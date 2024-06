Rộ tin Suzy hẹn hò với mỹ nam đình đám, thân thiết tới mức cả đồng nghiệp cũng nghi ngờ

Suzy - Park Bo Gum thời gian gần đây đang là những cái tên nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn từ khán giả, lý do là bởi họ đóng một cặp tình nhân ở bộ phim điện ảnh Wonderland. Xuyên suốt quá trình quảng bá dự án, hai người liên tục đăng tải những hình ảnh thân mật cộng thêm loạt hình ảnh từ họp báo và các clip hậu trường phim, những điều này đã làm rộ lên tin đồn phim giả tình thật giữa cặp đôi cực phẩm nhan sắc.

Những hình ảnh đáng yêu của hai diễn viên làm rộ lên tin đồn hẹn hò

Mới đây nhất trong buổi phỏng vấn báo chí trước khi phim công chiếu, đạo diễn của Wonderland - Kim Tae Yong cũng có những chia sẻ về tin đồn hẹn hò cả Suzy - Park Bo Gum. Anh liên tục nhấn mạnh về việc hai diễn viên của mình dù lần dầu hợp tác nhưng lại vô cùng thân thiết: "Giống như phản ứng hóa học kỳ lạ xuất hiện trong phim, hai người họ cũng trở nên rất thân thiết ngoài đời. Đó là một điều rất tốt đối với đạo diễn".

Kim Tae Yong nói thêm: "Hai người đó có vẻ thân thiết đến mức tôi cũng phải nghi ngờ, mọi người trong ekip cũng đều thắc mắc rằng họ không phải là một cặp đôi thực sự hay sao? Tôi không biết nhiều về đời tư của họ cho lắm nhưng cũng có khả năng họ là bạn thân. Tất nhiên, có thể là hai người họ đang lừa tôi." (lừa ý chỉ việc Park Bo Gum - Suzy đang đóng giả làm bạn thân)

Đạo diễn Kim Tae Yong ở buổi phỏng vấn

Những úp mở của đạo diễn Kim Tae Yong càng khiến khán giả cảm thấy tò mò về mối quan hệ thực sự của Suzy và Park Bo Gum. Thực tế dự án phim Wonderland không phải lần đầu mà cặp đôi này làm việc với nhau. Hai người đã đồng hành cùng nhau trên cương vị MC của lễ trao giải Baeksang từ năm 2018, sau đó chỉ gián đoạn khi Park Bo Gum nhập ngũ. Gần đây nhất, ở Baeksang 2024, anh và Suzy lại tiếp tục đồng hành cùng nhau. Được biết bộ phim Wonderland thực hiện vào năm 2020, thời điểm đó Suzy và Park Bo Gum đã đồng hành với nhau qua 3 mùa Baeksang nên có lẽ việc trở nên thân thiết cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Wonderland là lần đầu tiên mà Park Bo Gum - Suzy đồng hành cùng nhau với tư cách bạn diễn, đã vậy còn vào vai một cặp đôi đang yêu. Trong phim, Suzy vào vai Jeong In, cô gái trẻ trải đang một mình chống chọi với nỗi cô đơn khi người yêu của cô - Tae Ju (Park Bo Gum) hôn mê suốt một thời gian dài. Để khỏa lấp nỗi nhớ, Jeong In đã tìm tới Wonderland - một ứng dụng giúp cô có thể trò chuyện với "người yêu" thông qua AI. Giữa thời điểm Jeong In đã quen với Tae Ju AI vô cùng hoàn hảo thì Tae Ju thật đã tỉnh lại khiến cô gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

