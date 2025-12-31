Samsung hé lộ tầm nhìn “Người bạn đồng hành AI” tại CES 2026

Khi TV tiến gần hơn đến "màu sắc hoàn hảo"

Nửa thế kỷ trước, vào năm 1975, Samsung đã giới thiệu chiếc "Econo TV" – một sản phẩm còn rất khiêm tốn về công nghệ, nhưng đánh dấu khởi đầu cho hành trình theo đuổi trải nghiệm hình ảnh của hãng điện tử Hàn Quốc. Từ những chiếc TV màu đầu tiên, LCD, LED cho đến QLED và các công nghệ hiển thị tiên tiến ngày nay, Samsung không ngừng mở rộng giới hạn của màn hình, đồng thời duy trì vị trí nhà sản xuất TV số một thế giới suốt 20 năm liên tiếp.

Hành trình ấy tiếp tục được nối dài khi Samsung chuẩn bị giới thiệu những bước tiến mới tại The First Look 2026, sự kiện thường niên mở màn cho CES – triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới, diễn ra đầu tháng 1 tại Mỹ.

Một trong những trọng tâm được giới công nghệ quan tâm trước thềm CES 2026 là hướng phát triển mới của Samsung trong lĩnh vực hiển thị. Sau nhiều năm tối ưu công nghệ QLED, hãng đang tiếp tục nâng tầm trải nghiệm hình ảnh với Micro RGB – công nghệ sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương có kích thước dưới 100 micromet.

Nhờ khả năng điều khiển ánh sáng ở mức siêu vi, Micro RGB hứa hẹn mang lại độ chính xác màu sắc cao hơn, cải thiện độ tương phản và tái tạo hình ảnh sát với thực tế. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong nỗ lực chinh phục "màu sắc hoàn hảo" – mục tiêu mà Samsung theo đuổi suốt nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực TV cao cấp.

Dù chi tiết cụ thể vẫn được giữ kín, những tín hiệu ban đầu cho thấy Samsung đang chuẩn bị mở ra một chuẩn mực mới cho trải nghiệm xem, nơi công nghệ hiển thị không chỉ phục vụ giải trí mà còn hòa vào hệ sinh thái AI rộng lớn hơn.

Thiết bị gia dụng: từ "giao tiếp" đến "thấu hiểu"

Không chỉ TV, mảng thiết bị gia dụng của Samsung cũng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Ngay từ những năm 1980, hãng đã gây chú ý với các sản phẩm mang tính đột phá như tủ lạnh có khả năng "nói chuyện", điều hòa tích hợp vi mạch máy tính hay lò vi sóng kết hợp TV – những ý tưởng đi trước thời đại.

Bốn thập kỷ sau, tinh thần đổi mới ấy được tiếp nối trong thế hệ Bespoke AI, nơi các thiết bị không chỉ thực hiện mệnh lệnh, mà dần hiểu được thói quen, nhu cầu và bối cảnh sống của người dùng. Thông qua AI, các thiết bị gia dụng được cá nhân hóa sâu hơn, góp phần tối ưu sinh hoạt hằng ngày và nâng cao chất lượng sống.

Theo Samsung, giai đoạn tiếp theo của AI Home sẽ không dừng lại ở khả năng kết nối, mà tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm "có ý nghĩa", khi thiết bị chủ động hỗ trợ người dùng một cách tự nhiên và liền mạch. Những bước tiến này sẽ được hãng hé lộ rõ hơn tại CES 2026.

"Your Companion to AI Living" – AI như một người bạn đồng hành

Trước thềm sự kiện, Samsung đã công bố video teaser The First Look 2026, giới thiệu chủ đề năm nay: "Your Companion to AI Living" (Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI).

Video sử dụng hiệu ứng ánh sáng và các đường nét chuyển động để tạo nên những hình bóng công nghệ, gợi mở các sản phẩm và đổi mới sắp ra mắt. Hình ảnh dòng ánh sáng hội tụ về Wynn Las Vegas – địa điểm tổ chức sự kiện – như một ẩn dụ cho sự kết nối liền mạch của AI trong toàn bộ hệ sinh thái Samsung, từ TV, thiết bị gia dụng đến các dịch vụ số.

Thông điệp mà Samsung gửi gắm là AI không còn là một tính năng riêng lẻ, mà trở thành "người bạn đồng hành", hiện diện xuyên suốt đời sống hằng ngày, hỗ trợ con người một cách tin cậy và tinh tế.

The First Look 2026 sẽ chính thức diễn ra vào 19h (giờ PST) ngày 4/1, sớm hơn hai ngày so với thời điểm khai mạc CES 2026, với sự kiện dành riêng cho truyền thông tại Wynn Las Vegas. Sau đó là chuỗi triển lãm, diễn đàn công nghệ và các hoạt động bên lề kéo dài đến ngày 7/1.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo chủ chốt của Samsung Electronics, bao gồm TM Roh – CEO kiêm Giám đốc Khối Trải nghiệm Thiết bị (DX), SW Yong – Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng Màn hình Hiển thị (VD), và Cheolgi Kim – Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc mảng Thiết bị Gia dụng (DA). Các lãnh đạo sẽ chia sẻ chiến lược đổi mới trải nghiệm khách hàng, cũng như định hướng phát triển AI trong từng lĩnh vực.

Với The First Look 2026, Samsung không chỉ giới thiệu sản phẩm mới, mà còn phác họa rõ hơn bức tranh tương lai – nơi công nghệ AI được thiết kế để đồng hành cùng con người, một cách tự nhiên, liền mạch và bền vững.