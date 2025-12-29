Rết rất thích ngôi nhà nào có 3 đặc điểm này: Tiếc là nhiều gia chủ Việt mắc

Rết là một loài sinh vật có thể khiến bất cứ ai giật mình khi nhìn thấy. Lý do chủ yếu là hình dạng đáng sợ của chúng, với nhiều chân bò “thoăn thoắt” trên sàn, giúp chúng trở nên cực kỳ khó “nắm bắt”.

Thế nhưng, điều đáng tiếc là nhiều gia chủ Việt không mảy may chú ý đến việc chăm sóc nhà cửa để phòng ngừa rết. Chỉ đến khi rết xuất hiện, họ mới cuống cuồng tìm cách loại bỏ. Khi ấy, có thể đã quá muộn, vì rết có kích thước nhỏ và trốn rất kỹ. Chúng có thể đang ẩn nấp ở những ngóc ngách mà bạn không bao giờ biết được.

Để tránh trường hợp xấu nhất này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về môi trường sống của rết cũng như những điều thu hút chúng vào nhà.

Môi trường sống của rết

Theo công ty kiểm soát dịch hại Orkin (Mỹ), rết được tìm thấy trong nhiều môi trường khác nhau, từ các sa mạc khô hạn đến những khu vực rừng ẩm ướt.

Giống như nhiều loài động vật chân khớp khác, rết bị thu hút đến những nơi cung cấp nơi trú ẩn, nguồn thức ăn và điều kiện môi trường phù hợp.

Đặc điểm của một ngôi nhà mà rết rất thích

1. Có nhiều thức ăn của rết

Rết là loài săn mồi, chủ yếu tìm kiếm con mồi vào ban đêm. Do đó, nếu ngôi nhà của bạn có chứa thức ăn ưa thích của rết, rất có thể chúng sẽ bò vào để làm đầy chiếc bụng đói.

Theo Orkin, thức ăn ưa thích của rết bao gồm:

Bọ đất

Nhện

Gián

Dế

Giun đất

Rệp giường

Các loài rết khác

Một số loài rết lớn, chẳng hạn như rết sa mạc khổng lồ, thậm chí có thể ăn cả chuột nhỏ. Chúng không ăn lá mục hay thảm thực vật đang phân hủy như họ hàng gần của chúng là cuốn chiếu.

Do đó, nếu bạn nhìn thấy nhện, gián hay giun xuất hiện trong nhà, hãy chủ động tìm cách loại bỏ chúng. Nếu không, việc rết xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

2. Có môi trường sống phù hợp với rết

Phần lớn rết sống ở những nơi ẩm ướt như dưới khúc gỗ, tảng đá hoặc các mảnh vụn khác trên mặt đất. Tuy nhiên, chúng có thể bò vào trong nhà nếu tìm thấy điều kiện thuận lợi hơn về thức ăn hoặc nơi trú ẩn.

Theo Orkin, rết rất thích những ngôi nhà nào có các góc mát mẻ, tối, ẩm, gần nguồn thức ăn và ít bị xáo trộn.

Người dân có thể bắt gặp rết trong tường bê tông có khe hở, thùng hộp, đồ đạc bừa bộn trên sàn hoặc trong các cống thoát nước sàn.

Sự ấm áp và an toàn của ngôi nhà có hệ thống sưởi cũng có thể thu hút rết vào trong để sinh sản. Điều này thường xảy ra vào mùa đông lạnh, khi rết không thể sống sót ngoài trời, hoặc khi điều kiện bên ngoài quá khô hạn buộc chúng phải tìm nơi trú ẩn trong nhà.

3. Có sẵn “cửa ngõ” mời gọi rết

Theo Orkin, rết có thể xâm nhập vào nhà thông qua các khu vực sau:

Cống thoát nước

Lỗ hổng

Vết nứt

Khe hở

Cửa sổ và cửa ra vào không được bịt kín tốt

Do đó, để phòng ngừa rết, gia chủ cần bịt kín các vết nứt, lỗ hổng và khe hở ở nền móng hoặc xung quanh cửa ra vào và cửa sổ.

Cách loại bỏ rết khỏi nhà

Vì thức ăn, nơi trú ẩn và độ ẩm thu hút rết vào nhà, việc kiểm soát bắt đầu từ việc tạo ra môi trường khô ráo và sạch sẽ. Các sản phẩm xua đuổi tự nhiên (ví dụ một số cây trồng đuổi rết) và thuốc diệt côn trùng thông thường có thể được sử dụng để kiểm soát rết, tuy nhiên chúng có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách. Những chủ nhà gặp vấn đề với rết có thể liên hệ với đội ngũ chuyên gia kiểm soát côn trùng để được hỗ trợ an toàn và hiệu quả.