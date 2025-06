Sản phẩm ghi "Hải Sen" vứt thành đống, đốt cháy nham nhở gần nhà "TikToker Hải Sen" vừa bị bắt

Việc Lê Văn Hải (ngụ xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" đã gây chú ý đối với dư luận và người dân địa phương nơi gia đình "TikToker Hải Sen" sinh sống.

Nhiều sản phẩm mang tên "Hải Sen" vứt thành đống, đã bị đốt nham nhở vứt ven hồ gần nhà "TikToker Hải Sen", người vừa bị công an bắt tạm giam

Bởi từ lâu, kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" khá nổi tiếng trên mạng xã hội khi có lượng người theo dõi lên tới hàng triệu người.

Ghi nhận thực tế tại xã Văn Phú và được người dân địa phương chỉ dẫn, không khó để nhận ra ngôi nhà 2 tầng có gam màu vàng thường xuất hiện trên các clip bán hàng và các clip hài của "TikToker Hải Sen" đăng trên Facebook và trên TikTok.

Đáng chú ý, tại khu vực hồ Thường Xung (xã Văn Phú, huyện Nho Quan), cách ngôi nhà trên khoảng 700 m, xuất hiện rất nhiều bao bì, vỏ thuốc thực phẩm chức năng mang thương hiệu "Hải Sen" như: Xịt xoang Hải Sen, Sâm tố nữ Hải Sen... đã bị đốt cháy nham nhở, vứt thành đống.

Một số sản phẩm có tên xịt xoang Hải Sen, sâm tố nữ Hải Sen... đang còn hạn vứt đầy ven hồ Thường Xung (xã Văn Phú, huyện Nho Quan)

Kiểm tra các sản phẩm này, phát hiện nhiều vỏ hộp xịt xoang Hải Sen ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đa phần, các sản phẩm này đang còn hạn tới năm 2026 và 2027, thế nhưng đã bị vứt bỏ, đốt cháy nham nhở.

Điều này đặt ra nghi vấn, liệu đây có phải các sản phẩm do "TikToker Hải Sen" mang vứt bỏ, đốt cháy để phi tang.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé) về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Văn Hải là chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với hơn 2,6 triệu lượt follow và 1 Vlog trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog". Trước đó, kênh TikTok này thường có rất nhiều video chia sẻ các bài viết bán các loại hàng hóa với các sản phẩm xịt khử mùi hôi, sữa rửa mặt, kem tẩy lông, siro ăn ngon...

Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", bị bắt để làm rõ hành vi "Buôn bán hàng giả là thực phẩm"

Kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé (ở thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) công an phát hiện, thu giữ các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của "Siro ăn ngon Hải Bé", công an xác định các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen" với hơn 800.000 sản phẩm. Trong đó, riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.