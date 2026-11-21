Sau 10 năm làm việc tại thành phố lớn, một cặp vợ chồng ở Chiết Giang (Trung Quốc) quyết định trở về quê, cải tạo căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi thành không gian sống bình yên giữa thiên nhiên. Với khoảng sân rộng 150m², những ô cửa kính nhìn ra rừng cây và nội thất mộc mạc, ngôi nhà khiến nhiều người xuýt xoa.

Bỏ lại cuộc sống thành phố, trở về cải tạo căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi

Có một sự thay đổi thú vị trong quan niệm về nhà ở của nhiều người trẻ hiện nay. Nếu như trước đây, sở hữu một căn hộ giữa thành phố sầm uất được xem là biểu tượng của thành công, thì ngày càng có nhiều người mong muốn tìm về vùng quê, sống trong những ngôi nhà nhỏ, có sân vườn và gần gũi thiên nhiên.

Câu chuyện của vợ chồng anh Huang, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), là một ví dụ điển hình.

Cả hai đều sinh vào những năm 1980. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ đến Thượng Hải lập nghiệp và dành 10 năm làm việc tại đây. Cuộc sống của hai vợ chồng khi ấy không khác nhiều so với hàng triệu người trẻ khác: Sáng chen chúc trên tàu điện ngầm, chiều vội vã trở về nhà, ngày nào cũng quay cuồng với công việc và những áp lực thường nhật.

Dù đã có công việc ổn định, họ vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Những chuyến đi nghỉ ngắn ngày không đủ để xóa đi cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Cuối cùng, thay vì tiếp tục theo đuổi cuộc sống đô thị, hai vợ chồng quyết định trở về quê nhà ở Chiết Giang, nơi gia đình vẫn còn một căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi.

Ngôi nhà đã xuống cấp theo thời gian, nhưng vẫn giữ được cấu trúc truyền thống đặc trưng của vùng Giang Nam với tường trắng, mái ngói đen và hệ thống dầm gỗ cổ.

Thay vì phá bỏ để xây mới hoàn toàn, họ lựa chọn cải tạo, giữ lại những giá trị kiến trúc cũ và bổ sung các tiện nghi phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Sau khi hoàn thiện, căn nhà hai tầng gần như hòa mình vào khu rừng xanh mướt. Phía sau là những hàng cây, con suối nhỏ, phía trước có khoảng sân rộng để trồng cây, uống trà và tận hưởng không khí trong lành.

Điều khiến nhiều người thích thú không nằm ở sự xa hoa mà ở cảm giác bình yên hiếm có.

Nếu trước đây, tiếng chuông báo thức và âm thanh xe cộ là những thứ mở đầu ngày mới, thì giờ đây, hai vợ chồng thức dậy cùng tiếng chim hót và ánh nắng xuyên qua tán cây.

Ngôi nhà hai tầng giữ nguyên dầm gỗ cổ, mở rộng cửa kính để đón thiên nhiên

Điểm đặc biệt nhất của công trình là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và thiết kế hiện đại.

Ngôi nhà gồm hai tầng. Tầng một được bố trí phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và phòng làm việc. Tầng hai dành cho các phòng ngủ và không gian nghỉ ngơi riêng tư.

Trong quá trình cải tạo, chủ nhà cố gắng giữ lại hệ thống dầm gỗ nguyên bản. Phần trần cao tạo cảm giác thoáng đãng, đồng thời mang đến vẻ đẹp cổ kính mà những ngôi nhà xây mới khó có được.

Các ô cửa sổ được mở rộng và sử dụng kính để tăng khả năng lấy sáng. Nhờ vậy, dù nội thất không quá cầu kỳ, mọi căn phòng đều trở nên sáng sủa và có sự kết nối với cảnh quan bên ngoài.

Phòng khách giản dị nhưng là nơi ai cũng muốn ngồi thật lâu

Không gian phòng khách được thiết kế theo phong cách mộc mạc, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên.

Một bục gỗ cao làm từ gỗ tuyết tùng địa phương trở thành nơi ngồi đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là ngắm cảnh. Phía sau là những ô cửa lớn, nơi dây leo và cây xanh bên ngoài tạo thành một lớp rèm tự nhiên.

Thay vì sử dụng hệ tủ đắt tiền, gia chủ làm kệ sách từ gạch và những tấm ván gỗ chắc chắn. Bàn ghế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển để thay đổi cách sử dụng không gian.

Mọi thứ đều được tiết chế, không có quá nhiều vật dụng trang trí.

Chính sự đơn giản này giúp phòng khách giữ được cảm giác rộng rãi, nhẹ nhàng. Ánh sáng, màu gỗ và sắc xanh của cây cối trở thành những yếu tố trang trí chính.

Phòng bếp ấm cúng với bàn gỗ dài và những món đồ cũ được giữ lại

Phía bên kia phòng khách là khu vực bếp và phòng ăn.

Một chiếc bàn dài bằng gỗ thông được đặt ở trung tâm, kết hợp với những chiếc ghế có kiểu dáng khác nhau. Nhiều món nội thất gỗ nguyên khối từ ngôi nhà cũ được sửa chữa và tiếp tục sử dụng.

Thay vì lựa chọn một bộ bàn ghế đồng bộ, gia chủ giữ lại vẻ đẹp riêng của từng món đồ, tạo nên không gian có dấu ấn thời gian.

Khu vực bếp được phân chia bằng bức tường thấp ốp gạch trắng. Cách thiết kế này vừa giúp các khu vực chức năng rõ ràng, vừa không làm căn nhà bị chia cắt thành những phòng nhỏ bí bách.

