V.T bị bắt giữ

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Đông Sơn lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát đối tượng và thu thập thông tin liên quan.

Qua quá trình xác minh nhanh, lực lượng Công an đã xác định đối tượng nghi vấn là V.V.T (sinh năm 2000, trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai), người đang lao động tại gia đình chị Sương. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp đã bỏ trốn đến nhà người thân tại xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi - xã biên giới giáp nước bạn Lào, cách Đông Sơn gần 300 km.

Trước tình hình trên, Công an xã Đông Sơn đã cử một tổ công tác do Thiếu tá Phạm Đình Chí - Phó Trưởng Công an xã Đông Sơn trực tiếp chỉ huy lập tức lên đường ngay trong đêm để truy bắt đối tượng. Với sự phối hợp của Công an xã Đăk Long, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và đưa V.V.T về trụ sở làm việc.

Bị bắt giữ bất ngờ, V.V.T đã thốt lên: “Sao các anh tìm thấy em hay vậy?”. Trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 18/11, Công an xã Đông Sơn đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra.