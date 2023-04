Rosé (BLACKPINK) - "Bông hồng nước Úc" ngày càng tỏa sáng: Từ thành viên mờ nhạt đến "cô gái tóc vàng" được fan quốc tế yêu thích

Sau Coachella 2023, BLACKPINK được khán giả quốc tế khẳng định là niềm tự hào của Châu Á và còn được xem là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong đó, cô nàng Rosé - "bông hồng nước Úc" góp phần không hề nhỏ trong hành trình cùng BLACKPINK nắm giữ vị trí vững chắc ở thị trường quốc tế. Dù có thể chưa phải thành viên sở hữu khối lượng fan nhiều nhất nhóm nhưng sự hiện diện của BLACKPINK ngày hôm nay chắc chắn không thể thiếu mảnh ghép mang tên "Rosé".

Là main vocal nhưng từng bị "thua thiệt" với các thành viên BLACKPINK, bị xem là idol kém nổi bật của Kpop

Năm 2012, việc đứng đầu trong số 700 ứng viên tham gia buổi thử giọng của YG Entertainment tại Úc đã khiến cho Rosé rẽ hướng trở thành một nghệ sĩ thực thụ thay vì luật sư như định hướng ban đầu. Trải qua 4 năm thực tập với nhiều thử thách, Rosé đã trở thành một mảnh ghép của BLACKPINK - chính thức bắt đầu sự nghiệp của 4 cô gái tạo nên nhiều dấu ấn "lịch sử".

Rosé từng xuất sắc đứng đầu trong số 700 ứng viên tham gia buổi thử giọng của YG tại Úc

Tuy nhiên khác với những thành viên khác, những bước đầu tiên trên con đường trở thành một thần tượng cũng không hề dễ dàng với Rosé. Là main vocal (người hát chính) của BLACKPINK nhưng Rosé không ít lần khiến các fan xót xa khi "thua thiệt" với các chị em trong nhóm. Bằng chứng là trong các sản phẩm như Whistle, As If It's Your Last,... Rosé là giọng ca chính nhưng có ít "đất diễn" khi chỉ xếp thứ 3 hoặc thậm chí hát ít nhất trong nhóm. Line hát đã ít, thời lượng "lên sóng" của Rosé cũng chẳng hề khá khẩm hơn khi tính đến năm 2019, BLACKPINK có 7 MV nhưng thời lượng lên hình của Rosé không xếp cuối thì cũng đứng thứ 2 từ dưới lên trên trong 6/7 MV.

Rosé có line hát ít nhất trong ca khúc Whistle

Line hát trong ca khúc As If It's Your Last chỉ hơn Jisoo

Thời lượng lên hình của Rosé đều xếp cuối hoặc áp chót trong 6 MV

Bên cạnh đó, Rosé cũng từng bị cộng đồng mạng đánh giá là nữ thần tượng kém nổi bật của Kpop khi cô luôn xuất hiện với những bộ cánh nhạt nhòa hơn so với các chị em BLACKPINK. Phải cho đến năm 2019 khi được định hình lại phong cách thời trang và gu makeup, Rosé mới thật sự gây “bùng nổ" về nhan sắc và được gắn liền với danh xưng “nữ thần" bởi vẻ ngoài kiêu sa, xinh đẹp.

Rosé từng bị xem là idol kém nổi bật hơn các thành viên khác của BLACKPINK vì nhan sắc và phong cách thời trang

Khi đứng chung với các thành viên khác, cô nàng cũng bị xem là khá nhạt nhòa

Cho đến khi thay đổi về thời trang và gu makeup, Rosé đã thực sự "bùng nổ" nhan sắc

Khẳng định cá nhân với cái tên Rosé và chứng minh tài năng với màn solo đột phá

Trở thành người thứ 2 debut solo sau Jennie, màn "ra quân" của Rosé được khán giả đặt nhiều kỳ vọng bởi cô là giọng ca chính của BLACKPINK. Bản lĩnh đi theo con đường riêng khi cả hai ca khúc GONE và On The Ground trong album -R- đều được cô nàng thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đây được xem là bước đi khá liều lĩnh của "bông hồng nước Úc" khi vô hình trung biến lợi thế trở thành rào cản hạn chế tiếp cận tệp người nghe nhạc trong nước. Thời điểm mới ra mắt, người hâm mộ của Rosé không khỏi lo lắng khi hiệu ứng không quá gây tiếng vang như sản phẩm trước đó của cô chị Jennie.

