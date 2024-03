Màn vạch trần ông trùm showbiz quấy rối tình dục hàng chục sao nhí gây sốc toàn thế giới

Ra mắt từ ngày 17/3, dự án phim tài liệu phát hành trực tuyến tên Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV đã khiến khán giả khắp thế giới sốc và bàng hoàng. Dự án dài 4 tập đã vạch trần tội ác, những hành vi phản cảm của Dan Scnheider, "ông trùm" chịu trách nhiệm sản xuất vô số chương trình trên kênh Nickelodeon đình đám đối với các sao nhí nổi danh một thời.

Trong phim, nhiều sao nhí (hiện tại đã trưởng thành) xuất hiện và mạnh dạn kể lại những trải nghiệm không mấy hay ho, liên tục bị quấy rối, bạo hành thể chất lẫn tinh thần bởi không chỉ Schneider mà còn cả đội ngũ của ông.

Dan Schneider - "ông trùm" Nickelodeon bị vạch trần sau nhiều năm

Drake Bell là ngôi sao đầu tiên nhận được sự quan tâm, nhất là sau khi có những cáo buộc gần đây về việc năm xưa anh bị ekip của Nickelodeon quấy rối tình dục. Bell chỉ điểm giáo viên dạy thoại, cấp dưới của Schneider là Brian Peck có những hành vi không đúng mực với anh. Trước đó, Peck đã bị bắt giữ vào năm 2003 vì phạm tội liên quan đến trẻ vị thành niên.

Drake Bell

Cái tên tiếp theo tham gia Quiet on Set để "vạch mặt" Schneider là Alexa Nikolas - cựu sao nhí phim Zoe 101. Nikolas chia sẻ những trải nghiệm "địa ngục" khi còn dưới mái nhà Nickelodeon. Cô khẳng định bản thân từng là nạn nhân bị bạo hành, quấy rối liên tục và phải rời đi khi mùa 1 kết thúc. Một sao nhí khác là Jennette McCurdy (tham gia Sam & Cat, iCarly) cũng lên tiếng việc từng bị "ông trùm" sàm sỡ và được trả nhiều 30.000 USD để im lặng (nhưng đã từ chối).

Alexa Nikolas

Dàn sao phim All That gồm Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne và Katrina Johnson đã chia sẻ cặn kẽ những trải nghiệm khó chịu khi còn đóng phim, dưới sự chỉ đạo của Schneider. Hearne còn thú nhận bị ám ảnh sau khi đóng một cảnh phim, trong đó anh phủ đầy bơ lạc và bị vây quanh bởi đàn cún. Thêm vào đó, bộ đôi phim Victorious Daniella Monet & Avan Jogia tiết lộ phim trường tràn ngập những hành vi không hợp với sao nhí, nhất là những buổi tiệc nhậu nhẹt thâu đêm. Thậm chí Schneider còn bắt các sao nhí tự tay đút mình ăn món tôm, xem bản thân như "chúa trời".

Chưa kể ngay từ tập 1, một trong những vụ việc rúng động nhất của Nickelodeon về sự suy tàn của sao nhí Amanda Bynes cũng được đề cập. Sau đó khi góp phần vào sự thịnh vượng của Nickelodeon, Schneider đã liên tục có những câu nói và hành vi quấy rối trên các phim trường Zoey 101, iCarly, Victorious... và không ít lần bắt sao nhí đóng những phân đoạn quái dị, phản cảm, tiêu biểu như nghi vấn Schneider có sở thích với... bàn chân, thông qua nhiều cảnh các ngôi sao phải trưng trổ bàn chân trên màn ảnh.

Schneider đã bị Nickelodeon sa thải vào năm 2018

Sau khi Quiet of Set lên sóng, nhiều khán giả và các đồng nghiệp, những người từng làm việc tại Nickelodeon dưới thời Schneider tranh cãi kịch liệt. Sau đó, Dan Schneider đã chính thức lên tiếng, thú nhận bản thân nợ tất cả một lời xin lỗi chân thành. "Xem phim trong 2 ngày qua thật sự quá khó khăn. Tôi phải đối mặt lại những hành vi trong quá khứ. Có rất nhiều việc đáng xấu hổ mà tôi vô cùng hối hận", Schneider chia sẻ.