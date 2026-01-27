Sáng 27-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn neo ở vùng đỉnh

Lúc 9 giờ sáng 27-1, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 175 triệu đồng/lượng, bán ra 177 triệu đồng/lượng – tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Trong ngày hôm qua, mốc đỉnh lịch sử của giá vàng miếng SJC lên tới 178 triệu đồng/lượng, trước khi giảm trở lại.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được duy trì ở mốc cao, khi Công ty SJC giao dịch mua vào 173,5 triệu đồng/lượng, bán ra 176 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng/lượng.

Trong vòng 1 tuần, giá vàng trong nước tăng thêm khoảng 11 triệu đồng. Nếu tính từ đầu năm tới nay, mỗi lượng vàng trong nước cao hơn tới khoảng 24 triệu đồng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh ở vùng đỉnh

Giá vàng trong nước duy trì ở mức rất cao trong bối cảnh giá thế giới biến động rất mạnh. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm vượt mốc 5.110 USD/ounce – mốc cao nhất trong lịch sử, rồi lao dốc mạnh về chỉ còn 4.990 USD/ounce.

Tới 9 giờ sáng nay, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.050 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Đáng chú ý, giá vàng biến động tăng giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD cũng lao dốc. Chỉ số đồng USD (DXY Index) rớt xuống mức thấp nhất trong khoảng 4,5 tháng qua, chỉ còn 97 điểm.

Giá kim loại quý biến động rất mạnh khi ở vùng đỉnh. Giới phân tích cũng khuyến cáo về việc giá đã tăng nóng và ở vùng quá mua trong thời gian qua. Mốc 5.000 USD/ounce của giá vàng và 100 USD/ounce của giá bạc liên tiếp được ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 160,6 triệu đồng/lượng.