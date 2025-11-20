Đóng nhiều đèo, đường nào đi từ TPHCM lên Đà Lạt?

Trường Nguyên; Đồ họa: Vệ Loan, Theo nld.com.vn 12:06 20/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Hành khách đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương có thể đi theo đường cao tốc Liên Khương - Prenn để tới trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đóng nhiều đèo, đường nào đi từ TPHCM lên Đà Lạt?- Ảnh 1.

 

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày