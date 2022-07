Review bộ đôi mặt nạ và kem dưỡng giúp làm sáng da: Giá rẻ, thấm nhanh nhưng vẫn có điểm trừ nhỏ

Mùa hè chính là khoảng thời gian của những chuyến đi du lịch, tuy nhiên sau khoảng thời gian thả mình dưới cái nắng và cái gió ở nơi biển xanh, cát trắng thì hẳn là nàng nào cũng đau đầu trong việc lựa chọn các sản phẩm làm trắng hoặc sáng da.

Với một làn da dầu và nhạy cảm như mình, việc lựa chọn các sản phẩm chứa thành phần Vitamin C giúp làm sáng da không phải là dễ, vì vitamin C có khoảng 10 dẫn xuất khác nhau, mỗi dẫn xuất lại dành cho 1 loại da, nên mình khuyên các bạn nên đọc kỹ bảng thành phần để có được lựa chọn đúng đắn nhất.

Mình biết đến nhà Common Labs cũng khá tình cờ, ban đầu mình cũng hơi phân vân khi chọn, mình ít khi dùng đồ Hàn Quốc vì bản thân nghĩ đồ Hàn hơi nhiều dưỡng, và đối với làn da dầu như mình thì không hợp, có thể gây đổ dầu nhiều hoặc lên mụn. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm 2 sản phẩm Vitamin C bao gồm: Mặt nạ rửa và gel dưỡng thì mình đã có suy nghĩ khác. Với 2 sản phẩm này, nhìn chung mình thấy nồng độ Vitamin C không cao, phù hợp với các bạn mới bắt đầu dùng. Còn những nàng nào đã quen dùng các sản phẩm có nồng độ Vitamin C cao rồi thì dùng của Common Labs sẽ thấy không "xi nhê" mấy đâu.

Mặt nạ rửa Common Labs Glow Boosting Face Mask 120g (Giá 360.000 VNĐ)

Thành phần chính gồm bột vỏ chanh (20.000ppm) giúp tẩy tế bào chết, kiểm soát bã nhờn, cải thiện tông màu da và cải thiện độ đàn hồi của da. AHA (0.3%) & BHA (0.1%) & PHA (0.3%) cũng giúp tẩy tế bào chết, kiểm soát bã nhờn và giữ ẩm cho da.

Các thành phần giữ ẩm thực vật như chiết xuất lá lô hội, chiết xuất cây phỉ & lá bạch đàn với tác dụng làm dịu, dưỡng ẩm, và bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

Cách sử dụng: Sau khi rửa mặt sạch, lau khô và thoa một lớp dày lên mặt trừ vùng mắt và môi. Để trong 5 ~ 10 phút. Trước khi rửa, nhẹ nhàng massage trên da theo vòng tròn. Cuối cùng, rửa lại thật sạch bằng nước.

Trải nghiệm: Sản phẩm có texture dạng gel hơi đặc, màu cam trong veo và có chứa những hạt trắng lợn cợn như cơm dừa. Bản thân mình thấy mùi của loại mặt nạ này hơi hóa học, kiểu như mùi xê sủi.

Ưu điểm: Cá nhân mình thấy sản phẩm mặt nạ dạng rửa này dễ sử dụng, khi apply lên da không bị châm chích. Mùa hè, để tủ lạnh sau đó lấy ra đắp thì mát lạnh và sảng khoái. Điểm mình thấy khá hay ho ở sản phẩm này đó là những hạt lợn cợn màu trắng, khi rửa mặt, mình tranh thủ massage hình vòng tròn ở 2 bên má và trán để tẩy da chết luôn.

Nhược điểm: Điểm mình không thích lắm là mùi hương hơi hắc, giống kiểu mùi hương liệu hóa học. Bên cạnh đó mặt nạ này rửa hơi khó, bạn phải rửa nhẹ nhàng, kỳ kỹ ở 2 bên cánh mũi để tránh mặt nạ còn sót lại trên mặt.

