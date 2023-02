Samsung Galaxy S23 series lộ diện ngay trước sự kiện ra mắt

Đêm nay theo giờ Việt Nam, sự kiện Unpacked ra mắt Galaxy S23 series của Samsung sẽ chính thức diễn ra. Chúng ta cũng đã có những hình ảnh rò rỉ cho thấy đầy đủ thiết kế của cả 3 mẫu Galaxy S23 mới. Tuy nhiên vừa mới đây, Ice Universe lại tiếp tục tiết lộ thêm những hình ảnh thực tế của Galaxy S23 series, ngay trước khi sự kiện ra mắt diễn ra.

Ice Universe đã tiết lộ những hình ảnh thực tế của Galaxy S23, S23 Plus và S23 Ultra với độ chi tiết cao. Theo đó, chúng ta có thể thấy sự khác biệt lớn về thiết kế giữa S23 Ultra và bộ đôi S23, S23 Plus.

Galaxy S23 Ultra có thiết kế vuông vức, cùng với 4 camera sau. Trong khi đó, Galaxy S23 và S23 Plus có các góc bo tròn hơn và chỉ trang bị 3 camera sau. Tuy nhiên, Galaxy S23 Ultra có thiết kế không thay đổi so với người tiền nhiệm S22 Ultra. Còn với Galaxy S23 và S23 Plus thì có một chút thay đổi, khi bỏ đi phần module camera nổi lên ở mặt sau.

Nâng cấp đáng mong đợi nhất có lẽ là camera với độ phân giải lên tới 200MP trên Galaxy S23 Ultra, gần gấp đôi so với độ phân giải 108MP trên S22 Ultra hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, Samsung sẽ trang bị cho tất cả các phiên bản Galaxy S23 ở tất cả các thị trường con chip xử lý Snapdragon 8 Gen 2, và không sử dụng chip Exynos tự sản xuất.

Tham khảo: TheVerge