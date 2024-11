Samsung ra mắt Galaxy A16 với tính năng hoàn toàn mới: IP54 kháng bụi kháng nước, tiên phong cập nhật hệ điều hành và bảo mật

Samsung chính thức ra mắt hai phiên bản điện thoại thông minh thuộc dòng Galaxy A mới nhất: Galaxy A16 5G và Galaxy A16 LTE. Bộ đôi điện thoại top đầu phân khúc này mang đến sự nâng cấp ấn tượng cả về chất lượng hình ảnh sống động, thiết kế bắt mắt lẫn độ bền và an toàn bảo mật, giúp thăng hạng trải nghiệm cho người dùng.

Đắm chìm trong màn hình 6.7 inch sống động

Galaxy A16 5G và LTE được trang bị màn hình Super AMOLED FHD+ 6.7 inch, lớn hơn nhiều so với màn hình 6.5 inch của dòng A15 ra mắt vào năm ngoái. Màn hình Super AMOLED mang đến những hình ảnh chân thực và sắc nét, là lựa chọn lý tưởng khi xem video, chơi game hoặc thưởng thức các nội dung yêu thích.

Ngoài ra, dòng Galaxy A16 còn cải tiến về thiết kế với thân máy mỏng nhẹ hơn, chỉ 7.9mm – so với 8.4mm trên dòng A15 ra mắt năm ngoái. Viền màn hình được tối giản làm nổi bật thiết kế màn hình Super AMOLED FHD+ 6.7 inch, mang đến trải nghiệm sống động hơn cho người dùng khi thưởng thức các nội dung và chơi game, đồng thời tăng kích thước màn hình tổng thể và nâng cao trải nghiệm hình ảnh. Đặc biệt, thiết kế Key Island mang lại ngoại hình ấn tượng cho Galaxy A16 và đảm bảo sự thoải mái, thuận tiện tối đa cho người dùng.

Kháng bụi kháng nước chuẩn IP54 lần đầu tiên trên dòng Galaxy A phân khúc phổ thông

Lần đầu tiên Samsung mang đến cho dòng điện thoại Galaxy A thuộc phân khúc phổ thông tính năng kháng bụi kháng nước chuẩn IP54, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài. Đây cũng là một nâng cấp đáng chú ý của Samsung cho cả phiên bản A16 5G và LTE năm nay về khả năng chống bụi và chống nước.

6 lần nâng cấp hệ điều hành, 6 năm cập nhật bảo mật: lần đầu tiên xuất hiện trên dòng điện thoại Galaxy A

Cam kết của Samsung về độ tin cậy và an toàn bảo mật chính là giá trị cốt lõi của dòng Galaxy A16. Dòng Galaxy A16 có 6 bản cập nhật cho tính năng One UI và Android OS, đồng thời sẽ triển khai Cập nhật nâng cao bảo mật (SMR) của Samsung trong 6 năm, giúp thiết bị luôn an toàn và luôn được cập nhật mới nhất. Nền tảng Samsung Knox Vault cũng được tích hợp cho dòng Galaxy A16, giúp nâng cao khả năng bảo mật, bảo vệ các dữ liệu cá nhân như mật khẩu và thông tin bảo mật của người dùng khỏi các trường hợp tấn công phần cứng như sự cố điện áp, thay đổi nhiệt độ và nhiễu laser.

Bộ 3 camera đỉnh cao, thoả sức sáng tạo

Galaxy A16 5G và LTE vẫn mang thiết kế đặc trưng thương hiệu của dòng Samsung Galaxy, với các góc bo tròn tinh tế và cụm camera bố trí theo chiều dọc.

Để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, phiên bản Galaxy A16 5G và LTE được trang bị bộ ba ống kính đa năng, bao gồm camera chính 50MP với khả năng bắt trọn khoảnh khắc trong mọi điều kiện, camera 5MP góc siêu rộng và camera macro 2MP, để mỗi bức ảnh chụp đều chi tiết và sống động. Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu camera trước 13MP cho phép tập trung vào các chi tiết, lấy nét và điều chỉnh màu sắc khi cần thiết. Camera trên bộ đôi Galaxy A16 5G và LTE đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho những người đam mê chụp ảnh chân dung, đảm bảo những bức ảnh sắc nét và rạng rỡ hơn.

Hiệu suất cải thiện, dung lượng pin bền bỉ hơn

Galaxy A16 5G sở hữu bộ vi xử lý octa-core tiên tiến, cho phép người dùng xem video, chơi game chất lượng cao siêu mượt và đảm bảo khả năng đa nhiệm cao. Dòng Galaxy A16 có dung lượng pin 5000mAh và tích hợp công nghệ sạc nhanh 25W cho phép người dùng sử dụng liền mạch suốt cả ngày.

Thông tin mở bán

Phiên bản Galaxy A16 5G có các tùy chọn màu Xanh ngọc (Mint), Đen bóng (Black) và Vàng kim (Gold). Phiên bản Galaxy A16 LTE Đen thuần (Black), Xám bạc (Gray) và Xanh trà (Light Green), cho phép người dùng thỏa sức lựa chọn theo phong cách riêng.

Galaxy A16 5G và LTE mới sẽ được mở bán với giá từ 5.890.000 đồng (đối với phiên bản LTE) và từ 6.090.000 đồng (đối với phiên bản 5G) tại các đơn vị bán lẻ từ ngày 01/11/2024.