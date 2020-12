Rùng mình mẹ bỉm dùng tà thuật hồi sinh con gái đã mất, nửa đêm đi ám sát chồng ở teaser phim ma Mắt Của Quỷ

Ngày 13/12, phía nền tảng Galaxy Play đã tung ra teaser đầu tiên cho bộ phim kinh dị - tâm linh Mắt Của Quỷ do Việt Nam sản xuất. Dự án mới nhất của đạo diễn đứng sau thành công của web drama Chuyện Xóm Tui nhà Thu Trang - Nhật Trung đang khiến không ít khán giả nôn nao khi mang đến bầu không khí ma quái, huyền ảo chỉ trong 36 giây ngắn ngủi.

Teaser Mắt Của Quỷ

Mắt Của Quỷ tập trung vào nhân vật nữ chính do diễn viên Diệp Bảo Ngọc thủ vai. Cô là một người phụ nữ bình thường như bao người trước khi trải qua biến cố cực lớn: con gái qua đời. Điều này dường như đã khiến cô phát điên, buộc phải nằm viện theo như phần đầu teaser. Cũng may mắn vì chồng cô lại là một bác sĩ (do Hữu Vi thủ vai), và anh đã cố hết sức để cứu lấy người vợ đang chịu nhiều tổn thương của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.

Nữ chính bị bác sĩ chặn lại trong cơn khủng hoảng

Hữu Vi vào vai chồng của cô

Bé Linh Đan vào vai cô con gái đã khuất

Những giây tiếp theo của teaser Mắt Của Quỷ đưa người xem đến một loạt những hành vi tà thuật, bùa chú ghê rợn. Từ hiến máu, cắt cổ gà hay mời thầy đồng, những nỗ lực của nữ chính là để hồi sinh cô con gái bé bỏng đã khuất, bằng mọi giá. Thế nhưng, liệu đây có phải là một giải pháp khôn ngoan hay không khi càng ngày, nữ chính càng tàn tạ, mê muội và còn trở nên nguy hiểm. Đỉnh điểm là cô cầm dao và sắp sửa ám sát anh chồng đang ngủ. Kể từ đây, hành trình quỷ dị của Mắt Của Quỷ bắt đầu.

Nữ chính Mắt Của Quỷ hiến máu cho nghi thức tâm linh

Ảnh của anh chồng bị đốt

Hoàng Mèo trở thành thầy pháp trong Mắt Của Quỷ

Mắt Của Quỷ còn đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của Diệp Bảo Ngọc và Hữu Vi. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1993 đã hợp tác với đạo diễn Nhật Trung ở phim dài tập Hạt Giống Tình Yêu. Ngoài ra, Mắt Của Quỷ còn có sự tham gia của La Thành, Hoàng Mèo, bé Linh Đan,...

Nhân vật nữ chính dần phát điên

Cô trở thành nạn nhân của ma quỷ và những đòn đánh tâm lý

Có thể thấy, Mắt Của Quỷ là một nước đi khá thú vị của mảng phim chiếu mạng vào dịp cuối năm nay khi hòa trộn nhiều yếu tố khác nhau như kinh dị, ma quái, hài hước và tình thân. Đặc biệt, phim mang đến thông điệp sâu cay về tình mẫu tử, cũng như khai thác sự xung đột dễ thấy giữa lý trí và tình cảm, giữa khoa học và tâm linh.

Chia sẻ về câu chuyện trong phim, nữ chính Diệp Bảo Ngọc cho biết: "Sự đau thương trước việc mất mát cũng khiến con người ta trở nên hụt hẫng trong cuộc sống của mình. Với tôi, dù chấp nhận hay không thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được quá khứ, những việc đã xảy ra. Chính vì vậy mà mình cần dành thời gian suy nghĩ, trấn tĩnh bản thân và bình tĩnh đối mặt với sự việc để sống trong hiện tại một cách tích cực nhất".

Liệu cô bé đã về thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Ảnh/ Clip: NSX cung cấp