Săn học bổng lên đến 100% tại Triển lãm Du học Quốc tế tháng 9/2025

Nhưng bắt đầu từ đâu, chọn ngành nào, học bổng ra sao, thủ tục thế nào… lại là những câu hỏi khiến không ít bạn lúng túng.

Nếu bạn cũng đang loay hoay với những băn khoăn đó, thì Triển lãm Du học Mùa thu 2025 – Navigate Your Future chính là nơi bạn không nên bỏ lỡ. Sự kiện thường niên do Capstone Education tổ chức đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để học sinh, sinh viên và phụ huynh trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu và định hình hành trình du học của mình.

Hơn 45 trường quốc tế có mặt tại Triển lãm Du học Mùa thu 2025

Điểm đặc biệt nhất của Triển lãm Du học Mùa thu chính là sự góp mặt của hơn 45 trường trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học đến từ các quốc gia hàng đầu về giáo dục như Mỹ, Anh, Ireland, Pháp, Đức, Slovakia, Singapore và Thái Lan. Các trường tham gia tại triển lãm của Capstone đều được tuyển chọn với tiêu chí về kiểm định. Với Mỹ, Capstone chỉ giới thiệu những trường có kiểm định cấp khu vực-kiểm định vàng, đối với những nước khác, Capstone cũng chỉ lựa chọn liên kết với các trường tuân thủ chuẩn kiểm định nghiêm ngặt của từng quốc gia. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng giảng dạy và uy tín của bằng cấp khi du học. Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể đăng ký tham gia miễn phí trước sự kiện để được hỗ trợ tham dự thuận tiện nhất..

Tại đây, các bạn học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội:

- Trực tiếp trò chuyện với đại diện trường để tìm hiểu về chương trình đào tạo, ngành học "hot", yêu cầu tuyển sinh.



- Nắm rõ thông tin học bổng và hỗ trợ tài chính, với nhiều suất giá trị hấp dẫn lên đến 100% học phí.



- Khám phá con đường du học từ sớm, đặc biệt cho các bạn THPT muốn trải nghiệm môi trường quốc tế để nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng sống.



Học sinh đang trò chuyện trực tiếp với đại diện trường tại Triển lãm du quốc tế mùa thu

Workshop & tư vấn 1-1: Giải đáp mọi thắc mắc

Ngoài khu vực tư vấn của đại diện trường, Triển lãm Du học Mùa thu 2025 mang đến chuỗi workshop chuyên đề thiết kế riêng cho học sinh – sinh viên quan tâm đến những xu hướng mới nhất. Hai workshop chuyên đề "Du học thời AI: Học thế nào để không tụt hậu?" và "Chiến lược du học 2025: Mở rộng cơ hội với Đức và Pháp". Workshop sẽ chỉ ra cách tận dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng hồ sơ du học, biết cách giữ bản sắc cá nhân, và phát triển tư duy phản biện cần thiết cho tương lai. Ngoài ra, chiến lược toàn diện về du học Châu Âu, tập trung vào Đức và Pháp sẽ giúp phụ huynh và học sinh có thêm góc nhìn đa chiều về du học giữa các quốc gia, so sánh ưu điểm để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Học bổng là một trong những câu hỏi được các bạn học sinh đặt ra nhiều nhất với đại diện trường

Đặc biệt, bạn có thể được tư vấn trực tiếp 1-1 miễn phí với chuyên gia để đánh giá hồ sơ, định hướng lộ trình cá nhân hóa và tìm cơ hội học bổng phù hợp. Đây là cơ hội "vàng" để học sinh và phụ huynh có cái nhìn rõ ràng hơn, thay vì phải mò mẫm qua thông tin trên mạng.

Không chỉ học thuật – Triển lãm còn có quà xịn và hoạt động hấp dẫn

Đúng chất sự kiện dành cho các bạn học sinh, Triển lãm Du học Mùa thu 2025 còn mang đến nhiều hoạt động thú vị:

- Check-in nhận quà liền tay, từ sổ tay, voucher đến những món quà đáng yêu.



- Minigame tương tác ngay tại sự kiện với phần thưởng hấp dẫn như trò chơi "Tiếng Anh tiếng em" hay "bốc Si-cờ-rịt" đầy hấp dẫn và vui nhộn

Các bạn học sinh rất hào hứng tham gia trò chơi tại triển lãm du học của Capstone

Điều này biến triển lãm không chỉ là nơi tìm kiếm thông tin, mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp bạn vừa học vừa chơi, vừa thu thập kiến thức vừa có thêm những kỷ niệm mới.

Vì sao học sinh - sinh viên nên đi cùng phụ huynh?

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Triển lãm Du học Mùa thu là tính kết nối giữa học sinh, sinh viên và phụ huynh. Nhiều bạn trẻ có ước mơ du học nhưng chưa biết cách thuyết phục cha mẹ. Tham gia triển lãm cùng nhau giúp cả gia đình lắng nghe thông tin trực tiếp từ đại diện trường, cùng trao đổi với chuyên gia để tìm ra lộ trình phù hợp.

Capstone Education – đơn vị tổ chức triển lãm – với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục quốc tế, đã đồng hành cùng hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam chinh phục học bổng và thực hiện ước mơ du học. Triển lãm chính là cầu nối uy tín, mang lại thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Lịch triển lãm du học mùa Thu 2025

Đà Nẵng: 15h – 19h | Thứ 5, 25/09 | Khách sạn Novotel – 36 Bạch Đằng

Hà Nội: 14h – 18h | Thứ 7, 27/09 | Khách sạn du Parc Hà Nội – 84 Trần Nhân Tông

TP. HCM: 09h – 13h | Chủ nhật, 28/09 | Khách sạn Rex – 141 Nguyễn Huệ

Cần Thơ: 15h – 19h | Thứ 3, 30/09 | Khách sạn Charmant Suites – 45 Ngô Quyền

Du học không chỉ là lựa chọn học tập, mà còn là bước ngoặt để trưởng thành, thử thách bản thân và mở ra những cánh cửa mới trong tương lai. Và Triển lãm Du học Mùa thu 2025 sẽ là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình đó. Đăng ký tham dự miễn phí tại đây: http://capstone.edu.vn/ff25-k14

Bạn đã sẵn sàng để Navigate Your Future – Định hướng tương lai của chính mình chưa?