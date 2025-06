Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hoá giữa ban ngày tại Đồng Nai

Lời khai của nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hoá

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, ở TP Cần Thơ, hiện đang tạm trú huyện Nhơn Trạch) để củng cố hồ sơ về tội giết người cướp tài sản.

Bước đầu, Nguyễn Minh Phúc khai: Hiện đang thuê ở trọ tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) sống cùng vợ và con. Vào chiều ngày 19/6, sau khi cãi nhau với vợ, Phúc lấy xe máy đi khỏi nhà qua huyện Long Thành về hướng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên đường đi Phúc thấy có người bán dao kéo dạo nên mua con dao nhọn để đi cướp tài sản.

Đến 15 giờ 30 phút, Phúc đến tiệm tạp hóa T.H (xã Long Phước, huyện Long Thành) thấy một người phụ nữ (bà LLTC, 59 tuổi) ở trong quán một mình nên giả vờ mua đồ rồi dùng dao khống chế nữ chủ tiệm tạp hoá đe doạ, cướp được 1,5 triệu đồng.

Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

“Sau khi cướp xong tiền người phụ nữ có la lên: Cướp, cướp, cướp nên tôi khống chế và có nói chỉ cần tiền, cô đừng la lên. Nhưng cô ấy không nghe nên tôi lôi cô vào bên trong, cô tiếp tục chống cự và la nên hoảng quá, tôi dùng dao đâm vào người cô ấy nhiều nhát...”, Phúc khai nhận.

Khi thấy nạn nhân nằm yên, Phúc ra xe máy chạy trốn về hướng phà Cát Lái để về TP.HCM. Trên đường đi Phúc thấy trên quần áo có nhiều máu sợ đi đường bị phát hiện nên đã ghé vào tiệm bên đường mua áo thun, quần tây, áo khoác để thay.

Khi tới Trung tâm huyện Nhơn Trạch, Phúc đã thay áo khoác, áo thun và gói chiếc áo khoác, áo thun cũ bỏ vào cốp xe máy. Sau đó, Phúc chạy xe đến địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM thì bị công an bắt giữ.

Hành trình 5 giờ truy bắt

Trước đó, cơ quan chức năng cũng thông tin, vào ngày 16/6, ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy tẩu thoát về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên QL51 nên đã huy động lực lượng đón lõng nhiều tuyến đường để truy bắt kịp thời.

Đến khoảng 20 giờ đêm cùng ngày, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, lúc này lực lượng công an phát hiện tên cướp đã tẩu thoát về hướng TPHCM nên lập tức Công an tỉnh Đồng Nai liên hệ Công an TPHCM hỗ trợ truy bắt.

Đến 21 giờ 11 phút cùng ngày, cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện trên một tuyến đường ở Quận 1, TPHCM nên đã tiếp cận nhận diện và xác định đây chính là tên cướp vừa gây án ở Đồng Nai, lập tức các cảnh sát hình sự đã lao xe vượt lên khống chế, bắt gọn đối đối tượng tại khu vực Cầu Ông Lãnh, Quận 1 trước sự chứng kiến của người đi đường.