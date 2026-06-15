Ronaldo bị nghi dùng photoshop để có ảnh 8 múi cuồn cuộn tuổi 41 ngay ngày đầu tới World Cup 2026, đồng đội tiết lộ sự thật

Vitinha bật cười khi bảo vệ Cristiano Ronaldo trước bức ảnh gây bão mạng: "Không hề photoshop đâu".

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, lần này không phải nhờ những bàn thắng hay màn trình diễn trên sân cỏ, mà bởi một loạt hình ảnh anh xuất hiện trên bãi biển cùng các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt bởi thể trạng đáng kinh ngạc mà siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì ở tuổi 41. Tuy nhiên, cũng như nhiều lần trước đây, không ít người tỏ ra hoài nghi. Nhiều bình luận cho rằng cơ thể săn chắc với cơ bụng nổi rõ của Ronaldo trong những bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng phần mềm.

Trước những đồn đoán đó, đồng đội của anh là Vitinha đã lên tiếng làm rõ.

Vitinha: "Tôi đảm bảo đó không phải ảnh photoshop"

Trong suốt sự nghiệp, Ronaldo luôn được xem là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ. Điều đó không chỉ thể hiện qua thành tích thi đấu mà còn được phản ánh qua thể hình đáng nể của anh.

Trước khi bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, Ronaldo cùng các đồng đội đã có khoảng thời gian thư giãn trên bãi biển. Dù chỉ là một buổi nghỉ ngơi đơn giản, ngoại hình của CR7 vẫn khiến người hâm mộ phải bàn tán. Sự việc thậm chí còn được mang đến buổi họp báo của Vitinha, tiền vệ đang khoác áo Paris Saint-Germain.

Khi được hỏi về những bức ảnh đang gây sốt của Ronaldo trong bộ đồ bơi và đeo kính râm, Vitinha đã bật cười trước khi trả lời: "Không, không đâu. Tôi có thể cam đoan với các bạn, tôi đảm bảo đó không phải photoshop. Anh ấy thực sự trông như vậy đấy."

Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục đùa vui: "Thật không thể tin nổi khi ở tuổi 41 mà anh ấy vẫn giữ được cơ thể như thế. Tôi mới 26 tuổi thôi mà còn không được như vậy".

Câu trả lời của Vitinha khiến cả khán phòng bật cười.

Ảnh: IGNV

"Đó là minh chứng cho sự tận hiến của Ronaldo"

Sau những tiếng cười, Vitinha nghiêm túc hơn khi nói về người đàn anh nổi tiếng. "Đó là thêm một minh chứng cho thấy anh ấy tận tâm đến mức nào và việc duy trì thể trạng tốt quan trọng với anh ấy ra sao".

Tiền vệ sinh năm 2000 cho biết buổi đi biển vừa qua là khoảng thời gian hiếm hoi để toàn đội thư giãn giữa lịch trình căng thẳng. "Chúng tôi ra biển, vui vẻ một chút với nhau và điều đó cũng rất quan trọng".

Vitinha cho rằng chính sự chuyên nghiệp và kỷ luật đã giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

World Cup 2026 sẽ đánh dấu lần thứ sáu Ronaldo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là thành tích cực kỳ đặc biệt mà chỉ rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới đạt được. Ronaldo gia nhập nhóm những cầu thủ hiếm hoi từng tham dự sáu kỳ World Cup, bên cạnh Lionel Messi và Guillermo Ochoa.

Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Martínez đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân. Bồ Đào Nha nằm ở bảng K và sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Cộng hoà dân chủ Congo vào ngày 17/6. Sau đó, Ronaldo và các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Uzbekistan vào ngày 23/6 và Colombia vào ngày 27/6.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn tiếp tục khiến người hâm mộ kinh ngạc không chỉ bởi những gì anh làm được trên sân cỏ mà còn bởi khả năng duy trì thể trạng gần như hoàn hảo. Và theo lời Vitinha, những gì người hâm mộ nhìn thấy trong bức ảnh gây sốt kia hoàn toàn là thật, không hề có bất kỳ sự can thiệp nào của photoshop.