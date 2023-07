Sân khấu đôi "se duyên" Yoona (SNSD) và Junho (2PM) hot trở lại sau tin đồn hẹn hò

Ngày 31/12/2021, Yoona (SNSD) và Junho (2PM) gây sốt bởi sân khấu "song kiếm hợp bích" tại MBC Gayo Daejejeon 2021. Cặp đôi idol hàng đầu gen 2 nhảy cover Señorita khiến dân tình vô cùng phấn khích. Những bước nhảy quyến rũ, tương tác tình tứ đầy nóng bỏng đã đưa Yoona và Junho trở thành chủ đề hot nhất thời điểm ấy. Kết hợp quá ăn ý, sau màn cover Señorita, hai ngôi sao thu về lượng fan khủng đẩy "thuyền", đây cũng được ví như màn trình diễn "se duyên" cặp. Do đó, sân khấu đôi Señorita của Yoona (SNSD) và Junho (2PM) được dân tình liên tục tìm kiếm trở lại sau tin hẹn hò nổ ra vào sáng 3/7.

Yoona và Junho bùng nổ trên sân khấu

Visual siêu thực của 2 idol hàng đầu gen 2

Vũ đạo uyển chuyển, sexy của bộ đôi Yoona - Junho khiến khán giả vỡ òa khi kết hợp cùng giai điệu nóng bỏng từ ca khúc Señorita. Visual siêu thực của Yoona được tôn vinh tuyệt đối trong tạo hình vừa nổi bật vừa khí chất. Điểm nhấn giúp màn trình diễn này bùng nổ chính là "phản ứng hóa học" của hai idol. Tương tác "tình bể bình" của Yoona - Junho là vũ khí "sát thương" trái tim người hâm mộ nhất.

Yoona - Junho kết hợp đầy ăn ý

Tương tác thân mật đầy tự nhiên

Những bước nhảy nóng bỏng, quyến rũ

Nhìn nhau với ánh mắt chan chứa tình cảm, những tương tác thân mật tự nhiên khiến dân tình phát sốt mỗi khi Yoona chạm mắt nam thần JYP. Cuối màn biểu diễn, Yoona còn táo bạo cởi áo cho "bạn trai" Junho, kết hợp với cảnh khoác áo của Junho cho "bạn gái" làm fan không thể thỏa mãn hơn. Cũng bởi lẽ này, fan OTP càng có lý do tin tưởng vào "chiến hạm" của mình sẽ thành thật. Độ đẹp đôi của Yoona - Junho lần nữa được chứng minh qua sân khấu Love Never Felt So Good tại MBC Gayo Daejejeon 2022, đúng 1 năm sau khi gây sốt cõi mạng với Señorita.

Cặp đôi Yoona - Junho và sân khấu kết hợp năm 2022

Dù hiện tại cả 2 công ty đã phủ nhận tin đồn hẹn hò của Yoona và Junho, nhưng với độ ăn ý và đẹp đôi, fan vẫn nhiệt tình ủng hộ 2 ngôi sao từ bạn thân trở thành 1 nửa của nhau!