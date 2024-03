Rộ tin Leonardo DiCaprio từng bị xâm hại thời còn là sao nhí, dân tình lan truyền cả video "bằng chứng"

Làng giải trí Hollywood đang vô cùng rúng động trước bộ phim tài liệu Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV vạch trần những hành vi quấy rối tình dục hướng đến hàng loạt sao nhí của các "ông trùm" hãng Nickelodeon. Trong đó, việc cựu sao nhí Drake Bell lên tiếng nhận mình là nạn nhân từng bị xâm hại bởi huấn luyện viên thoại phim Brian Peck khiến khán giả sốc nặng.

Không chỉ Drake Bell mà bố của anh, Joe Bell cũng lên tiếng chia sẻ về quá khứ đau buồn của 2 bố con. Đặc biệt, ông Joe có đề cập đến việc Brian Peck thường có nhiều cử chỉ ôm ấp kỳ quặc với con trai mình, điều mà Peck trước đó vẫn hay làm với một ngôi sao tiếng tăm khác - Leonardo DiCaprio.

Drake Bell và bố tố cáo Brian Peck của hãng Nickelodeon là tội phạm tình dục

Cha của Drake Bell nhắc đến việc Brian Peck có hành vi tương tự với Leonardo DiCaprio

Trong tập phim Quiet on Set , ông Joe Bell so sánh hành vi của Brian Peck dành cho con trai mình với những hành động tương tự của hắn dành cho Leonardo DiCaprio năm xưa, cụ thể là khi DiCaprio đang ghi hình bộ phim Growing Pains. Thời điểm đó, DiCaprio còn dưới tuổi vị thành niên nhưng đã mau chóng nổi tiếng trên màn ảnh.

DiCaprio thời đóng Growing Pains và làm việc với Brian Peck

Theo Mirror US, khán giả hiện đang bày tỏ sự hoang mang cực độ khi Leonardo DiCaprio rất có thể từng là nạn nhân của Brian Peck tương tự như Drake Bell. Trang này cũng đề cập đến đoạn video hậu trường phim Growing Pains mà netizen đang lan truyền gần đây, cho thấy Brian Peck có nhiều hành động thân mật quá trớn với Leonaro DiCaprio. Peck còn gọi DiCaprio "gợi cảm, nóng bỏng nhất màn ảnh" dù DiCaprio khi ấy vẫn còn tuổi teen.

Một số khán giả còn chỉ ra nhiều điểm bất thường về thái độ của DiCaprio, nhất là cử chỉ "che vòng 3" của anh khi quay lưng về phía Peck. Hiện tại đoạn video này đang được quan tâm rầm rộ trên MXH.

DiCaprio được cho là có cử chỉ bất thường trong video, thậm chí phản xạ che phía sau khi quay lưng lại Brian Peck

Đoạn video hậu trường của Leonardo DiCaprio đang được lan truyền

Brian Peck đã từng bị bắt giam vào năm 2004 vì nhiều hành vi xâm hại sao nhí trên phim trường, với nạn nhân nổi tiếng nhất là Drake Bell. Anh chỉ mới công khai mình là nạn nhân ngay trong phim Quiet on Set, khiến dư luận bàng hoàng. Khán giả còn đưa ra nhiều dẫn chứng về khả năng DiCaprio từng là nạn nhân, như việc anh không theo phe ủng hộ Brian Peck khi hắn bị bắt giam dù từng có thời gian dài làm việc chung, hay ngay cả thói quen "hẹn hò bạn gái dưới 25 tuổi" được cho là bù đắp cho nỗi đau thanh xuân bị khuyết thiếu.

Hiện tại giữa làn sóng bàn tán và tranh cãi khắp báo đài và MXH, Leonardo DiCaprio vẫn chưa đưa ra bình luận cụ thể nào.

Theo The Mirror US