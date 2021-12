Săn phòng khách sạn 3 đến 6 sao tại Sài Gòn với giá rẻ bất ngờ

Deals hết hồn! Nhiều khách sạn đồng loạt tung ưu đãi cuối năm sốc bung nóc tới 50%. Chốt phòng ngay và tận hưởng mùa lễ hội tuyệt vời nhất trong năm thôi!

Nhiều khách sạn hạng sang tại Sài Gòn đang có ưu đãi cực hời sẽ cho bạn những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang chảnh với giá siêu tiết kiệm. Dưới đây là những khách sạn "đỉnh" nhất bạn nên thử qua đêm một lần trong đời:

Khách sạn 6 sao The Reverie Sài Gòn

Sở hữu view triệu like và dịch vụ trên cả tuyệt vời, The Reverie Sài Gòn đang lọt vào tầm ngắm của rất nhiều tín đồ "ăn chơi quẩy" cả nước. Tọa lạc tại 22-36 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, The Reverie Saigon mang đến một trải nghiệm xa xỉ, đẳng cấp với phòng nghỉ sang xịn mịn và dịch vụ 6 sao hoàn hảo.

Chỉ cách các trung tâm giải trí và thương mại chưa đầy 20 phút đi bộ, đây được coi là khách sạn Hồ Chí Minh đẹp đáng tận hưởng nhất. Cùng với vị trí đắc địa là vẻ đẹp ẩm thực đến từ các nước phương Tây, tất cả những gì tuyệt vời nhất đều được gửi trọn tại khách sạn 6 sao này. Giá phòng tại The Reverie sẽ từ 8 triệu, tuy nhiên thời gian này, bạn có thể săn được phòng với giá hơn 6 triệu và nhiều deal sốc hơn nữa giảm lên đến 50% tại Traveloka.

Khách sạn Majestic có mặt từ 1925

Một khách sạn khác tại quận 1 khác được lòng du khách quốc tế nhiều năm qua mà bạn nên một lần tận dụng ưu đãi để trải nghiệm đó là Majestic. Có mặt tại Sài Gòn từ 1925, Majestic là khách sạn 5 sao ở quận 1 với phong cách thiết kế nội thất và kiến trúc cổ điển thời thuộc địa Pháp. Khách sạn bao gồm hệ thống 175 phòng nghỉ deluxe và suite sang trọng, phòng tắm có lát đá cẩm thạch, ban công riêng và các tiện nghi cao cấp mang đến cho bạn một kì nghỉ thoải mái và tuyệt vời nhất.

Toạ lạc ngay con phố hàng hiệu Đồng Khởi, Majestic bao năm vẫn giữ được "phong độ" với giá dao động từ 2 đến 5 triệu/ đêm. Săn những deal sale đẫm đợt lễ này bạn có thể tiết kiệm từ 30-50% chi phí mà vẫn có những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây.

Khách sạn Pullman Saigon Central

Không chỉ có thiết kế phòng ngủ sang trọng, mang nhiều phong cách khác nhau để phục vụ đa dạng sở thích của khách hàng, Pullman Saigon Central còn nổi bật với "dân nghiện Sài Gòn" bởi nhiều dịch vụ "đỉnh của chóp" như: Đưa đón sân bay, phục vụ ăn tại phòng, dịch vụ thư kí, thiết bị phòng họp, nhà hàng…

Đặc biệt, quầy bar trên tầng thượng của khách sạn là địa điểm vui chơi sôi động và sành điệu nhất của giới trẻ Sài Gòn…Nếu muốn tận hưởng một đêm lễ hội đúng nghĩa thì bạn phải săn ngay phòng nghỉ tại đây ngay bây giờ.

Khách sạn The River Cottage Quận 2

Gần gũi với thiên nhiên trong lành, thiết kế xinh xắn, The River Cottage chắc chắn sẽ làm bạn mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên. Nằm sát bên bờ sông Sài Gòn với nhiều cây xanh miền nhiệt đới, The River Cottage quả thực là một không gian lưu trú rất ấn tượng, đậm chất cottage. Mọi ngóc ngách của khách sạn đều được bày trí hài hòa, trang nhã với view nhìn ra dòng sông thơ mộng tạo nên một không gian nhẹ nhàng và lãng mạn.

Không chỉ được yêu thích bởi thiết kế, The River Cottage còn có nhiều tiện nghi, dịch vụ hấp dẫn như: Thư viện, cho thuê xe đạp, hỗ trợ đặt vé, spa và masage, nhà hàng và quầy bar,…Đặc biệt, bạn có thể thưởng thức những món ăn, thức uống thơm ngon của khách sạn và ngồi thưởng ngoạn bên bờ sông lộng gió.

Khách sạn The Myst Dong Khoi

Nổi bật lên với sự sang trọng nhưng không kém phần lung linh, khách sạn mang phong cách cổ điển này sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn khi đến Sài Gòn. Như tên gọi, The Myst sẽ mang đến một không gian thoải mái, trọn vẹn từ phòng nghỉ, nhà hàng, quán bar, bể bơi,… để bạn thư giãn và tận hưởng những ngày cuối năm thật hoàn hảo.

Phòng nghỉ trang nhã cùng hồ bơi ngoài trời xanh mát, The Myst là một trong những khách sạn ngay trung tâm có giá tốt với hồ bơi đẹp giúp bạn say mình trong nắng chiều Sài Gòn, đắm mình trong làn nước mát thật sảng khoái. Với sự phục vụ tận tình cu đáo từ A-Z của đội ngũ nhân viên, đảm bảo bạn sẽ có được những giây phút thật tuyệt vời bên bạn bè và người thân.

The Odys Boutique quận 1

The Odys Boutique mang đến một không gian đậm chất quý tộc Việt Nam thời Pháp thuộc. Bước vào không gian của khách sạn, bạn sẽ cảm nhận được hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng thoang thoảng qua những món đồ nội thất gỗ. Nhiều loại phòng hạng sang với không gian nghỉ dưỡng sang chảnh. Phía bên dưới sảnh còn có nhà hàng và quầy bar với thực đơn các món Á - Âu đa dạng. Giá phòng ở đây từ 1 đến 4 triệu/ đêm.

Khách sạn 3 sao Aquari gần chợ Bến Thành

Nằm ở số 9 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Aquari là khách sạn 3 sao ở Sài Gòn nào nằm gần chợ Bến Thành, được nhiều du khách yêu thích.

Dù tên gọi 3 sao nhưng dường như ở Aquari, mọi tiêu chuẩn dịch vụ đều đạt mức 5 sao. Không chỉ sang trọng, hiện đại, mà còn rất đầy đủ và chất lượng phục vụ khá hoàn hảo. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn thích tận hưởng một không gian sang chảnh thì đây chính là chọn lựa tuyệt vời. Với vị trí nằm ngay giữa quận 1, từ khách sạn, không khó để bạn có thể bắt xe tới thăm thú những điểm thăm quan nổi tiếng trong thành phố.

Hiện các khách sạn trên đay đang nằm trong danh sách những khách sạn hạng sang được sale đẫm trên Traveloka. Với mục đích mang đến cho du khách một kỳ lễ hội đáng nhớ nhất, Traveloka đang tung ra hàng loạt "deal hết hồn", ưu đãi cuối năm sốc bung nóc tới 50%!