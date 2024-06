Run bần bật mở app banking thì thấy tài khoản bị đăng nhập trên thiết bị khác, ra ngân hàng mới tá hỏa 175 triệu đồng đã bốc hơi

Gần đây, nhiều người ở Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết đã nhận được cuộc gọi FaceTime từ người lạ. Một số người nói rằng, đối phương khá kiên trì, ngay cả khi một trong số họ cúp máy, đối phương vẫn tiếp tục gọi.

Cụ thể, cô Li, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết trước đó cô đã nhận được một cuộc gọi FaceTime từ một người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Cuộc gọi đến với mục đích giúp cô Li hủy khoản phí 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) phát sinh do việc tự động gia hạn.

Cô Li cho biết, người tự xưng là nhân viên ngân hàng gọi FaceTime mặc đồ đồng phục ngân hàng mà cô gửi tiền, bối cảnh xung quanh cũng là ngân hàng nên cô Li không nghi ngờ rằng đó là giả, cô tải link mà đối phương gửi, nhập mã xác minh thẻ ngân hàng dưới sự hướng dẫn từng bước của đối phương.

Khoảng 30 phút đồng hồ thao tác theo yêu cầu của bên kia, cô đã tải link có mã độc nhiều lần mà không hề hay biết. Sau đó, cô phát hiện điện thoại mình có dấu hiệu bất thường, khi nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.

Lúc này, cô run bần bật, lập tức mở app banking để kiểm tra tài khoản thì nhận thông báo tài khoản ngân hàng đang bị đăng nhập bởi một thiết bị khác. Sau đó, cô lập tức tới ngân hàng để khóa tài khoản thì biết các đối tượng lừa đảo đã chuyển 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) triệu đồng qua 1 tài khoản khác.

Cô lập tức gọi công an để được giúp đỡ. Công an chống lừa đảo Thâm Quyến, Trung Quốc đã vào cuộc điều tra. Đồng thời, công an lần theo manh mối và tìm thấy thủ đoạn lừa đảo mới, đó là trò lừa đảo FaceTime, các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện cho các nạn nhân, giả làm nhân viên ngân hàng, người của các cơ quan… để yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn, từ đó lấy cắp tiền của nạn nhân. Sau khi điều tra kỹ lương, 3 nghi phạm bị bắt và đưa ra công lý.

Qua trường hợp trên, công an khuyến cáo tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi FaceTime yêu cầu tải link lạ. Theo đó, cần ghi nhớ 5 điều khi trả lời các cuộc gọi "FaceTime" lạ: Xác minh danh tính và xác thực trang web chính thức, từ chối tiết lộ thông tin cá nhân, không thêm bạn bè hoặc mở video, không bao giờ chuyển hoặc vay tiền, đừng hoảng sợ khi bị dọa về bất kỳ một khoản tiền nào.

Đặc biệt, hiện tại, công nghệ AI, đặc biệt là Deepfake, ngoài phục vụ mục đích hỗ trợ con người rất nhiều trong cuộc sống, thì nó cũng là công cụ để một số thành phần sử dụng với mục đích xấu, như lừa đảo, giả mạo, thậm chí làm tin giả dạng video.

Dấu hiệu của cuộc gọi Deepfake, đó là khuôn mặt của nhân vật trong video thiếu tính cảm xúc và khá "trơ" khi nói, hoặc tư thế lúng túng, không tự nhiên, hoặc hướng đầu và cơ thể của nhân vật trong video không nhất quán với nhau.

Những điều này có thể sẽ là điểm rất đáng nghi ngờ, chúng ta nên dừng lại để suy nghĩ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí… tất cả điều này khiến video trông rất giả tạo và không tự nhiên.

Âm thanh cũng là một vấn đề có thể xảy ra trong video, có thể âm thanh không đồng nhất với hình ảnh, có nhiều tiếng ồn bị lạc vào clip hoặc clip không có âm thanh. Cuối cùng, có thể xảy ra tình huống mà tài khoản chuyển tiền không phải của người đang thực hiện cuộc gọi. Và thường kẻ gian sẽ ngắt giữa chừng cuộc gọi, bảo là mất sóng, sóng yếu... Chình vì vậy, mọi người cần tuyệt đối cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo không không gian mạng hiện nay.