Rộn ràng chuỗi lễ hội Giáng sinh “đỉnh nóc” khắp ba miền của Vinpearl & VinWonders

Chuỗi sự kiện với chủ đề "Wake Up Festival" tại các điểm đến của Vinpearl, VinWonders trong mùa Giáng sinh 2024 hứa hẹn trở thành tâm điểm hút khách, mở ra những "bộ sưu tập" âm thanh, ánh sáng bùng nổ mang đến cho du khách những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn, tròn đầy.

Chuỗi lễ hội "đỉnh nóc", hấp dẫn trải dài khắp 3 miền

"Bom tấn" mùa lễ hội năm nay gọi tên 8WONDER Winter 2024 - phiên bản supershow, diễn ra vào tối 08/12/2024 tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park - TP.HCM. Màn biểu diễn thăng hoa với loạt bản hit đình đám đến từ ban nhạc nổi tiếng thế giới Imagine Dragons cùng khoảnh khắc kết show mãn nhãn với màn pháo hoa ngợp trời… đã mang về cho sự kiện hơn 13 triệu lượt theo dõi livestream. Hàng chục nghìn khán giả cùng lấp kín Lễ hội âm nhạc đình đám này sự cuồng nhiệt theo từng tiết tấu âm nhạc đỉnh cao trong suốt gần 5 tiếng đồng hồ.

Vinhomes Grand Park cũng trở thành tâm điểm đón Noel sớm tại TP. HCM khi hàng trăm nghìn lượt khách tới với chuỗi sự kiện Giáng sinh hoành tráng đạt kỷ lục Việt Nam cả về quy mô và hoạt động đa dạng. Đến với Vinhomes Grand Park mùa Giáng sinh năm nay, du khách miền nắng ấm sẽ tha hồ đắm mình trong Lễ hội tuyết Ice Magic - Fantasy on Ice trong không khí giá lạnh dưới 0°C, thoải mái trải nghiệm trượt tuyết, check-in Ngôi làng Băng Tuyết và vui chơi cùng những người bạn Husky đáng mến.

Ocean City Hà Nội chưa bao giờ khiến du khách thất vọng về một điểm đến mới rực rỡ niềm vui ở phía đông Hà Nội. Sau concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mãn nhãn và hoành tráng là Lễ hội đèn lồng quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam trưng bày những mô hình đèn lồng khổng lồ tái hiện các linh vật và văn hóa truyền thống Á Đông. Đây là những tác phẩm chiến thắng trong cuộc thi Thiết kế đèn lồng Quốc tế đầu tiên trên thế giới của các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Con đường đèn lồng 2km từ Grand World đến VinWonders Hanoi chắc chắn sẽ trở thành điểm "check in" được khao khát nhất mùa lễ hội năm nay sẽ đón khách từ 18/01/2025 đến hết 16/3/2025.

Du hành đến "thành phố không ngủ", Phú Quốc United Center, du khách sẽ "lạc lối" trong chuỗi sự kiện lễ hội sôi động xuyên ngày đêm. Đó là Lễ hội Bỏng ngô vẽ ra một miền tuổi thơ tươi đẹp khi du khách tha hồ thưởng thức các loại bỏng ngô giòn tan, ngọt ngấm tận tim. Đó là Lễ hội tuyết "Jingle Snow Fest" mang mùa đông đến đảo nhiệt đới và Lễ hội rối hơi mang tới cả một trời niềm vui bên những chú rối hơi vui nhộn khổng lồ cao đến 3,5m…

Lễ hội Art Toy Fest lớn bậc nhất Việt Nam cùng các gian hàng cực "cool" của Pop Mart đã mở màn cho chuỗi sự kiện "không đụng hàng" của VinPearl trên đảo Hòn Tre, Nha Trang. Sự xuất hiện của mô hình Labubu phiên bản đặc biệt khổng lồ cao tới 5m cho thấy màn lấy lòng du khách trẻ "đỉnh chóp" của VinPearl & VinWonders. Không chỉ được "check in" siêu đã bên Labubu khổng lồ, các du khách trẻ còn tha hồ mua sắm những món đồ chơi thời thượng hay những mô hình nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

VinWonders Nam Hội An chiêu đãi du khách trong và ngoài nước bằng Liveshow Giáng sinh với sự tham gia của band nhạc hàng đầu miền Trung cùng bữa tiệc ẩm thực tinh tế "Santa in the Ocean". Điểm nhấn đặc biệt cảm xúc của mùa Giáng sinh ở Nam Hội An chính là sự kiện ý nghĩa "Điều ước Giáng sinh" được thiết kế riêng dành tặng cho 200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng - Quảng Nam.

