Không chạy theo những khuôn mẫu có sẵn, Rinabeauty lựa chọn xây dựng nội dung làm đẹp từ chính trải nghiệm và góc nhìn cá nhân. Cách tiếp cận gần gũi, tự nhiên giúp Trần Thị Ngọc Anh tạo dấu ấn riêng và kết nối với cộng đồng yêu thích mỹ phẩm trên các nền tảng số.

‏Từ sở thích cá nhân đến hành trình sáng tạo nội dung‏

‏Sinh năm 2003, quê tại Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Ngọc Anh được biết đến với tên gọi Rinabeauty. Hiện cô sở hữu kênh TikTok gần 500.000 người theo dõi và Facebook khoảng 200.000 người theo dõi.‏

‏Trần Thị Ngọc Anh - Nhà sáng tạo nội dung kênh Rinabeauty. (Ảnh NVCC)

‏Hành trình sáng tạo nội dung của Ngọc Anh bắt đầu từ tình yêu dành cho mỹ phẩm và sở thích khám phá những sản phẩm mới. Ban đầu, cô chỉ đơn giản chia sẻ những món đồ yêu thích cùng trải nghiệm cá nhân lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự quan tâm và tương tác từ cộng đồng đã giúp Ngọc Anh nhận ra đây không chỉ là sở thích mà còn là cơ hội để kết nối, chia sẻ những thông tin hữu ích với những người có cùng mối quan tâm.‏

‏Từ đó, Rinabeauty dần được định hình như một kênh nội dung dành cho những người yêu thích mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, Ngọc Anh lựa chọn kể câu chuyện thông qua trải nghiệm thực tế và góc nhìn cá nhân, tạo cảm giác gần gũi như những chia sẻ giữa bạn bè có cùng sở thích.‏

‏Lấy trải nghiệm làm nền tảng, cá tính làm dấu ấn‏

‏Trong lĩnh vực làm đẹp, nơi liên tục xuất hiện những sản phẩm và xu hướng mới, việc tạo dựng phong cách riêng là yếu tố quan trọng để nhà sáng tạo duy trì sức hút. Với Rinabeauty, dấu ấn cá nhân được hình thành từ cách lựa chọn chủ đề, khám phá sản phẩm và truyền tải cảm nhận một cách tự nhiên.‏

‏Ngọc Anh mong muốn khán giả nhớ đến Rinabeauty như một người bạn đồng hành trong hành trình làm đẹp, luôn sẵn sàng khám phá và chia sẻ những trải nghiệm chân thật. Vì vậy, nội dung của cô không chỉ tập trung vào đặc điểm sản phẩm mà còn mang đến những cảm nhận thực tế, giúp người xem có thêm cơ sở tham khảo trước khi lựa chọn.‏

‏Một trong những nội dung thu hút sự chú ý của cộng đồng là các video khám phá hộp quà mỹ phẩm (Advent Calendar). Từ sự tò mò về những món đồ bên trong mỗi hộp quà đến trải nghiệm lần lượt mở và khám phá các sản phẩm làm đẹp, dạng nội dung này tạo nên yếu tố bất ngờ, kích thích sự hứng thú của người xem. Đây cũng là dịp để Rinabeauty thể hiện niềm yêu thích khám phá mỹ phẩm và phong cách sáng tạo mang màu sắc riêng.‏

‏Rinabeauty trong video mở hộp quà đến từ hãng Guerlain (Ảnh NVCC)

‏Lan tỏa cảm hứng chăm sóc bản thân qua nội dung số‏

‏Với Ngọc Anh, giá trị của nội dung làm đẹp không chỉ nằm ở việc cập nhật sản phẩm hay xu hướng mới mà còn ở khả năng giúp người xem hiểu hơn về làn da và nhu cầu chăm sóc bản thân. Cô mong muốn những chia sẻ của mình có thể mang đến kiến thức, góc nhìn đa chiều và cảm hứng để mỗi người quan tâm đến bản thân nhiều hơn.‏

‏Đặc biệt, Ngọc Anh theo đuổi quan điểm làm đẹp không phải để trở thành một ai khác, mà là hành trình yêu thương và hoàn thiện chính mình. Đây cũng là thông điệp cô muốn gửi gắm thông qua Rinabeauty: mỗi người đều có vẻ đẹp riêng và việc chăm sóc bản thân nên bắt đầu từ sự thấu hiểu, tự tin với chính mình.‏

‏Rinabeauty tại sự kiên ra mắt sản phẩm của hãng mỹ phẩm Guerlain (Ảnh NVCC)

‏Trong bối cảnh nội dung làm đẹp ngày càng đa dạng trên các nền tảng số, hành trình của Rinabeauty cho thấy vai trò của trải nghiệm và cá tính cá nhân trong việc tạo dựng kết nối với cộng đồng. Từ một sở thích ban đầu, Trần Thị Ngọc Anh đang từng bước phát triển kênh nội dung thành không gian chia sẻ dành cho những người yêu mỹ phẩm, nơi mỗi trải nghiệm không chỉ mang đến thông tin tham khảo mà còn khơi gợi cảm hứng chăm sóc bản thân.‏