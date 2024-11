Sau đại dịch Covid-19 kéo dài cùng cuộc đình công của giới biên kịch, điện ảnh Hollywood bị chững lại một thời gian với nhiều dự án bị “đắp chiếu”. Khán giả dường như cũng chưa kịp hồi phục sau nhiều năm không ra rạp. Tuy nhiên, năm 2023-2024 cho thấy nhiều tín hiệu đáng mừng khi nhiều phim đã cán mốc 1 tỷ USD trở lại, báo hiệu một năm 2025 bùng nổ với hàng loạt bom tấn đổ bộ phòng vé trở lại.

Mufasa: The Lion King

Mufasa: The Lion King là phần tiền truyện của bộ phim hoạt hình The Lion King (2019) kinh điển với nội dung kể về cuộc đời của Mufasa - cha của Simba. Phim là hành trình Mufasa từ một chú sư tử mồ côi lạc đàn trở thành vị vua sư tử huyền thoại của Xứ Vua (Pride Land). Ngoài ra, quá khứ về tên phản diện Scar và hành trình hắc hóa của hắn cũng sẽ được phơi bày trong phần phim này.

Với doanh thu lên đến hơn 1,6 tỷ USD của The Lion King cách đây 5 năm, Mufasa: The Lion King đang được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự. Phần kỹ xảo của phim có bước tiến bộ vượt bậc thông qua tạo hình chân thật, sống động hơn của dàn nhân vật. Bên cạnh đó, câu chuyện về Mufasa và Scar từ lâu cũng được fan mong đợi.

Captain America: Brave New World

Năm 2023 là một nốt trầm của Marvel Studios khi lần lượt The Marvels (2023) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) không đạt doanh thu như kỳ vọng. Đến năm nay, hãng chỉ có duy nhất Deadpool & Wolverine ra rạp nhưng không mấy liên kết đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Sau hàng loạt series truyền hình ăn khách, năm 2025 có thể xem là màn tái xuất của Marvel Studios trên màn ảnh rộng với hai bom tấn liên tiếp là Captain America: Brave New World và The Thunderbolts*.

Captain America: Brave New World lấy bối cảnh sau mini-series The Falcon and the Winter Soldier khi Sam Wilson (Anthony Mackie) đã trở thành Captain America mới. Anh chàng phát hiện ra âm mưu ám sát Tổng thống mới đắc cử Thaddeus Ross (Harrison Ford). Song, phía sau đó là cả một âm mưu to lớn hơn nhằm thay đổi trật tự thế giới. Trailer phim khiến người xem hào hứng với sự xuất hiện của Red Hulk - một phiên bản Hulk độc ác có sức mạnh bá đạo.

Snow White

Đây có lẽ là bom tấn gây tranh cãi nhất trong năm 2025 tới đây. Bộ phim là bản live-action của tựa phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs nhà Disney. Câu chuyện xoay quanh nàng Bạch Tuyết (Rachel Zegler) bị Hoàng hậu Độc ác (Gal Gadot) ghen tị nhan sắc và tìm cách ám hại. Cô chạy trốn vào rừng và được bảy chú lùn cưu mang.

Ngay từ khi công bố dự án, Snow White đã gây tranh cãi khi nhan sắc của nữ chính Rachel Zegler có phần thua kém so với Gal Gadot. Không những thế, nước da ngăm của ngôi sao sinh năm 2001 được cho là sai với nguyên tác “da trắng như tuyết” của Bạch Tuyết. Những phát ngôn chê bai phiên bản gốc lỗi thời hay chỉ trích những khán giả phản đối của cô càng khiến phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

The Amateur

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Robert Littell, The Amateur xoay quanh Charles Heller (Rami Malek) - một chuyên viên mã hóa máy tính của CIA. Sau khi mất vợ trong một vụ khủng bố tại London, Charles tự tìm đến các mối quan hệ riêng để luyện tập và trả thù cho vợ, đồng thời đối đầu với chính cơ quan cũ.

