Năm 2025 bất ổn của Zalo, Telegram, dân mạng rủ nhau “dọn nhà” sang Lotus Chat

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động của các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam. Telegram liên tiếp gặp rào cản truy cập, tiếp đó Zalo vấp phải nhiều tranh luận xoay quanh điều khoản sử dụng và trải nghiệm người dùng. Trong bối cảnh đó, Lotus Chat bất ngờ thu hút sự chú ý như một lựa chọn thay thế được người dùng nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Cụ thể, những ngày qua, Zalo đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi cập nhật hàng loạt điều khoản dịch vụ mới.

2025 được cho là năm tuyệt vời của Lotus Chat (Nguồn: Vinh Vật Vờ)

Theo điều khoản dịch vụ được cập nhật, Zalo có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng. Phạm vi dữ liệu bao gồm thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, cũng như các dữ liệu được xem là nhạy cảm, trong đó có thông tin giấy tờ tùy thân như CMND, CCCD. Tuy nhiên, hãng lại không "đưa ra bất kỳ đảm bảo nào" nhằm về tính ổn định của dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin" (tại điều số 14 trong bản Thỏa thuận điều khoản dịch vụ).

Đặc biệt, điều khiến người dùng bức xúc hơn cả là việc Zalo cho biết nếu không đồng ý với thỏa thuận mới, tài khoản sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Thậm chí, nền tảng này còn thông báo hệ thống có thể tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định, làm gia tăng lo ngại về quyền lựa chọn của người sử dụng.

Nhiều người dùng bày tỏ lo ngại liên quan đến Điều khoản cập nhật dịch vụ mới của Zalo.

Chính vì điều này, làn sóng phản ứng của cộng đồng mạng đối với Zalo diễn ra mạnh mẽ. Nhiều người dùng cho biết đã quay lưng với nền tảng, ồ ạt đánh giá 1 sao trên các kho ứng dụng, đồng thời chuyển sang sử dụng các ứng dụng nhắn tin khác, bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư và cách triển khai Điều khoản sử dụng mới.

Theo thống kê từ bảng xếp hạng App Store, Zalo rơi khỏi top 30 ứng dụng được tải nhiều tại Việt Nam và chỉ đứng thứ 7 trong nhóm “Mạng xã hội”.

Một cái tên khác là Telegram. Vào cuối tháng 5, Cục Viễn thông nhận được văn bản của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam.

Telegram coi trọng ẩn danh để bảo vệ người dùng, tuy nhiên sự ẩn danh ấy đôi lúc bị biến thành “tấm khiên” cho các hành vi phạm pháp trên mạng. (Ảnh: Natee Meepian)

Theo đó, cơ quan công an thông tin về các vi phạm pháp luật liên quan đến ứng dụng Telegram như có tới 68% kênh, nhóm xấu độc trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam, nhiều hội, nhóm với hàng chục nghìn đối tượng tham gia, do các đối tượng chống đối, phản động tạo lập, phát tán tài liệu chống phá, xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo, rao bán dữ liệu người dùng, ma túy; có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố…

Tình trạng truy cập gián đoạn và tranh luận xoay quanh việc nền tảng này bị chặn khiến một lượng lớn người dùng buộc phải tìm phương án thay thế. Điều này tạo ra sự dịch chuyển hành vi rõ rệt trong cộng đồng công nghệ, nơi các ứng dụng nhắn tin khác ghi nhận mức tăng trưởng lượt tải nổi bật.

Trong bối cảnh đó, Lotus Chat, một ứng dụng nhắn tin “Make in Vietnam”, bất ngờ trở thành cái tên được quan tâm. Thống kê ghi nhận nền tảng này vươn lên thứ hạng cao trên App Store và Google Play, thậm chí có thời điểm lọt top các ứng dụng mạng xã hội được tải nhiều nhất. Lotus Chat thu hút chú ý nhờ chiến lược truyền thông mạnh, đề cao quyền riêng tư và hỗ trợ từ người dùng có nhu cầu học tập, công việc cho đến các doanh nghiệp nhỏ.

Ra mắt cuối năm 2024, đến nay ứng dụng đã sở hữu hệ sinh thái gần 3 triệu người dùng.

Ứng dụng cho phép trò chuyện đồng thời tích hợp dạng feed mạng xã hội, dẫn tới làn sóng người dùng trẻ tải về trải nghiệm. Tính đến hiện tại, VCCorp ghi nhận Lotus Chat đạt mốc gần 3 triệu người tải về, con số thể hiện tốc độ tăng trưởng đáng kể của một nền tảng mới.

Nhìn tổng thể, năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển dịch của mảng ứng dụng nhắn tin tại Việt Nam. Khi Zalo trở thành tâm điểm tranh cãi, Telegram đối mặt hạn chế truy cập, Lotus Chat xuất hiện đúng thời điểm, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z và giới công nghệ. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đổi chiều và sự tham gia của những cái tên mới như Lotus Chat đang khiến cuộc đua trở nên thú vị hơn bao giờ hết.