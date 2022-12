Sam: “Tôi phải giảm cân cấp tốc khi đóng phim cùng Tiểu Vy”

Đảo độc đắc được công chiếu từ ngày 23/12, đến nay bộ phim mới thu được gần 6 tỷ đồng. Con số này được dự đoán có thể là phim Việt tiếp theo bên cạnh Thanh Sói của Ngô Thanh Vân phải đối diện với thua lỗ trong năm 2022. Đảm nhận vai chính của Đảo độc đắc sau 5 năm tạm dừng đóng phim điện ảnh, Sam từng kỳ vọng đây là vai diễn đột phá của mình. Tuy nhiên trước những nhận xét trái chiều về phim, cô cho biết: "Bản thân và ê-kíp đã làm tốt nhất mọi thứ trong khả năng của mình".

Tôi từng mất cảm hứng với phim ảnh

Sau 5 năm, kể từ Siêu sao siêu ngố, Sam mới trở lại đóng phim điện ảnh ở Đảo độc đắc. Vì sao vậy?

Khi chưa đọc kịch bản, tôi đã từ chối lời mời của đạo diễn vì tôi sợ kinh dị. Tôi vốn nhát gan và từ xưa đã tự hứa với lòng mình không bao giờ đóng phim kinh dị. Sau này, được team sản xuất thuyết phục đọc kịch bản, tôi thích nhân vật. Tôi cảm nhận được sự tương đồng giữa nhân vật với mình ở ngoài đời. Tôi cũng hình dung được quá trình quay rất cực. Chính những điều khó đó khiến tôi muốn chinh phục.

Tôi nghĩ đối với người diễn viên được tham gia vai khó là cơ hội. Không dễ có cơ hội để trực tiếp thể hiện một bộ phim hành động, bản thân được tham gia cảnh lặn, trượt thác, lăn lộn trong rừng. Đó là trải nghiệm nên có trong cuộc đời người diễn viên. Ai biết sau này tôi không được mời vào những vai diễn này thì sao.

Sam cảm thấy vượt qua giới hạn bản thân khi đóng vai Linh.

5 năm mới đóng một phim, người ta nói Sam kén chọn vai, chỉ nhận vai chính, không mặn mà vai phụ?



Là người diễn viên, tôi không quan trọng vai chính hay thứ chính, vai phụ. Quan trọng là vai đó nó có mang cảm xúc cho mình không. Nếu cho đóng vai chính mà nhạt, chán thì tôi cũng không nhận. 5 năm qua, tôi không tham gia diễn xuất không phải vì không mặn mà với nghệ thuật thứ 7 mà bản thân chưa tìm được vai diễn đủ cho tôi có nhiều cảm xúc, để quay lại với diễn xuất.

Thực sự đóng phim cực hơn rất nhiều so với quay show ở phim trường. Vì vậy, tôi quan trọng là tìm được vai diễn thú vị, muốn chinh phục nó. Và tôi tìm thấy điều đó ở vai Linh.

Nhìn lại các vai diễn trước Sam cũng tự cảm thấy các vai diễn trước của mình bị đóng khung và một màu?

Khi tham gia bất cứ dự án nào tôi quan trọng cảm xúc của mình. Khi có cảm xúc, tôi mới tham gia được. Tôi không cố gắng khẳng định mình ở vai trò diễn viên điện ảnh. Tôi muốn khi tham gia thì mình phải làm tốt vai diễn nhất có thể, để khán giả ghi nhận sự tiến bộ của mình. Tôi sợ khán giả xem và nhận xét Sam giống phim trước, không có gì mới. Đó là lý do tôi không tham gia các dự án nếu nhận thấy vai diễn có thể bị lặp lại.

Trước đây tôi từng mất cảm xúc với việc đóng phim. Tôi cảm thấy mình như bị đóng khung vào những vai diễn cũ. Chính điều đó làm cho chính tôi cảm thấy chán với chính mình nhưng với vai diễn Linh, tôi thấy được điều mình có thể học hỏi, đồng thời được làm mới và thử thách bản thân.

Sam cho biết cô bị mất ngủ nếu có cảnh quay bản thân chưa vừa ý.

