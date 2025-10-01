Sạc một lần đi cả tuần, điểm mặt 4 mẫu xe máy điện dành cho sinh viên năm 2025

Bước vào giảng đường, việc lựa chọn một chiếc xe máy điện vừa túi tiền, có chi phí vận hành thấp và bền bỉ là ưu tiên hàng đầu của nhiều sinh viên. Năm 2025, thị trường xe điện Việt Nam mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí từ thiết kế, quãng đường di chuyển cho đến các tính năng thông minh. Dưới đây là 4 mẫu xe nổi bật nhất.

1. VinFast Evo200: Lựa chọn "quốc dân" cho tiêu chí bền và rẻ

Nếu ngân sách là ưu tiên hàng đầu nhưng bạn vẫn cần một chiếc xe đáng tin cậy, VinFast Evo200 là cái tên không thể bỏ qua. Với mức giá chỉ 22 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và sạc), đây là một trong những mẫu xe có chi phí sở hữu ban đầu tốt nhất phân khúc.

Điểm đắt giá của Evo200 nằm ở chính sách bảo hành vượt trội: 6 năm cho toàn bộ xe và lên đến 8 năm cho pin, không giới hạn số km. Về vận hành, xe được trang bị động cơ 1,5 kW đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Đặc biệt, nhờ sử dụng pin LFP, quãng đường di chuyển của xe lên tới 203 km sau mỗi lần sạc đầy, đủ sức đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm thêm cả tuần.

Thiết kế của xe mang phong cách tay ga cổ điển châu Âu với đèn pha tròn và thân xe mềm mại, đi cùng cốp dưới yên rộng rãi 26 lít.

2. Honda ICON e:: Nhỏ gọn, linh hoạt và tiện dụng

Đến từ thương hiệu lớn, Honda ICON e: chinh phục người dùng bởi thiết kế nhỏ gọn, lý tưởng để di chuyển trong các con phố đông đúc. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h, phù hợp cho sinh viên từ 16 tuổi điều khiển mà không yêu cầu bằng lái.

Mỗi lần sạc đầy, ICON e: có thể đi được quãng đường khoảng 71 km. Mẫu xe này còn ghi điểm nhờ loạt trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số và cốp xe 26 lít tích hợp cổng sạc USB tiện lợi.

Giá bán của xe hiện dao động từ 26,4 – 26,8 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Người dùng có hai lựa chọn linh hoạt: thuê pin với chi phí khoảng 350.000 đồng/tháng hoặc mua đứt pin với giá 9,8 triệu đồng.

3. Dat Bike Quantum S3: Bứt phá với sức mạnh và công nghệ

Dành cho những sinh viên năng động, đam mê tốc độ và công nghệ, Dat Bike Quantum S3 là một lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Với giá bán 34,9 triệu đồng, mẫu xe "Made in Vietnam" này sở hữu khả năng vận hành ấn tượng: tốc độ tối đa lên tới 90 km/h và quãng đường di chuyển 200 km chỉ với một lần sạc.

Quantum S3 được trang bị hàng loạt tính năng cao cấp hiếm thấy trong phân khúc như: ga tự động (Cruise Control), số lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh tái sinh để tối ưu quãng đường. Thêm vào đó, xe còn có đồng hồ điện tử kết nối với smartphone, cho phép cập nhật phần mềm từ xa (OTA) và hệ thống phanh đĩa an toàn ở cả bánh trước và sau.

4. Yamaha NEO's: Trải nghiệm hiện đại từ thương hiệu Nhật Bản

Ở phân khúc cao cấp hơn, Yamaha NEO's là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một trải nghiệm lái hiện đại và thông minh. Dù có giá niêm yết 49 triệu đồng, mẫu xe này đang có chương trình khuyến mãi hấp dẫn, cho phép khách hàng chọn nhận pin miễn phí hoặc giảm trực tiếp 15 triệu đồng vào giá bán.

NEO's sở hữu động cơ 2kW mạnh mẽ, đạt tốc độ tối đa 49 km/h và phạm vi hoạt động 72 km sau mỗi lần sạc. Điểm nhấn công nghệ của xe là hệ thống khóa thông minh (smartkey) và đồng hồ kỹ thuật số có thể kết nối Bluetooth với điện thoại, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng xe qua ứng dụng. Xe cũng được trang bị hốc chứa đồ phía trước kèm cổng sạc USB và phanh kết hợp (CBS) an toàn.