VinWonders Cửa Hội cũng trở thành tâm điểm lễ hội hoành tráng bậc nhất Bắc Trung Bộ khi ngay sau lễ thắp sáng cây thông Light Up Christmas, du khách được chiêu đãi bữa tiệc lễ hội thịnh soạn với chuỗi sự kiện "Dear Santa" với các gian hàng lung linh, những bài thánh ca lay động, và màn flashmob "Wake Up Santa" cuồng nhiệt.

Kết thúc chuỗi lễ hội "đỉnh nóc", luôn là những bữa tiệc countdown "Ring in the New Year" quy tụ các tiết mục biểu diễn sôi động, chương trình nghệ thuật hấp dẫn, DJ cuồng nhiệt cùng những màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn trải dài từ Bắc vào Nam theo chuỗi VinPearl và VinWonders. Sự kiện này hấp dẫn đến mức một vị khách từng thốt lên: "Mình nghiện countdown của VinPearl và VinWonders mất rồi. Năm nào không đi là nuối tiếc!"

Sắc màu giáng sinh ngập tràn VinPearl, VinWonders

Hình ảnh các du khách của VinPearl và VinWonders hào hứng khoe những khoảnh khắc "check in" hạnh phúc của mình bên bạn bè, gia đình, người thân trong "Lễ thắp sáng cây thông Noel" đã ngập tràn mạng xã hội ngay trong ngày 7/12. Thế nên chắc chắn, càng về cuối năm VinPearl và VinWonders từ Hà Nội, đến Cửa Hội, Nam Hội An, Nha Trang, TP.HCM, Phú Quốc càng khiến bạn không bao giờ thất vọng với một loạt điểm đến, góc "check-in" được trang hoàng độc đáo, mới lạ và vô cùng hấp dẫn.

Nếu bạn thích những khung cảnh lấp lánh hoành tráng thì Vinhomes Grand Park, TP.HCM mang đến sự choáng ngợp với khung cảnh cả đại đô thị chìm trong ánh sáng cổ tích cùng cây thông Noel cao 17m, các show diễn từ ông già Noel và nhân vật cổ tích trong Roadshow Christmas, đêm hội Snow Night lấp lánh. Còn nếu bạn thích khoe trải nghiệm ẩm thực ngọt ngào mở đầu cho năm mới nhiều may mắn, nhất định phải đến Khu chợ Giáng sinh Marche De Noel để "check in" không gian đậm chất Pháp và thưởng thức bánh kem truyền thống, bánh quy gừng, cùng các loại cocktail rực rỡ sắc màu.

Về miền biển xanh, cát trắng, nắng vàng Nha Trang, du khách sẽ thích thú với diện mạo rực rỡ, tráng lệ đẹp như cổ tích khi check in với những lâu đài nguy nga, những khu phố thương mại lung linh ánh đèn, cây thông Noel khổng lồ lấp lánh quả châu và vòng nguyệt quế đỏ thẫm ấm áp trên Đảo Hòn Tre. Những khoảnh khắc "check-in" có 1-0-2 giữa "biệt đội" 100 ông già Santa Vinpearl ngộ nghĩnh hay đoàn diễu hành hơn 200 nhân vật cổ tích hẳn cũng sẽ "viral" toàn cõi mạng.

Màn "check in" chuỗi Hội chợ Giáng sinh ở VinWonders khắp ba miền sẽ phủ Instagram loạt hình ảnh vể hành trình phiêu lưu đưa du khách chạm tới 5 giác quan khi hòa mình trong những màn trình diễn noel đặc sắc, phiêu trong âm nhạc giáng sinh rộn ràng, thưởng thức ẩm thực Á – Âu đặc sắc, và ngắm nghía, mua sắm cho mình các sản phẩm thủ công tinh tế, độc đáo.

Chuỗi lễ hội Giáng sinh của VinPearl và VinWonders khắp 3 miền năm nay còn dành tặng du khách 2 ưu đãi siêu chất đến từ Phú Quốc và Hà Nội. Ưu đãi 50% cho Daily tour "Phú Quốc trọn vị - Phú Quốc hết ý" để du khách bắt đầu hành trình khám phá tinh hoa văn hóa từ Á - Âu khi đến đảo Ngọc. Sử dụng ngay ưu đãi 20% khi đặt phòng tại homestay StaynFun tại Ocean City Hà Nội để trở thành du khách đầu tiên check in với Lễ hội đèn lồng quốc tế lớn bậc nhất Việt Nam và loạt điểm đến hấp dẫn mùa lễ hội tại VinWonders Hanoi.