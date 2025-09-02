"Rồng xanh" chết chóc xuất hiện, 3 bãi biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha bị cấm tắm

Lực lượng cứu hộ đã buộc phải dựng cờ đỏ dọc bờ biển Villaricos (thuộc Cuevas del Almanzora, tỉnh Almeria, Tây Ban Nha) để bảo vệ du khách, sau khi phát hiện một cá thể "rồng xanh" tại bãi biển Cala Siret.

Lệnh cấm tắm biển được công bố vào tối Chủ Nhật (giờ địa phương) vừa qua, đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng các bãi biển trong khu vực phải đóng cửa vì sự xuất hiện của loài sinh vật nguy hiểm này.

“Rồng xanh” có nọc độc nguy hiểm. (Nguồn: Solarpix)

Theo thông báo chính thức, lệnh cấm bao gồm ba bãi biển: Cala Verde, El Payazo và Cala Siret. Các bãi biển còn lại của thị trấn sẽ treo cờ vàng để cảnh báo nguy cơ. Hội đồng thị trấn cảnh báo: "Các loài nhuyễn thể nhỏ này có độc, không được chạm vào trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi đeo găng tay. Nếu phát hiện, cần liên hệ ngay với chính quyền".

"Rồng xanh" (tên khoa học Glaucus atlanticus) là loài sên biển dài chỉ khoảng 2–3 cm nhưng có nọc độc cực mạnh. Chúng hấp thụ và lưu trữ các tế bào châm chích từ con mồi – đặc biệt là loài sứa cá man o' war Bồ Đào Nha – rồi cô đặc lại, khiến cú đốt của chúng còn nguy hiểm hơn cả loài sứa khổng lồ này.

Nọc độc của "rồng xanh" có thể gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng, từ đau rát dữ dội, nổi mẩn, nôn mửa, sốt, đến viêm da tiếp xúc dị ứng cấp tính, thậm chí tử vong.

Chính quyền khuyến cáo, nếu bị đốt, nạn nhân phải giữ bình tĩnh và tuyệt đối không rửa vết thương bằng nước ngọt.

Trước đó, vào cuối tháng 8, hai bãi biển khác ở khu vực Costa Blanca cũng đã phải treo cờ đỏ vì lý do tương tự. Dù lệnh cấm có hiệu lực, nhiều bãi biển vẫn đông đúc khách du lịch, song hầu hết du khách không dám xuống nước.

"Rồng xanh" không chỉ xuất hiện tại Địa Trung Hải mà còn được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, từ Đại Tây Dương cho tới tận bờ biển phía đông nước Úc.

Tại Sydney năm 2018, giới chuyên gia từng phải ra cảnh báo sau khi loài sinh vật biển rực rỡ này trôi dạt vào bờ với số lượng lớn.