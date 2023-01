Săn tìm loạt quán bánh canh cua trứ danh tại TP.HCM, từ bình dân cho đến sang chảnh đều không thiếu

Bánh canh cua là một món ăn có lâu đời tại TP.HCM và được đông đảo thực khách yêu thích. Những sợ bánh canh mềm mại, nước dùng sánh sệt cùng thịt cua chắc ngọt đã làm say lòng biết bao thực khách. Dạo gần đây, món bánh canh cua được nhiều người yêu thích hơn. Nên những quán bánh canh từ vỉa hè cho đến quán ăn khang trang, từ giá bình dân cho đến giá chát đều được các thực khách tìm đến. Hãy ngó qua thử những địa chỉ bánh canh trứ danh này tại TP.HCM để "chống thèm" bánh canh nhé:

Bánh canh cua dì Gái 300k

Nơi đây cũng được gọi là "Quán bánh canh cua đắt đỏ nhất TP. HCM" với giá 300.000 đồng cho một tô bánh canh. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều về mức giá đắt đỏ này nhưng nơi đây vẫn là một trong những quán bánh canh nổi tiếng nhất nhì thành phố. Đặc biệt, từ nước dùng, viên chả cá thác lác, đến bánh nổi ăn kèm cũng đều do tự tay cô chủ làm. Vị của món bánh canh này được thực khách đánh giá là vừa miệng, đồ ăn thì khá nhiều và vô cùng chất lượng.

Ảnh: Diễm Hạnh

Địa chỉ: 60 Phạm Văn Chí, Quận 6 Giờ mở cửa: 17:00 đến hết

Bánh canh cua chợ Hoà Bình

Đây cũng là tiệm bánh canh nổi tiếng "sang chảnh" với mức gía lên đến 200.000 đồng/tô. Cũng giống như quán bánh canh dì Gái, địa chỉ này vẫn thu hút đông đảo thực khách ghé đến. Khác với nhiều chỗ bán cua lột vỏ sẵn, tô bánh canh ở đây để nguyên một con cua đỏ rực nằm chễm chệ bên trên. Nhưng nếu ai không muốn ăn cua nguyên con hay chỉ kêu tô thường thì nơi đây vẫn bán với mức giá chỉ từ 30.000 đến 60.000/tô. Nước dùng ở quán được đánh giá đậm đà, đặc sệt vị gạch cua béo và ngập ngụa nhiều món kèm như chả cua, chả bò, giò heo, huyết, thịt nạc...

Ảnh: Grab, Foody

Địa chỉ: 45 Bạch Vân, Quận 5 Giờ mở cửa: 13:30 - 18:00

Bánh canh cua Hoàng Lan

Tiệm bánh canh cua đông đúc nhất con đường ẩm thực Vĩnh Viễn gọi tên Hoàng Lan, nổi tiếng với khẩu nhiều đầy đặn khiến nhiều thực khách no say. Sợi bánh canh tại đây có độ to to tròn và được làm từ bột gạo nên có màu trắng đục tự nhiên. Nhưng điểm đáng chú ý nhất phải là phần "topping" phía trên rất nhiều gồm thịt nạc, chả cá, tôm... Rắc một chút tiêu lên bề mặt, cho chút ớt và chanh theo ý thích, gọi thêm một dĩa bánh quẩy giòn giòn ăn kèm chỉ có "nhức nách".

Địa chỉ: 484 Vĩnh Viễn, Quận 10 Giờ mở cửa: 10:30 - 22:30

Bánh canh cua Tân Định

Bánh canh cua Trần Khắc Chân hay người dân quen gọi Tân Định là nơi bán bánh canh với giá bình dân ở trung tâm Sài thành. Món "ăn tiền" nhất ở đây chính là chả cua. Cua được giã nhuyễn, trộn với mọc và vo thành viên nên khi ăn vừa giòn ngọt cực hấp dẫn. Không những vậy, bánh canh ở đây ngon thêm vì nước dùng sền sệt đặc trưng cực đậm đà. Sợi bánh canh là bột gạo pha với bột lọc vừa trong nên ăn sẽ không bị ngán.

Địa chỉ: 87 Trần Khắc Chân, Quận 1 Giờ mở cửa: 11:00 - 20:00

Bánh canh cua Út Lệ

Quận 10 chắc hẳn là thủ phủ của bánh canh cua, vì ngoài Hoàng Lan thì tiệm Út Lệ cũng nổi tiếng và lâu đời không kém. Cứ mỗi tối là địa chỉ bánh canh này lại nườm nượp khách ghé đến thưởng thức. Cũng giống như nhiều quán khác, món bánh canh tại Út Lệ đều đầy sợi bánh từ bột gạo trong vắt cùng đầy đủ huyết, tôm, thịt nạc, chả cá, trứng cút. Nhưng đặc biệt ở đây là bánh phồng chiên chấm cùng nước dùng ăn vào rất ngon miệng.

Ảnh: Út Lệ

Địa chỉ: 204 - 210 Tô Hiến Thành, Quận 10 Giờ mở cửa: 17:00 - 21:00

Bánh canh cua 14

Tiệm bánh canh đông đúc nhất quận 5 phải kể đến bánh canh cua 14 với không gian được trang trí màu cam bắt mắt. Nơi đây thu hút đông đảo giới trẻ đến ăn vì hương vị ngọt ngào chuẩn bánh canh cua miền Nam cùng cách gọi món vô cùng hiện đại. Nguyên liệu hải sản gồm cua, tôm vẫn giống như bao quán khác. Nhưng ngon nhất ở đây là chả cua và giò heo với đa dạng giò nạc, giò gân, giò khoanh, móng, cùi chỏ. Ngoài ra, bánh canh ở tiệm còn có con suôn và cháo quẩy ăn kèm cho phong phú.

Địa chỉ: 221 Trần Bình Trọng, Quận 5 Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00

Bánh canh cua Mạ Tôi

Một quán bánh canh cua bột xắt hương vị Huế hiếm hoi tại TP.HCM vô cùng đông đúc thực khách ghé thăm. Tuy chỉ là quán bánh canh nhỏ nhưng về độ sạch sẽ cùng chất lượng của tô bánh canh thì nơi đây luôn khiến thực khách hài lòng. Dừng chân tại đây, bạn sẽ được thưởng thức một tô bánh canh cua làm từ bột gạo to oạch, dai ngon nóng hổi. Những sợi bánh canh mềm mềm dai dai ngập trong nước súp đậm đà, kết hợp với thịt cua, chả Huế, chả cua, huyết, trứng cút giò heo và rau thơm tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn.

Ảnh: Trip Trip, Phạm Dũng, hotel84