Gel dưỡng ẩm chiết xuất Vitamin C Common Labs 70g (Giá 510.000 VNĐ)

Thành phần gồm chiết xuất vỏ cam Mandarin giúp làm sáng, tinh chất Vitamin C (1.100ppm) và 30%, nước hắc mai biển (300.000ppm). Vitamin C giúp ức chế sự hình thành melanin, thúc đẩy sự hình thành collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và cải thiện kết cấu da. Hắc mai biển có tác dụng quan trọng, dưỡng ẩm và điều hòa làn da, làm dịu và cải thiện tông màu da. Bên cạnh đó nó còn chứa hỗn hợp 3 thành phần cấp ẩm: Xylitol (1.000ppm), Trehalose (1.000ppm), Sodium Hyaluronate (500ppm) giúp khóa ẩm sâu và tạo độ đàn hồi, căng mượt cho da.

Trải nghiệm: Sản phẩm dạng gel đặc, màu trắng đục, khi apply lên mặt thấm khá nhanh, mùi hương cam dễ chịu. Mình sử dụng sản phẩm này buổi sáng cùng kem chống nắng thì thấy khá ổn, kem dưỡng ráo mặt, không làm da bị đổ dầu hay xuống tone, thêm điểm cộng nữa đó là việc sử dụng vitamin C cùng kem chống nắng còn tăng khả năng bảo vệ da. Kem dưỡng dạng gel này mình thấy sẽ phù hợp với da thường và da dầu/ hỗn hợp mà thôi, còn với những nàng da khô thì nên chọn các loại kem dưỡng dạng cream đặc.

Ưu điểm: Thấm nhanh, cấp ẩm tốt, ráo mặt, hương cam nhẹ nhàng, vì chứa thành phần Vitamin C thấp nên không làm da bị châm chích hay khó chịu.

Nhược điểm: Nồng độ vitamin C thấp nên hiệu quả làm trắng không quá rõ, phù hợp với những bạn mới bắt đầu dùng Vitamin C.

Với bộ đôi gel dưỡng ẩm (dùng hàng ngày) và mặt nạ rửa (dùng 2 lần/ tuần), điều mình nhận thấy rõ nhất là làn da nhìn sáng hơn, các bạn cũng đừng nên quá kỳ vọng một sản phẩm nào giúp da trắng bật tông, bởi những sản phẩm giúp da trắng nhanh chỉ trong vòng vài ngày chỉ có kem trộn mà thôi. Điểm cộng ở bộ đôi này là thành phần dịu nhẹ, không gây châm chích, giá cũng không quá đắt, phù hợp với nàng nào mới bắt đầu sử dụng vitamin C vào chu trình chăm sóc da.

Toner dưỡng ẩm làm sạch và cân bằng da COMMONLABS Triple Vita Blancing 210ml

Đây là sản phẩm mình mua thêm, cùng với bộ đôi làm sáng da ở trên. Chai toner này có thành phần chính: Keo ong (9.500ppm) cùng bộ 3 triple Vitamin (Vitamin B, C, E) giúp làm dịu, tạo độ đàn hồi cho da. Công thức có tính axit nhẹ giúp cân bằng da. Thành phần Panthenol (1.000ppm) giúp duy trì sự cân bằng dầu và nước. Ethyl Ascorbyl Ether (1.000ppm) là một dẫn xuất Vitamin C giúp làm sáng da. Tocopherol (500ppm) giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da khỏi tác động bên ngoài.

Trải nghiệm: Sản phẩm toner có texture lỏng như nước, màu trắng đục, mùi thơm cực kỳ nhẹ. Khi apply lên da thấm nhanh, không gây ra cảm giác dính dớp.

Ưu điểm: Toner làm tốt khả năng cấp ẩm, công thức có tính axit nhẹ nhưng không gây rát hay châm chích, phù hợp với mọi loại da.

Nhược điểm: Hao nhanh vì toner nước lỏng.