Album -R- của Rosé khi mới ra mắt chưa đạt được hiệu ứng như kỳ vọng

Rosé biểu diễn On The Ground

Thế nhưng Rosé đã đáp trả mọi sự nghi hoặc bằng loạt thành tích đột phá vô cùng đáng nể. Theo đó, single album -R- đã giúp Rosé đạt kỷ lục trở thành Nữ nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử Kpop bán được 500 nghìn bản trên Hanteo.

Tại Billboard Hot 100, On The Ground cũng mang về một kỷ lục mới cho Rosé trên trường solo nữ Kpop khi xuất sắc debut ở vị trí #70 - thứ hạng cao nhất của một nữ ca sĩ solo Hàn Quốc ở thời điểm lúc bấy giờ. Hay như trong 24 giờ đầu, On The Ground đã đã thu về 436 nghìn lượt người nghe độc nhất trên MelOn và đạt thứ hạng #2 trên iChart với hàng loạt thứ hạng khả quan tại nhiều BXH âm nhạc Hàn Quốc.

Thành tích của On The Ground sau 1 ngày phát hành

Rosé còn xuất sắc ghi tên vào 2 kỷ lục thế giới Guinness nhờ sản phẩm debut On The Ground khi thiết lập 2 thành tích bao gồm: Nghệ sĩ đầu tiên đạt Quán quân một BXH toàn cầu của Billboard dưới danh nghĩa cả ca sĩ solo lẫn thành viên nhóm nhạc và Video của nghệ sĩ solo Kpop được xem nhiều nhất trong vòng 24h trên YouTube.

Trang web chính thức của Guinness World Records thông báo về 2 kỷ lục của Rosé: Nghệ sĩ đầu tiên đạt Quán quân một BXH toàn cầu của Billboard dưới danh nghĩa cả ca sĩ solo lẫn thành viên nhóm nhạc và Video của nghệ sĩ solo Kpop được xem nhiều nhất trong vòng 24h trên YouTube

Trở thành yếu tố chủ chốt không thể thiếu của BLACKPINK

Không phải bỗng nhiên Rosé được YG giao trọng trách trở thành main vocal của BLACKPINK. Ngay từ thời điểm chưa debut, cô nàng đã được kết hợp với G-Dragon - nam nghệ sĩ đang ở thời kỳ đỉnh cao lúc bấy giờ với ca khúc Without You vào năm 2012. Đích thân "ông hoàng Kpop" từng khẳng định Rosé là một trong những nữ ca sĩ mà anh yêu thích và điểm nhấn trong ca khúc này chính là giọng hát của Rosé chứ không phải phân đoạn rap của anh.

Rosé từng có cơ hội góp giọng trong ca khúc Without You của “ông hoàng Kpop" G-Dragon từ thời điểm chưa debut

Tờ Rolling Stone Korea từng nhận định Rosé chính là thành viên chủ chốt tạo nên bản sắc của BLACKPINK khi được nhìn nhận là một nhóm vocal: “Rosé là một trong số ít các nghệ sĩ Kpop sở hữu giọng ca dễ nhận diện ngay lập tức. Giọng hát và tông giọng của cô dựa trên âm mũi, cách hát hiện đại phù hợp với đa dạng các thể loại nhạc pop. Giọng tiếng Anh trôi chảy đã khiến cô trở thành ca sĩ nổi bật bậc nhất Kpop”.

Hay như tờ Korea Boo nhận xét: “Rose là ca sĩ rất tài năng. Với giọng hát độc đáo của Rosé, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra cô ấy ở mọi nơi. Điều đặc biệt là Rosé có thể hát tốt ở mọi thể loại”.

Nếu như trước đó, fan bức xúc vì Rosé ít “đất diễn" trong phần line hát thì nhiều người cũng chỉ ra rằng, loạt các ca khúc hit đình đám của BLACKPINK như Kill This Love, Ddu-Du Ddu-Du, How You Like That, Boombayah, Playing With Fire, Pink Venom, Rosé đều được giao thể hiện phân đoạn “đắt” nhất trong bài. Bên cạnh đó, nếu tính riêng phần thể hiện giọng hát trong các màn trình diễn live trên sân khấu của BLACKPINK, không quá nếu nói rằng Rosé là thành viên có phong độ ổn định nhất.

