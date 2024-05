Ngày 23/5, đoàn phim Wonderland công bố thêm hình ảnh của hai diễn viên Suzy và Park Bo Gum trong vai cặp tình nhân. Lần này, hai ngôi sao 9X xuất hiện trong trang phục của tiếp viên hàng không, họ tình tứ bên nhau như những cặp đôi thực thụ.

Dù là tạo hình đồng phục đơn giản, không màu mè sang trọng, Bae Suzy cũng khiến khán giả ngưỡng mộ với ngoại hình thanh thuần, ngọt ngào, làn da căng mịn tràn đầy sức sống của cô. Nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 30, song vẫn giữ được thần thái trẻ trung như thiếu nữ làm nhiều người ghen tị. Khả năng tương tác giữa Suzy và Park Bo Gum cũng nhận được đánh giá cao từ khán giả.

"Ai có thể cưỡng lại được ánh mắt nũng nịu này của quý cô Bae Suzy chứ" - nhiều khán giả để lại bình luận mê đắm tương tác ngọt ngào giữa Suzy và Park Bo Gum.

Trong phim điện ảnh Wonderland, Suzy sẽ vào vai nữ tiếp viên hàng không Jeong In, cô có tình yêu đẹp với anh chàng đồng nghiệp Tae Ju (Park Bo Gum). Không may, Tae Ju gặp tai nạn, để lại Jeong In với nỗi nhớ nghẹn ngào.

Vì để được gặp lại người thương, Jeong In đã đăng ký dịch vụ Wonderland, thông qua cuộc gọi video giúp hồi sinh người chết bằng trí tuệ nhân tạo. Khi trông thấy Tae Ju, cô nhận được sự an ủi và tiếp tục sống kiên cường và tươi sáng. Thế nhưng khi cuộc gọi kết thúc, nỗi khát khao của Jeong In lại quay trở về và cô cũng cảm thấy có phần bối rối.

Wonderland là dự án bom tấn của đạo diễn Kim Tae Yong với sự tham gia của đội hình trong mơ như Thang Duy, Gong Yoo, Suzy, Park Bo Gum, Jung Yu Mi và Choi Woo Sik. Phim sẽ được công chiếu tại các rạp ở Hàn Quốc từ ngày 5/6.

Suzy và Park Bo Gum đẹp đôi trong Wonderland.

Hình ảnh hậu trường của hai nghệ sĩ lúc quay phim cũng gây sốt.

Cặp đôi nhan sắc đỉnh cao của màn ảnh xứ Hàn.

Thang Duy và Suzy đều nổi tiếng là "Nữ thần mặt mộc" nổi tiếng của mỗi nước.

Bình luận của netizen về ảnh hậu trường của Suzy và Park Bo Gum: - Có khả năng nào 2 người này hẹn hò ngoài đời thực không vì mấy ảnh chụp PR phim toàn để mặt cạ hẳn vào nhau. - Đẹp đôi quá, Korean Air mà book 2 người về làm quảng cáo thì đỉnh bá cháy bọ chét lun. - Vibe couple ngập tràn 2 ông bà ơi. - Ta nói hóng phim gì đâu, tưởng nó đắp chiếu không đó mà chờ mãi nó mới ra.

Ngoài ra, ngày 20/5, Suzy cũng xác nhận sẽ đóng chính trong phim truyền hình All The Love You Wish For của Netflix. Người đẹp sẽ tái ngộ với tài tử Kim Woo Bin sau 8 năm kể từ Uncontrollably Fond (2016). Ngoài ra, đây là một sản phẩm từ biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook (The Glory, Goblin, The Heirs,…) và đạo diễn Lee Byung Hun (Extreme Job, Melo Is My Nature,…)

All The Love You Wish For thuộc thể loại hài lãng mạn giả tưởng kể về một vị thần đèn bị mắc kẹt trong một chiếc đèn và một người phụ nữ đã giúp anh ta thoát khỏi "nhà tù" của mình.

Xứng danh "Thánh tạo Chemistry", Suzy đẹp đôi bên Kim Woo Bin.

Người đẹp sinh năm 1994 còn bận rộn với dự án điện ảnh mới mang tên A 7 O'Clock Breakfast Meeting for the Broken-Hearted (Tạm dịch: Cuộc Hẹn Bữa Sáng Lúc 7 Giờ Dành Cho Những Trái Tim Tan Vỡ), được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