Ở vai diễn lần này, Sam đã vượt qua những khó khăn gì?



Bộ phim này tôi vượt qua giới hạn của bản thân nhiều thứ. Riêng việc nhận phim đã là vượt qua bản thân rồi. Trước đó tôi từng hứa với bản thân mình không tham gia phim kinh dị. Đến khi thực hiện những cảnh quay của phim, tôi phải vượt qua nỗi sợ nước vì không biết bơi. Tôi phải học bơi, học lặn. Và tự tôi thực hiện các cảnh quay ở dưới nước. Có cảnh quay dưới thác, ban đầu định để cascaduer thực hiện nhưng sau đó đạo diễn yêu cầu tôi tự làm để lấy biểu cảm gương mặt. Tôi cũng chấp nhận luôn. Ở đó, thác nước siết mạnh, kéo đầu xuống, khiến tôi không thể ngóc đầu lên được và bị ngộp thở. Đó là trải nghiệm đáng nhớ của tôi.

Sức khỏe yếu liệu có ảnh hưởng đến việc nhập vai của Sam sau những ngày quay cực khổ?

Tôi cầu toàn và cực kỳ duy mỹ trong mọi thứ. Trong cuộc sống có nhiều thứ tôi chưa hài lòng và ước gì mình làm tốt hơn nữa. Khi tham gia Đảo độc đắc, tất nhiên có nhiều yếu tố tôi cũng không thể kiểm soát được. Có những cảnh mình diễn rất tốt nhưng đường máy lại không tốt, bạn diễn chưa ăn ý, thời tiết xấu… Khi đó phải quay lại và tôi làm lại những lần sau thì không tốt bằng lần đầu. Với những cảnh như thế, tôi rất tiếc và về nhà thường ngủ không được, chỉ mong mình được diễn lại.

Trong quá trình quay có lẽ đạo diễn mệt mỏi vì tôi. Tôi diễn chưa thấy đã là xin đạo diễn quay lại. Có những cái mình nghĩ có thể làm tốt hơn nhưng thời gian, bối cảnh chưa cho phép. Còn lại tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức, không có gì hối tiếc.

Trước tôi mải kiếm tiền, bây giờ tôi muốn có nhiều trải nghiệm

Đóng chung với một người tay ngang, không có kinh nghiệm như Tiểu Vy, Sam có gặp khó trong việc tương tác?

Đối với tôi, Vy là bạn diễn viên trẻ có tiềm năng, có sự cầu thị, cố gắng và ham học hỏi. Tuy ít có kinh nghiệm diễn xuất nhưng bù lại bạn có điều chúng tôi không có là sự tự nhiên, mộc mạc. Tôi nghĩ, sự tự nhiên đó thì ở người làm nghề lâu năm luôn tìm kiếm. Tôi luôn khuyến khích Vy phải biết được những thế mạnh của mình và trân trọng điều đó.

Khi Vy băn khoăn, lo lắng về phần thể hiện của mình, tôi đã động viên cô ấy như thế. Vì vậy hai chị em phối hợp rất nhiều và không gặp bất cứ trở ngại gì. Tuy nhiên giữa chúng tôi cũng xảy ra sự cố nho nhỏ nhưng mà vui thôi, đó là Vy chưa biết diễn hình thể mà chỉ diễn thật. Do đó có những lúc cần nương hình thể với nhau thì Vy chưa kiểm soát tốt. Cảnh quay này cần Vy phải ôm tôi thật chặt vào lòng, và Vy đã ôm tôi chặt đến mức tôi không thể nào "ăn gian" đưa mặt ra để máy quay lấy được hình ảnh gương mặt (Cười). Còn lúc Vy quay cảnh đánh nhau với anh Tân Trề thì Vy cũng diễn nhiệt tình lắm, đến nỗi mà anh Tân Trề phải than rằng bị sái khớp nách luôn (Cười).

Sam cảm thấy bị áp lực khi biết đóng cùng Tiểu Vy.

Sam có ngại khi bị so sánh nhan sắc khi đứng bên cạnh Tiểu Vy?



