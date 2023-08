Cách đây ít ngày, Jennifer Lopez vừa đón sinh nhật tuổi 54. Với ngôi sao đình đám này, tuổi tác dường như chỉ đơn giản là những con số khi cô ngày càng trở nên tự tin và yêu bản thân hơn. "Tôi ngắm nhìn những bức ảnh của mình ở độ tuổi đôi mươi và nghĩ: Ồ, bây giờ trông mình đẹp hơn!. Tôi yêu bản thân và hiểu rõ chính mình. Tôi cảm thấy mình gợi cảm, tôi thấy mình trẻ trung và đôi khi tôi cảm thấy mình xinh đẹp", giọng ca "On The Floor" từng chia sẻ với US Weekly.