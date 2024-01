Rộ tin Huyền Baby cãi nhau với ekip Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, là lý do bị ép loại vào Công 5?

Tối 20/1, Công 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng diễn ra khiến khán giả hào hứng với những tiết mục hoành tráng. Càng về cuối, dàn "Chị đẹp" đều "chiến" hết sức mình để mang đến những sân khấu mãn nhãn nhất cho khán giả. Sau Công diễn 5, không ít người xem tiếc nuối khi Huyền Baby bị loại trong khi cô được đánh giá là một trong những ứng cử viên đa tài nhất chương trình.

Huyền Baby phải ra về sau Công 5

Việc Huyền Baby phải ra về dù trước đó có nhiều màn thể hiện xuất sắc tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng khiến netizen khó hiểu. Giữa thời điểm này, MXH bỗng rộ tin đồn Huyền Baby cãi nhau với ban tổ chức và đây cũng được cho là lý do khiến cô phải dừng chân trước thềm Chung kết.

Theo đó, một tài khoản tung tin: "Ở Công diễn 3, fan của Huyền Baby tràn vào quá đông. Sau khi chương trình phát hiện, BTC nghi ngờ Huyền Baby có thể thuê fan vào. Điều này dẫn đến việc 2 bên xảy ra tranh cãi khi quay xong Công diễn 3. Chương trình có lẽ không cho fan Huyền Baby vào trong và Huyền Baby đã đứng ra giúp đỡ FC nên có thể do đó chương trình ghim chuyện này... Đáng lẽ Huyền Baby bị cho loại vào Công diễn 3 nhưng do fan hiện trường đông quá, nếu cho out sẽ bị lộ. Công 4 team có Huyền Baby chiến thắng nên không thể loại. Đến Công 5, có lẽ chương trình đã có cớ ép Huyền Baby out".

Trên MXH bỗng xuất hiện nhiều bài đăng đồn thổi chuyện Huyền Baby bị ép loại do trước đó có cãi nhau với BTC

Để làm rõ những tin đồn đang lan truyền trên MXH, chúng tôi đã liên hệ với Huyền Baby. Cô tỏ ra bất ngờ khi nghe nhắc đến chuyện cãi nhau với Ban tổ chức. "Chị đẹp" khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện này. Mối quan hệ giữa tôi và Ban tổ chức Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vẫn đang tốt đẹp".



Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Huyền Baby vẫn gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật, khả năng vũ đạo thuần thục, giọng hát cũng được khán giả khen ngợi. Xuyên suốt hành trình tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Huyền Baby nhiều lần cho thấy độ "chịu chơi" khi tặng voucher làm đẹp trị giá 50 triệu đồng cho các nghệ sĩ khác. Ngoài ra, cô còn có stylist riêng, bỏ tiền tài trợ chi phí cho tiết mục Em xinh ở Công diễn 4.

Chia sẻ kết quả phải ra về với các thành viên nhóm Hồi sinh, Huyền Baby cho biết chuyện thắng thua với cô không quan trọng. Người đẹp nhìn nhận về phần thể hiện của bản thân ở Công diễn 5: "Huyền cảm thấy mình đi đến chặng đường này là tốt rồi. Hôm nay, Huyền không làm tốt lắm vì khá chủ quan, chưa thật sự mang đến tiết mục như mong đợi. Xin tạm biệt mọi người và hành trình của Huyền đến đây là kết thúc rồi".