Rosé luôn giữ phong độ ổn định, tỏa sáng và chuyên nghiệp khi biểu diễn cùng BLACKPINK

Tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất thế giới, khiến khán giả quốc tế ngưỡng mộ

Tài năng của Rosé thêm một lần nữa lại được chứng minh qua lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2023 diễn ra vào 2 đêm 15-22/4 vừa qua. Xuyên suốt 2 đêm biểu diễn, Rosé ghi dấu ấn và hoàn toàn chinh phục khán giả khi "cân" được trọn vẹn cả phần hát nhóm, solo cho đến giao lưu cùng khán giả quốc tế. Thậm chí, ở đêm đầu tiên, cô nàng còn được xem là người “gánh" BLACKPINK khi giữ phong độ biểu diễn ổn định nhất.

Dù phải trình diễn liên tục nhưng Rosé kiêm luôn cả nhiệm vụ MC “cây nhà lá vườn" để các thành viên khác có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Các fan của Rosé còn tinh ý nhận ra ở đêm diễn đầu tiên tại Coachella, cô nàng không hề uống một ngụm nước nào nhưng vẫn “cháy" hết mình suốt 1 tiếng rưỡi. Phải đến đêm diễn thứ 2, Rosé mới có thời gian “tiếp sức" và lúc này, người “đỡ" phần giao lưu với khán giả không ai khác chính là Jennie.

Rosé giữ vững phong độ trong cả 2 đêm biểu diễn cùng BLACKPINK tại Coachella 2023

Một lần nữa, khoảnh khắc “con của thần gió" đã được Rosé tái hiện tại lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới

Sân khấu solo của Rosé ở Coachella 2023

Sau 2 đêm tại Coachella 2023, dẫu không phải là thành viên được tìm kiếm nhiều nhất như nàng bạn thân Lisa nhưng trên mạng xã hội, Rosé lại là người gây bất ngờ với khán giả quốc tế nhiều nhất. Trên nền tảng Twitter, các fan quốc tế gọi Rosé là "cô gái tóc vàng" và dành sự ngưỡng mộ cho giọng hát.

Có khán giả Thái Lan còn phát hiện giọng ca GONE gặp phải trục trặc với in-ear nhưng vẫn trình diễn vô cùng chuyên nghiệp trên sân khấu. Riêng với các khán giả nước nhà tại Hàn Quốc, đa số đều dành những lời khen ngợi có cánh khi khẳng định phần thể hiện của Rosé xứng đáng 100 điểm hay thần thái của cô nàng thật sự “điên rồ".

Khán giả quốc tế gọi Rosé là “cô gái tóc vàng" và dành nhiều sự ngưỡng mộ cho giọng hát

Nhiều người đã dành tình cảm cho Rosé sau 2 đêm diễn tại Coachella 2023

Một khán giả Thái Lan dành lời khen ngợi cho Rosé khi gặp sự cố về âm thanh nhưng vẫn chuyên nghiệp trên sân khấu

Kết

Còn nhớ trong show thực tế vào năm 2020 của BLACKPINK, Rosé từng bật khóc khi nghe Jennie nói về những kỷ niệm thời còn là thực tập sinh. Hay trong phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky, Rosé đã không kìm nén được cảm xúc khi chia sẻ về thời điểm phải bỏ học ở Úc để đi theo đam mê ca hát. Điều này có thể thấy để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Kpop như hiện tại, Rosé cũng có khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi đối diện với những thách thức lớn mỗi ngày, kỳ kiểm tra mỗi tháng, áp lực về sự "đào thải" và cả nỗi nhớ nhà khi một mình tới Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ.

Rosé từng bật khóc khi nghe Jennie kể về kỷ niệm thời thực tập sinh

Và cũng từng rơi nước mắt khi nhớ về việc phải bỏ học để theo đuổi đam mê

Thế nhưng những thử thách ấy không làm cho Rosé nản lòng mà trái lại còn tiếp thêm sức mạnh để cô có thể vượt qua. Ít ai có thể tin một cô bé 16 tuổi trước khi đến Hàn Quốc có thể dõng dạc khẳng định với bạn bè của mình rằng: "Cứ chờ đợi nhé. Mình sẽ cho cậu thấy" - câu nói được Rosé tiết lộ trong show Carpool Karaoke mới đây.

Và quả đúng như vậy, sau 10 năm, Rosé đã có cho mình vị trí mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ của Kpop đều mong muốn có được. Sau tất cả, sự tỏa sáng đúng lúc đã giúp cho Rosé đạt những thành quả mà cô xứng đáng sở hữu trong suốt nhiều năm qua. Dù biết hành trình ấy cũng nhiều chông gai và trắc trở nhưng cảm ơn Rosé đã luôn kiên cường và mạnh mẽ như vậy để người hâm mộ giờ đây có một thần tượng mang tên Rosé - Park Chae Young.