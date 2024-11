Theo tờ The Sun, bác sĩ thẩm mỹ Roshan Ravindran (tên thường gọi là Dr Rosh) vừa đệ đơn kiện C.Ronaldo để đòi thanh toán 40.000 bảng (1,2 tỷ đồng). Ông là bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ khi chuyên tiêm botox (phương pháp phổ biến được sử dụng để xóa nếp nhăn và làm đẹp da), chất làm đầy, chăm sóc da và nâng cung mày. Ông đã nêu tên C.Ronaldo với điệu nhảy "siuuu" trong phiên tòa chính thức.

Trước đây Rosh là bác sĩ tim mạch. Nhưng hiện tại ông chuyển hướng chuyên về thẩm mỹ. Các dịch vụ của ông bao gồm tiêm botox, chất làm đầy, chăm sóc da và nâng cung mày.

Bác sĩ Rosh khẳng định trong thời gian C.Ronaldo thi đấu cho Man Utd ở giai đoạn 2021-2022, siêu sao người Bồ Đào Nha thường xuyên tới cơ sở thẩm mỹ của ông để làm đẹp. Bạn gái của Cristiano Ronaldo là Georgina Rodriguez không được đề cập trong vụ kiện. Tuy nhiên bác sĩ này cho biết cả gia đình của cầu thủ đang chơi cho Al Nassr đã thường xuyên đến phòng khám của ông để làm đẹp trong nhiều năm qua.

Ronaldo bị bác sĩ thẩm mỹ kiện vì "bùng" 1,2 tỷ đồng tiền làm đẹp. Ảnh: Getty.

Khi được hỏi về vụ kiện C.Ronaldo, bác sĩ Rosh nhấn mạnh: "Các thủ tục pháp lý đã được tiến hành. Với tư cách là một bác sĩ, tôi không được phép bình luận về bệnh nhân của mình".

Một nguồn tin cho biết bác sĩ Rosh rất được kính trọng và là chuyên gia thầm lặng đứng sau nhiều nhân vật như các chính trị gia hàng đầu, hoàng gia, ngôi sao thể thao và biểu tượng của Hollywood. Khi nói đến các thủ thuật như tiêm botox và chất làm đầy, bác sĩ Rosh chắc chắn là lựa chọn số một.

Cristiano Ronaldo từng đối mặt với những nghi ngờ về việc can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ điển trai ở tuổi 39. Có thông tin cho rằng anh có sửa mũi. Chuyên gia thẩm mỹ Alex Karidis cho biết: "Cristiano Ronaldo đã sửa mũi dù can thiệp không nhiều. Mắt thường cũng thấy mũi anh ấy nhỏ hơn so với 10 năm trước".

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng Ronaldo tiêm botox để xóa nếp nhăn quanh mắt. Theo thông tin, anh tiêm khoảng 4 mũi mỗi tháng và tốn khoảng 2.000 bảng (khoảng 64 triệu đồng) mỗi năm cho việc này. Đặc biệt, anh chi 20.000 bảng (Khoảng 640 triệu đồng) cho việc niềng răng, tẩy trắng và bọc sứ để có được nụ cười hoàn hảo như hiện tại. Ngoài ra, anh còn được nhận định đã thực hiện làm rậm lông mày.

Phóng viên của The Sun đã liên hệ với C.Ronaldo nhưng chưa được trả lời. Hiện tại, cầu thủ này nhận được mức lương lên tới 200 triệu euro (hơn 5 tỷ đồng) mỗi năm khi thi đấu cho CLB Al Nassr của Saudi Arabia.