Một bình hoa tươi hái từ khu vườn, chiếc đèn ánh sáng vàng và vài món ăn đơn giản cũng đủ khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm áp.

Với hai vợ chồng, cuộc sống thoải mái không nhất thiết phải gắn với những món đồ đắt đỏ. Đôi khi, một bữa cơm có món mặn, món rau và bát canh nóng giữa không gian yên tĩnh đã là điều đáng trân trọng.

Phòng ngủ không cầu kỳ, mở cửa sổ là nhìn thấy cả khu rừng

Nếu tầng một là không gian sinh hoạt chung, tầng hai được thiết kế hoàn toàn hướng đến sự nghỉ ngơi.

Phòng ngủ chính chia thành hai khu vực: Một bên dành cho giường ngủ, bên còn lại là góc thư giãn.

Tường trắng, sàn gỗ và đồ nội thất đơn giản tạo nên tổng thể nhẹ nhàng. Bộ chăn ga bằng chất liệu cotton, linen có màu sắc trung tính, phù hợp với phong cách tự nhiên của ngôi nhà.

Những ô cửa kính khung gỗ giúp ánh nắng dễ dàng chiếu vào phòng. Vào buổi sáng, ánh sáng tạo thành những mảng đậm nhạt trên sàn và giường ngủ, khiến căn phòng có cảm giác ấm áp mà không cần nhiều đồ trang trí.

Đáng chú ý, phòng ngủ thứ hai thậm chí không sử dụng khung giường truyền thống. Gia chủ lựa chọn cách bố trí đệm thấp trên nền gỗ, kết hợp thảm trải sàn để tạo sự gần gũi, thoải mái.

Cửa kính lớn hướng thẳng ra khu rừng phía ngoài. Từ trong phòng, người ở có thể quan sát sự thay đổi của cây cối theo từng mùa.

Mùa xuân là những chồi non xanh mướt, mùa hè cây cối rậm rạp, còn khi thời tiết chuyển lạnh, ánh sáng và màu sắc của khu rừng cũng dần thay đổi.

Không cần treo quá nhiều tranh ảnh, bởi khung cảnh bên ngoài đã là một bức tranh thiên nhiên sống động.

Góc làm việc nhìn ra sân vườn và khoảng sân 150m² đáng mơ ước

Một không gian khác cũng được nhiều người yêu thích là phòng làm việc ở tầng một, nằm gần sân trong.

Căn phòng có cửa sổ ở hai hướng bắc và tây, giúp không gian đón được ánh sáng tự nhiên. Bàn làm việc được đặt sát cửa sổ phía tây để gia chủ có thể nhìn ra cây xanh mỗi khi muốn nghỉ ngơi.

Nội thất trong phòng là sự kết hợp giữa những món đồ cũ và mới. Những chiếc kệ sách, bàn gỗ, đồ trang trí nhỏ cùng góc pha cà phê khiến nơi đây vừa có thể làm việc, vừa là không gian tận hưởng sở thích cá nhân.

Không cần thiết kế một phòng làm việc quá hiện đại, hai vợ chồng ưu tiên sự tiện dụng và cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, nơi được xem là "trái tim" của toàn bộ ngôi nhà lại chính là khoảng sân rộng khoảng 150m².

Sau khi trở về, hai vợ chồng dành nhiều thời gian chăm sóc, trồng thêm cây xanh và cải tạo khu vườn. Những mảng đất trống dần được phủ kín bởi cỏ cây, tạo nên không gian xanh mát.

Vào những ngày thời tiết đẹp, họ có thể ra vườn làm việc, chăm sóc rau, ngồi uống trà hoặc đơn giản là phơi nắng.

Từ sân nhà có thể nhìn thấy những thửa ruộng xanh, nghe tiếng suối chảy phía sau và cảm nhận sự thay đổi của thời tiết.

Không có những trung tâm mua sắm, quán cà phê hay phòng tập thể dục ngay gần nhà, nhưng đổi lại là không gian sống riêng tư, yên tĩnh và gần gũi thiên nhiên.

Không cần nhà quá đắt tiền, quan trọng là sống trong không gian mình thực sự yêu thích

Sau khi hình ảnh ngôi nhà được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có người bình luận rằng họ hoàn toàn có thể ở trong một căn nhà như vậy suốt cả tháng mà không thấy buồn chán.

Tất nhiên, lựa chọn rời thành phố để về quê không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc cải tạo nhà cổ đòi hỏi chi phí, thời gian và công sức bảo trì. Cuộc sống ở vùng nông thôn cũng có những bất tiện về giao thông, dịch vụ và cơ hội việc làm.

Bản thân ngôi nhà của vợ chồng anh Huang có lợi thế đáng kể khi họ được thừa hưởng sẵn nhà và đất từ gia đình. Đây là điều không phải ai cũng có được.

Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn gợi mở một cách nhìn khác về không gian sống.

Một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải có nội thất xa xỉ hay diện tích thật lớn. Đôi khi, những chi tiết giản dị như giữ lại bộ bàn ghế cũ, mở thêm cửa sổ để đón ánh sáng, sử dụng vật liệu tự nhiên và dành chỗ cho cây xanh lại có thể mang đến giá trị sử dụng lâu dài.

Sau 10 năm sống giữa thành phố đông đúc, cặp vợ chồng đã tìm thấy nhịp sống phù hợp với mình trong căn nhà cổ giữa rừng.

Và có lẽ, điều đáng mơ ước nhất không phải là sở hữu một căn nhà khiến người khác trầm trồ, mà là mỗi sáng thức dậy, bản thân đều cảm thấy vui vì được sống trong chính ngôi nhà ấy.