Bộ phim hành động - giật gân mang yếu tố phản gián ghi điểm bởi dàn diễn viên tên tuổi gồm Rami Malek, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Laurence Fishburne… Nhiều fan tỏ ra thích thú khi thấy Rami Malek vào vai một chuyên viên máy tính hệt như loạt phim Mr. Robot đã làm nên tên tuổi của anh. Không những thế, lối ám sát bằng trí tuệ thay vì kỹ năng hành động thượng thừa của Charles cũng là một điểm mới cho thể loại phim này.

Thunderbolts*

Thunderbolts* là bom tấn thứ hai của Marvel Studios trong năm 2025. Phim đánh dấu sự ra đời của biệt đội Thunderbolts* bao gồm các sát thủ khét tiếng MCU như Black Widow/Yelena Belova (Florence Pugh), Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost/Ava Starr (Hannah John-Kamen) hay U.S. Agent/John Walker (Wyatt Russell). Theo nhiều lời đồn đoán, họ sẽ phải đối đầu với Sentry do Lewis Pullman thể hiện.

Giống như Suicide Squad của DC, Thunderbolts* là một nhóm siêu anh hùng độc đáo khi các nhân vật đều làm chuyện ác, có mưu tính riêng và không hề đoàn kết. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiểm nghèo buộc họ phải phối hợp hành động. Fan cực kỳ mong đợi màn kết hợp bùng nổ cảm xúc và hài hước của dàn nhân vật cũng như những pha chiến đấu mãn nhãn, đậm chất đường phố.

Lilo & Stitch

Nhiều thế hệ khán giả Việt Nam chắc chẳng còn xa lạ gì với loạt phim hoạt hình Lilo & Stitch. Đây cũng là một trong những thương hiệu lớn nhất của Disney với cả series truyền hình lẫn nhiều phần phim điện ảnh. Song, phiên bản sắp ra mắt năm 2025 tới đây sẽ là tác phẩm live-action đầu tiên. Sau khi công bố hình ảnh, khán giả lập tức dành cho phim nhiều lời khen bởi tạo hình bám sát nguyên tác và vô cùng đáng yêu.

Nội dung Lilo & Stitch kể về nhà khoa học xấu xa ngoài hành tinh Dr. Jumba Jookiba tạo ra những sinh vật độc ác. Song, một thí nghiệm mang số 626 đã thoát khỏi hành tinh và bay tới Trái Đất bằng tàu vũ trụ. Cô bé Lilo đã vô tình nghĩ thí nghiệm 626 là một con chó nên đặt tên là Stitch và nhặt về nuôi. Với bản tính hoang dã, Stitch đã gây ra vụ hỗn loạn nhưng rồi với tình cảm của Lilo, con quái vật dần nhận ra được ý nghĩa của gia đình, tình bạn…

Elio

Elio có thể xem là con át chủ bài của Disney trong thể loại hoạt hình năm 2025. Từ nhiều thế kỷ qua, con người đã tìm kiếm những sự sống khác ngoài không gian và cuối cùng thì trong bộ phim này, vũ trụ đã đáp lại. Nhân vật chính của tác phẩm là Elio một cậu bé bị mọi người coi thường, sở hữu trí tưởng tượng phong phú, vô tình bị dịch chuyển đến Communiverse, một tổ chức liên hành tinh với các đại diện từ khắp vũ trụ.

Bị toàn thể vũ trụ nhầm lẫn là đại sứ của Trái Đất và hoàn toàn không được chuẩn bị cho áp lực đó, Elio phải làm quen với những sinh vật ngoài hành tinh dị thường, vượt qua những thử thách đáng gờm và tìm ra mình thực sự là ai. Elio khả năng cao sẽ lấy lại vị thế cho các bộ phim hoạt hình nhà Disney sau một năm bị Dreamworks vượt mặt.