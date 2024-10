Sắm cardigan mang 6 tông màu này sẽ giúp style mùa thu thêm phần trẻ trung, ưng mắt

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ của bạn với những món đồ vừa ấm áp vừa thời trang. Trong số đó, cardigan là item không thể thiếu giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Để giúp bạn thêm phần trẻ trung và nổi bật trong mùa thu này, hãy cùng khám phá 6 tông màu cardigan tuyệt đẹp mà bạn nhất định phải sắm cho tủ đồ của mình!

1. Màu đỏ đô

Màu đỏ đô là một trong những tông màu nổi bật và quyến rũ nhất cho mùa thu. Với sắc đỏ ấm áp, cardigan màu đỏ đô sẽ giúp bạn thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiểu cardigan này rất dễ kết hợp với các trang phục khác, từ áo phông trắng đơn giản cho đến những chiếc váy liền nữ tính.

Khi diện cardigan màu đỏ đô, bạn có thể mix nó với quần jeans hoặc chân váy midi để tạo nên phong cách vừa trẻ trung vừa sang trọng. Đây là món đồ hoàn hảo cho những buổi hẹn hò hoặc đi chơi cùng bạn bè.

2. Màu vàng be

Màu be là tông màu trung tính, dễ dàng mix&match với hầu hết các trang phục. Cardigan màu vàng be mang lại cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng, rất phù hợp cho những ngày thu se lạnh. Bạn có thể kết hợp cardigan màu vàng be với quần âu, áo sơ mi hoặc thậm chí là chân váy để tạo nên bộ trang phục công sở hoàn hảo.

Màu vàng be cũng rất dễ dàng để layer, bạn có thể mặc bên ngoài áo len hoặc áo thun để tạo thêm sự ấm áp. Đây là màu sắc lý tưởng cho những ai yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn nổi bật.

3. Màu xanh mint

Màu xanh mint mang lại sự tươi mới và trẻ trung, là lựa chọn tuyệt vời cho mùa thu. Cardigan màu xanh mint sẽ thêm phần nổi bật cho bộ trang phục của bạn, đặc biệt là khi kết hợp với các tông màu pastel khác.

Bạn có thể mix cardigan xanh mint với áo phông trắng và quần jeans để tạo nên vẻ ngoài năng động, hoặc kết hợp với chân váy xòe để thêm phần nữ tính. Kiểu cardigan này chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên nổi bật và thu hút.

4. Màu xám yến mạch

Màu xám yến mạch là tông màu nhẹ nhàng, thanh lịch và rất dễ phối hợp. Cardigan màu này mang đến vẻ đẹp tinh tế và hiện đại, giúp bạn dễ dàng tạo ra nhiều phong cách khác nhau.

Bạn có thể diện cardigan xám yến mạch với áo sơ mi trắng và quần âu để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp cho công sở. Ngoài ra, khi kết hợp với quần jeans và áo thun, bạn sẽ có ngay bộ trang phục thoải mái, phù hợp cho những buổi dạo phố cùng bạn bè.

5. Màu xanh rêu

Màu xanh rêu là tông màu trầm, gần gũi với thiên nhiên, rất phù hợp cho không khí thu. Cardigan màu xanh rêu không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn mang lại vẻ ngoài cá tính và độc đáo.

Bạn có thể kết hợp cardigan xanh rêu với áo len hoặc áo phông màu sáng để tạo nên sự tương phản thú vị. Khi kết hợp với quần jeans, bạn sẽ có được bộ trang phục hoàn hảo cho những ngày dạo chơi hoặc đi làm.

6. Màu hồng pastel

Màu hồng là tông màu trẻ trung, nữ tính, dễ dàng mix&match với hầu hết các trang phục. Cardigan màu vàng hồng mang lại cảm giác nữ tính và ngọt ngào và nhẹ nhàng, rất phù hợp cho những ngày thu se lạnh. Diện cardigan màu hồng sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn đáng kể, tạo thành điểm nhấn thu hút cho style ngày se lạnh.

Với 6 tông màu cardigan tuyệt đẹp như đỏ đô, vàng be, xanh mint, xám yến mạch, xanh rêu và hồng bạn sẽ dễ dàng làm mới phong cách của mình trong mùa thu này. Những tông màu này không chỉ giúp bạn trẻ trung, nổi bật mà còn mang lại sự thoải mái và ấm áp trong những ngày thời tiết se lạnh. Hãy thêm những chiếc cardigan này vào tủ đồ của bạn để luôn tự tin và thời trang trong mùa thu!