Khi biết quay phim với hoa hậu Tiểu Vy, tôi bị áp lực rồi. Tôi phải giảm cân, ăn ngũ cốc suốt hơn 1 tháng và không ăn cơm. Tôi muốn lên hình ốm, để đẹp hơn khi đứng bên cạnh Tiểu Vy. Nhưng khi giảm cân quá mức tôi lại bị chê hốc quá. Thế là tôi lại phải ăn lại cho mập (Cười).

Nhưng nói như thế không có nghĩa tôi sợ bị chê xấu hơn Tiểu Vy. Tiểu Vy đẹp thì ai cũng biết rồi. Nhưng tôi nghĩ mỗi cô gái đều mang vẻ đẹp rất riêng. Bản thân tôi luôn biết mình có gì và chưa được gì.

Vừa qua, hàng loạt phim kinh dị Việt ra mắt và bị đánh giá là thảm họa. Lần này Đảo độc đắc cũng không phải là ngoại lệ, Sam nghĩ gì?

Tôi không nghĩ quá nhiều vì tôi biết mình đã làm tròn và tốt nhất vai trò của mình. Tôi nhìn xung quanh, mọi người trong đoàn cũng đã làm tốt. Các anh chị trong team sản xuất cũng cố gắng vượt qua nhiều khó khăn như bão, mưa, bối cảnh để hoàn thành phim. Tôi nghĩ mọi người đều cố gắng và tâm huyết nhất trong khả năng của mình. Tôi thấy mình đã cố gắng hết sức cho vai diễn. Đón nhận thế nào tùy thuộc vào gu của khán giả.

Sam cho rằng diễn xuất là trường học khó có thể tốt nghiệp được vì luôn phải học hỏi.

Thừa nhận vai Linh là thử thách với bản thân. Vậy Sam cảm thấy mình còn thiếu kỹ năng gì?



Khi đóng vai Linh trong bộ phim này, tôi thấy mình thiếu nhiều chứ. Diễn xuất là ngôi trường mà bạn khó tốt nghiệp được bởi vì khi bạn học qua lớp này, sẽ phải qua một lớp khác nữa. Vì vậy chinh phục đỉnh cao diễn xuất thì đôi khi người diễn viên cả đời cũng không biết mình làm được chưa. Mỗi vai diễn cho mình bài học khác nhau. Tôi chỉ hy vọng sau này tôi có nhiều vai diễn để học hỏi được nhiều hơn.

Ở tuổi 32, có lẽ Sam nhìn nhận về sự thành công cũng khác so với trước đây?

Trước đây, khi cuộc sống chưa an toàn, bản thân trụ cột của gia đình, mục đích lớn nhất của tôi là kiếm tiền. Điều tôi muốn chinh phục nhiều nhất cũng là kinh tế, tài chính. Mong ước lớn nhất của tôi là làm sao cho cuộc sống của mình và gia đình an toàn. Ở thời điểm này, ít nhất tôi cảm thấy gia đình có sự an toàn rồi.

Và tôi nghĩ hơi khác về thành công. Tôi nghĩ thành công của một người chính là có những trải nghiệm gì trong cuộc sống và có đang hạnh phúc không. Đối với tôi thành công nhất đời người chính là hạnh phúc.

Mục tiêu bây giờ của tôi là có nhiều trải nghiệm. Khi nói chuyện với bạn bè, họ đi du lịch, có nhiều trải nghiệm nhưng tôi không có. Thực ra, mỗi lần tôi đi nước ngoài cũng chỉ là vì công việc, chưa bao giờ tôi đến đó để tham quan hay vui chơi thật sự.

Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn và tạo nhiều kỷ niệm với người thân. Trước đây, tôi không dành thời gian cho mẹ, em trai ngay cả chuyện tình cảm cũng thế. Thời điểm này, khi tôi thay đổi suy nghĩ thì bạn ấy xuất hiện đúng lúc. Đúng ở thời điểm mà tôi cảm thấy mình muốn ổn định. Nếu bạn ấy xuất hiện ở thời gian tôi đam mê công việc thì có thể là chúng tôi không đi tới đâu.

Sam muốn có thêm nhiều trải nghiệm ở tuổi 32.